Colombia

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia sobre falsos castings y noticias falsas en redes sociales: “No se deje engañar”

La producción del programa de Caracol Televisión confirmó que pudo identificar una serie de publicaciones fraudulentas y perfiles que suplantan al reconocido formato de supervivencia, pidiendo a la audiencia verificar cuidadosamente toda la información que circule fuera de los canales oficiales de la producción

Guardar
En febrero culminó el 'Desafío
En febrero culminó el 'Desafío Siglo XXI' y desde entonces proliferaron cuentas falsas en la red invitando a iniciar un proceso de inscripción para la próxima temporada que todavía no inicia - crédito Emisión Desafío/Caracol Televisión

El pasado 17 de febrero terminó la emisión del Desafío Siglo XXI, edición 21 de uno de los programas insignia de Caracol Televisión con la victoria de Zambrano. El medallista olímpico en Tokio 2021 en la prueba de los 400 metros planos se impuso en la prueba final —no sin cierta dosis de controversia—, dejando así abierta la expectativa entre los televidentes por lo que traería la próxima edición del formato de supervivencia.

Pero no solo los hogares colombianos están pendientes de los siguientes movimientos del programa, sino los aspirantes a participar en la próxima edición. Es tal la emoción y las ganas de estar allí que el canal hizo una importante advertencia, en vista del hallazgo de anuncios falsos que invitaban a iniciar el proceso de inscripción para ingresar a la próxima temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de la cuenta oficial de Instagram del Desafío, se pidió a sus seguidores y a los futuros aspirantes a ingresar al programa tomar precauciones ante la circulación de anuncios falsos relacionados con convocatorias y castings para el programa. En una publicación realizada por el equipo del Desafío el pasado lunes 9 de marzo, advirtieron:

“Atención Colombia. No se deje engañar. Actualmente NO hay convocatorias abiertas para #ElDesafío. ¡Cuidado con falsos anuncios y rumores!”, acompañado de las cuentas oficiales en distintas redes sociales para orientar a la audiencia.

El 'Desafío' advirtió que no
El 'Desafío' advirtió que no hay convocatorias abiertas actualmente para una próxima temporada, señalando la proliferación de cuentas falsas - crédito @desafiocaracol/Instagram

La decisión de lanzar esta alerta proviene, de acuerdo con la revista Vea, de la detección de perfiles y publicaciones en internet que han intentado suplantar la identidad del programa, difundiendo información no verídica acerca de inscripciones y un presunto “Desafío Mundial”, motivo por el que se pidió validar cada comunicación en los canales oficiales. El mismo medio confirmó que una de las cuentas fraudulentas en Instagram acumula 35.000 seguidores, hecho que agudizó la preocupación entre los productores del popular formato televisivo.

La producción reiteró a los fans la importancia de desconfiar de páginas o mensajes que ofrezcan supuestos beneficios, recordando que toda novedad o proceso oficial se transmite exclusivamente por los medios verificados de Caracol Televisión.

La publicación generó reacciones de agradecimiento y comentarios de seguidores que celebraron el aviso preventivo, a la vez que manifestaron su emoción por saber qué tendrán preparado para la próxima edición del programa.

Cabe señalar que los casos de suplantación de identidad se extendieron a los mismos participantes. En enero pasado, el equipo que manejaba las redes sociales de Isa, integrante del equipo Gamma, denunciaron en sus historias de Instagram que un grupo de personas creó un perfil en Facebook que suplantaba su identidad mientras que pedía dinero a sus seguidores.

“Este perfil está haciéndose pasar por Isa. Y lo más grave es que las personas detrás de esto están pidiendo dinero, diciendo que Majo [hija de Isa] está enferma”, advirtieron, invitándolos a denunciar la cuenta para darla de baja.

El equipo de Isa denunció
El equipo de Isa denunció en enero una caso de suplantación de identidad contra la participante del 'Desafío Siglo XXI' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Otro antecedente de esta práctica tuvo lugar en octubre de 2024. En esa ocasión, el entonces participante Kevyn Rúa denunció en sus redes sociales que había páginas falsas que estaban haciendo uso de su imagen para pedir dinero, afirmando que realizan “trabajos de brujería” en su nombre. En esa ocasión, Kevyn fue enfático en aclarar que no tiene ninguna relación con este tipo de prácticas.

¿Cuándo vuelve el ‘Desafío’?

Hasta el momento, Caracol Televisión no ha dado a conocer fechas de producción del reality de supervivencia. Desde el final de la temporada 21 iniciaron las transmisiones de A Otro Nivel, que ocupan el lugar en la parrilla que tenía el Desafío. Se espera que una vez el programa de talentos musicales presentado por Cristina Hurtado se encuentre en su recta final, se conozcan los siguientes movimientos del canal.

Temas Relacionados

El DesafíoReality showTelevisión colombianaFraudeEstafaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 100 animales de compañía se reencontraron con sus familias gracias a la plataforma Perros y Gatos Buscan su Hogar en Bogotá

Un balance del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal indica que el uso del portal digital permitió que decenas de perros y gatos regresaran a sus hogares, entre agosto de 2025 y marzo de 2026

Más de 100 animales de

Armando Benedetti anunció que retirarán esquemas de protección a candidatos presidenciales ‘quemados’ el 8 de marzo: este es el motivo

El ministro del Interior aseguró que se reconfigurarán los esquemas de seguridad de los aspirantes que no lograron tener éxito en la contienda electoral, debido a que ya perdieron su condición de candidatos

Armando Benedetti anunció que retirarán

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

Una de las concursantes más polémicas sorprendió a sus amigos y seguidores al revelar que tenía un retraso, además de náuseas y dolores

Participante de ‘La casa de

Hombre al volante sufrió paro cardíaco y desencadenó un siniestro en el Centro Histórico de Cartagena

El vehículo en el que viajaba el ciudadano se volcó en plena vía. Las autoridades reportaron que, fuera del conductor del vehículo, no hubo lesionados

Hombre al volante sufrió paro

Laura Gallego se indignó por designación de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “La diversidad como fachada”

La ex señorita Antioquia recordó lo que ha hecho Francia Márquez durante el Gobierno Petro para cuestionar la decisión que tomó el candidato del Pacto Histórico

Laura Gallego se indignó por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Ejército Nacional confirmó la

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘La casa de

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular