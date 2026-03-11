Iván Cepeda llegó a la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial para inscribir su candidatura a la Presidencia

Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La inscripción de la candidatura presidencial de Iván Cepeda está programada para el miércoles 11 de marzo de 2026 en la Registraduría Nacional. Junto a él está Aida Quilcué, mujer que figura como fórmula vicepresidencial.

Hacia las 11:30 a. m., el político afín al gobierno de Gustavo Petro llegó a las instalaciones de la entidad junto a Aida Quilcué y su equipo para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026

Noticia en desarrollo...