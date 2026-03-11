Ernesto Samper se le adelantó a Gustavo Petro y se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela: “En buenas manos”

La fotografía fue compartida por Samper en sus redes sociales - crédito Ernesto Samper - X/Presidencia de Colombia

El expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano sorprendió en sus redes sociales al publicar una fotografía acompañado de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

En la publicación hecha el miércoles 11 de marzo de 2026, por medio de su cuenta de X, el exmandatario colombiano destacó la llegada de la líder encargada de la transición en el vecino país, luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero del año en curso.

“Venezuela está bien y en buenas manos con Delcy Rodriguez”, escribió el exjefe de Estado en sus redes sociales.

El encuentro entre Samper y Rodríguez se anticipa al que tendrá la dirigente venezolana con el presidente colombiano Gustavo Petro, que se dará el viernes 13 de marzo en el puente internacional Atanasio Girardot.

Noticia en desarrollo...