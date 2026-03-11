Desde el 11 de marzo iniciará el restablecimiento gradual de energía en el sur de Santander

Las labores en la subestación de Barbosa incluyen monitoreo del sistema y coordinación desde el Centro de Control. - crédito ESSA

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció que desde la madrugada del miércoles 11 de marzo comenzará el restablecimiento progresivo del servicio de energía en el sur del departamento, tras iniciar los protocolos para poner en funcionamiento un nuevo transformador de 115.000 voltios en la subestación de Barbosa.

Este equipo de gran capacidad es considerado por la empresa un elemento clave para recuperar la estabilidad del sistema eléctrico en la provincia de Vélez, una zona que ha enfrentado dificultades en el suministro tras el evento que afectó el anterior transformador de alta potencia.

Según explicó la compañía, durante la jornada previa se realizaron pruebas preliminares al nuevo transformador con el objetivo de garantizar que el equipo opere de forma segura antes de iniciar el proceso de energización.

No obstante, las lluvias registradas en la zona obligaron a hacer pausas temporales en los trabajos, una decisión tomada para proteger la integridad del personal técnico que adelanta las labores en la subestación.

Técnicos de ESSA realizan pruebas y maniobras para garantizar una energización segura y estable de la red eléctrica. - crédito ESSA

Restablecimiento será progresivo desde la madrugada

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, los protocolos de reconfiguración del sistema eléctrico y la energización del transformador se activarán durante la noche, lo que permitirá iniciar el restablecimiento gradual del servicio.

La compañía indicó que si las condiciones climáticas lo permiten, los primeros sectores comenzarán a percibir el retorno de la energía a partir de las 2:00 de la madrugada del miércoles 11 de marzo de 2026.

El proceso continuará durante la madrugada y la mañana mediante maniobras coordinadas desde el Centro de Control de ESSA y las subestaciones asociadas, con el objetivo de asegurar que la reconexión se realice de manera estable y confiable.

La empresa enfatizó que este procedimiento requiere coordinación técnica rigurosa para evitar riesgos en la red eléctrica o nuevas interrupciones del servicio.

La recuperación del sistema eléctrico requiere verificar protecciones, estabilidad de la red y comportamiento del transformador. - crédito ESSA

¿Por qué la energización se hace por etapas?

ESSA explicó que el restablecimiento del servicio no puede hacerse de manera inmediata ni simultánea para todos los usuarios, debido a la complejidad del sistema eléctrico y al tamaño del transformador instalado.

Después de energizar un equipo de estas dimensiones, los ingenieros deben monitorear el comportamiento del sistema, coordinar los sistemas de protección y controlar la estabilidad de la red.

Además, es necesario administrar de forma gradual la recuperación de la carga eléctrica, evitando así posibles sobrecargas o fallas que podrían generar nuevas interrupciones en el servicio.

En ese sentido, la empresa indicó que la energización progresiva permitirá garantizar la seguridad de los trabajadores en sitio y de los usuarios del servicio eléctrico en el territorio.

Municipios beneficiados en la provincia de Vélez

La puesta en funcionamiento del nuevo transformador permitirá avanzar en la normalización del servicio en al menos 17 municipios del sur de Santander, especialmente en los territorios que dependen del sistema eléctrico asociado a la subestación de Barbosa.

Esta infraestructura es estratégica para la distribución de energía en gran parte de la provincia de Vélez, por lo que su entrada en operación representa un paso fundamental para recuperar la normalidad en la región.

El restablecimiento del servicio también impacta actividades comerciales, productivas y domésticas que se vieron afectadas por la interrupción eléctrica, razón por la cual las autoridades energéticas han priorizado la recuperación del sistema.

El nuevo equipo de alta potencia permitirá fortalecer la infraestructura energética en la provincia de Vélez. - crédito ESSA

ESSA pide uso racional de la energía

La Electrificadora de Santander hizo un llamado especial a los usuarios que actualmente cuentan con servicio de energía para que hagan un uso racional de la electricidad durante el proceso de restablecimiento.

Según explicó la compañía, reducir el consumo en los primeros momentos de la energización permite equilibrar las cargas del sistema y facilita una recuperación más rápida del servicio en toda la región.

“Invitamos a los usuarios del sur de Santander que en este momento cuentan con servicio de energía a que hagan uso racional de la electricidad, ya que esto permitirá equilibrar cargas y facilitar el restablecimiento ágil del servicio”, señaló la empresa en su comunicado.