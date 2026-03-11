Colombia

Hombre señalado de asesinar a su esposa y a su bebé y fingir un acdidente de tránsito no aceptó los cargos: cuáles eran

La imputación contra Hugo Fernando Silva Soto ocurre tras recopilar pruebas que lo vinculan con la muerte de su pareja y su hijo menor. Las autoridades señalan una estrategia para aparentar un siniestro vial y dificultar la labor investigativa

Las pruebas forenses confirmaron que Karen Cecilia López murió por una herida en el cuello y el menor por un trauma raquimedular cervical, lo que evidenció la violencia del doble asesinato - crédito @elpatrulleroefra/X

En medio de la conmoción que vive la capital del país por cuenta del escabroso asesinato de Karen Cecilia López, al parecer, en manos de su compañero sentimental, la Fiscalía General de la Nación sigue adelantando las pesquisas para determinar los móviles del crimen.

De hecho, en medio de una diligencia privada, el ente acusador ya imputó los cargos de homicidio agravado, feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas a Hugo Fernando Silva Soto tras la muerte de su pareja y su hijo de diez meses en Bogotá.

Aunque el acusado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías determinó que representa un riesgo para la sociedad y ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario mientras avanza su proceso judicial.

Según la investigación revelada en la audiencia, la Fiscalía sostiene que Silva Soto asesinó a Karen Cecilia López con un arma cortopunzante mientras ambos permanecían dentro de un vehículo, en presencia del hijo menor de la pareja.

Al descubierto hombre que habría simulado accidente de tránsito para intentar evadir la responsabilidad en la muerte de su hijo y una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Las pruebas forenses determinaron que la mujer falleció por una herida en el cuello. El menor, por su parte, murió a causa de un trauma raquimedular cervical, descrito por las autoridades como una “muerte violenta”.

El caso cobró notoriedad pública luego de que inicialmente se reportara como un accidente de tránsito en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá. Sin embargo, la cronología de los hechos y los hallazgos en la escena desmontaron esa versión.

Estrategia para encubrir el crimen

La Fiscalía relató en la audiencia a la que tuvo acceso el canal Citytv que, tras el doble homicidio, Silva Soto manipuló la escena para simular un accidente.

Habría colocado el cuerpo de su pareja en el asiento del copiloto y condujo el vehículo hasta el lugar donde el barrio residencial, donde lo estrelló contra un árbol. El fiscal explicó que el acusado no utilizó silla de seguridad para el menor, lo que aumentó el riesgo mortal en el supuesto accidente.

Declaraciones De La Delegada Para La Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera Sobre Un Accidente De Tránsito Terminó Siendo Un Homicidio - crédito Fiscalía General de la Nación

Después de ocurrido el hecho, el señor colocó el cuerpo de Karen Cecilia López en el puesto del copiloto y se desplazó en el vehículo MSR348 hacia la carrera 80-63B-48” indicó el fiscal en la diligencia conocida por el medio televisivo.

Para reforzar la apariencia de siniestro vial, el acusado habría limpiado el interior del automóvil. Sin embargo, los peritos hallaron rastros de sangre con luz especial, lo que permitió desmontar la coartada.

Las autoridades confirmaron que Hugo Fernando Silva permaneció más de dos horas en el vehículo antes de perpetrar los hechos. La combinación de pruebas materiales y testimonios llevó a la imputación de los cargos más graves por parte del Ministerio Público.

Porque usted, señor Hugo, sin una silla de seguridad, queriendo dar apariencia de accidente a lo que había ocurrido previamente, se inmoló directamente contra un árbol. Era absolutamente previsible que su hijo podía morir allí o no”, indicó el delegado.

Intento de fuga y detención

La captura de Silva Soto se produjo cuando intentaba huir del lugar. Las autoridades informaron que intentó utilizar el automóvil para embestir a un agente policial. Ante la maniobra, un investigador disparó contra los neumáticos para evitar la fuga.

El caso generó en diciembre de 2025 conmoción y dudas entre los habitantes. La falta de daños graves en el vehículo y la ausencia de testigos alimentaron el misterio - crédito captura de pantalla / X

Hugo Fernando Silva intentó utilizar su vehículo como un arma para intentar golpear de manera decisiva al servidor de policía”, señaló el ente acusador. Esta conducta agravó su situación judicial y reafirmó la peligrosidad atribuida por los investigadores.

Actualmente, el acusado permanece privado de la libertad mientras la Fiscalía continúa el proceso. El caso sigue bajo vigilancia pública debido a la gravedad de los hechos y a la presunta premeditación para encubrir lo ocurrido.

A Hugo Fernando Silva Soto se le imputaron los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y ocultamiento o alteración de pruebas materiales. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para vincularlo con la muerte violenta de su pareja y su hijo, así como con la manipulación de la escena para simular un accidente de tránsito.

El proceso judicial avanza mientras la comunidad y las autoridades exigen justicia para las víctimas. Las pruebas y testimonios presentados hasta el momento han sido determinantes para mantener la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el sospechoso.

