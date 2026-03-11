Colombia

Donald Trump aseguró que Colombia sí fue invitada a la Cumbre del Escudo de América: “No vinieron”

Mientras el presidente estadounidense afirmó que la invitación se realizó, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la cooperación del Gobierno colombiano todavía no cumple con los criterios exigidos

Gustavo Petro y Donald Trump,
Gustavo Petro y Donald Trump, protagonistas de la disputa sobre la participación de Colombia en la cumbre "Escudo de las Américas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Colombia sí recibió invitación para participar en la reciente cumbre regional conocida como ‘Escudo de las Américas’, pero decidió no asistir.

La declaración surge en medio de versiones sobre una supuesta exclusión de Bogotá del encuentro impulsado por Washington para reforzar la cooperación militar contra el narcotráfico.

“Creo que sí fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”, afirmó Trump al ser consultado por periodistas sobre la ausencia de Colombia, junto con Brasil y México, en la reunión regional, según declaraciones recogidas por medios radiales colombianos.

Las palabras del mandatario estadounidense buscan desmentir las interpretaciones que apuntaban a un veto político contra algunos gobiernos latinoamericanos en la nueva iniciativa de seguridad promovida por Washington.

Sin embargo, desde la Casa Blanca se había transmitido previamente que Colombia no había sido invitada.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aclaró que la administración estadounidense considera que Bogotá aún no alcanza el nivel de cooperación necesario para integrarse plenamente a la coalición.

“No creemos que estemos viendo todavía el nivel de colaboración que realmente esperaríamos por parte del gobierno colombiano para extenderles la invitación”, declaró durante una rueda de prensa.

La cumbre “Escudo de las Américas” se realizó el pasado 7 de marzo en Florida y reunió a mandatarios de varios países latinoamericanos con el objetivo de crear una coalición regional orientada a enfrentar a los cárteles de droga mediante cooperación militar, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.

Según la administración estadounidense, la iniciativa pretende reforzar la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente y que, según Washington, han incrementado su influencia en los últimos años.

