Colombia

La ley aclara si puede acumular los descansos laborales por votar en marzo y mayo de 2026: esto es lo que dice

Aunque quienes participen en ambas jornadas electorales recibirán un beneficio laboral por cada voto, las reglas vigentes fijan un plazo que impide sumar esos tiempos para convertirlos en un día completo de descanso

Guardar
El certificado electoral que entregan
El certificado electoral que entregan los jurados de votación es el documento que permite solicitar el medio día de descanso laboral tras participar en una elección en Colombia

En 2026 los colombianos tendrán varias citas con las urnas. Primero, el 8 de marzo, fecha en la que se eligió el nuevo Congreso de la República; después, el 31 de mayo, fecha prevista para la primera vuelta presidencial.

Pero entre muchos votantes ha surgido una duda práctica: si una persona participa en ambas elecciones, ¿puede guardar los descansos que otorga la ley y unirlos para tomar un día libre completo?

La normativa vigente establece que ese beneficio debe usarse dentro de un periodo determinado y no permite acumularlo con el de otras jornadas electorales celebradas meses después.

En Colombia existe un incentivo para quienes ejercen su derecho al voto. Está contemplado en la Ley 403 de 1997, una norma que posteriormente tuvo ajustes mediante la Ley 815 de 2003 y la Ley 1227 de 2008.

Cualquier ciudadano que vote tiene derecho a un descanso remunerado equivalente a medio día de trabajo. Esto aplica tanto para empleados del sector público como del privado y no depende del tipo de contrato laboral.

La ley colombiana establece que
La ley colombiana establece que el descanso remunerado por votar debe disfrutarse dentro del mes siguiente a la jornada electoral

Después de votar, los jurados de la mesa entregan un certificado electoral. Ese documento es la prueba que el trabajador debe presentar en su empresa para solicitar el tiempo libre correspondiente.

Sin embargo, ese descanso no se puede usar en cualquier momento. La ley fija un límite claro. El medio día libre debe disfrutarse dentro del mes siguiente a la jornada electoral en la que se participó.

Ese periodo es considerado un plazo obligatorio. Si la persona no usa el beneficio dentro de esos 30 días calendario, lo pierde. El empleador tampoco está obligado a entregarlo después ni a compensarlo con dinero.

Esa condición es precisamente lo que impide juntar los descansos de las elecciones legislativas y las presidenciales de 2026.

Quienes voten en las elecciones
Quienes voten en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 recibirán medio día de descanso por cada jornada, pero no podrán acumularlos

Al observar las fechas queda claro el problema: cuando llegue la elección presidencial, el plazo para usar el descanso de marzo ya habrá terminado. Por esa razón no existe forma legal de guardar ese tiempo para sumarlo con el beneficio posterior.

Si ningún candidato presidencial obtiene la mayoría necesaria el 31 de mayo, el país tendrá que votar nuevamente en una segunda vuelta, prevista aproximadamente para el 21 de junio de 2026.

Quienes participen en esa jornada también recibirán medio día adicional de descanso. Pero el mismo principio se mantiene. Ese beneficio tendría que usarse dentro del mes siguiente a la votación, es decir, hasta alrededor del 21 de julio. Tampoco podría juntarse con el descanso de la primera vuelta.

Aunque la ley fija las reglas mínimas, existe un escenario distinto que depende de cada empleador. Algunas empresas pueden decidir otorgar beneficios adicionales o mayor flexibilidad a sus trabajadores. En ese caso, podrían aceptar —de manera voluntaria— que el empleado junte los descansos para tomar un día completo.

El beneficio laboral por votar
El beneficio laboral por votar aplica tanto para trabajadores del sector público como del privado, sin importar el tipo de contrato

Sin embargo, ese tipo de acuerdo no está garantizado por la ley ni puede exigirse como derecho. Dependerá exclusivamente de la política interna de la organización o de un arreglo directo con el jefe o el área de recursos humanos.

El documento que se recibe al votar no solo sirve para solicitar el descanso laboral. También permite acceder a varios descuentos y ventajas administrativas. Entre ellos se incluyen rebajas del 10% en trámites como la expedición del pasaporte, duplicados de la cédula o la libreta militar, así como reducciones en matrículas de universidades públicas.

Además, puede otorgar prioridad en casos de empate en algunos procesos de acceso a instituciones públicas o asignación de beneficios estatales. Eso significa que quienes voten deberán organizar su calendario laboral para usar cada beneficio por separado, teniendo en cuenta que estos no son acumulables según la ley colombiana.

