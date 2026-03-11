Así es Pajarito, Boyacá: el destino imperdible para viajeros que recorren el Llano y exploran la Ruta Libertadora

La Ruta Libertadora, vía histórica de Colombia, convierte a Pajarito en una parada obligada para viajeros entre Sogamoso y Yopal o la región llanera - crédito Un Duo Por El Mundo/YouTube

Pajarito, Boyacá: un destino imprescindible para quienes buscan descubrir la riqueza natural, la historia y la hospitalidad de la puerta al Llano colombiano. El pequeño municipio del piedemonte boyacense, con apenas 2.168 habitantes, sorprende al viajero con paisajes de montaña, cascadas imponentes y una oferta culinaria que fusiona lo mejor de Boyacá y los Llanos Orientales.

Ubicado a 793 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 24 °C, Pajarito es un punto estratégico para hacer una pausa en el viaje entre Sogamoso y Yopal, o para quienes exploran la mítica Ruta Libertadora. Su nombre evoca la abundancia de aves de la región y, según la tradición oral, sus raíces indígenas y coloniales.

Fundado oficialmente en 1825, el municipio resurgió tras periodos de violencia y hoy se consolida como eje turístico y cultural, gracias a la carretera del Cusiana, según destacó la Gobernación de Boyacá.

Entre los grandes atractivos de Pajarito destaca el Salto de Candelas, la segunda caída de agua más alta de Colombia, alimentada por el río Cusiana y rodeada de una reserva natural de 0,32 km². Esta zona, declarada de protección en el año 2000, ofrece oportunidades únicas para el ecoturismo dirigido, el avistamiento de aves y la fotografía de paisajes.

A pocos minutos del área urbana, las fuentes termales invitan al descanso y la relajación, mientras que el parque central, adornado con murales de aves y mariposas autóctonas, revela el orgullo local por su entorno natural.

El viajero no puede dejar de probar la icónica gallina pajariteña y las arepas quesudas, productos estrella recomendados por transportadores y turistas. Además, la celebración anual del Festival del Río Cusiana en marzo, con cabalgatas, desfiles y muestras gastronómicas, convierte al pueblo en un hervidero de cultura y tradición llanera.

¿Cómo llegar a Pajarito?

Llegar a Pajarito desde Bogotá implica una travesía de entre 5 y 6 horas por la Transversal del Cusiana. La ruta más recomendada es Bogotá-Tunja-Paipa-Duitama-Sogamoso-Pajarito, disfrutando durante el trayecto de paisajes montañosos, el lago de Tota y el páramo de Sibundoy.

El pavimento se encuentra, en general, en buen estado, aunque es fundamental consultar el estado actual de la vía Sogamoso-Pajarito, debido a posibles cierres por mantenimiento o fenómenos geológicos.

Otra opción, menos directa pero más panorámica, es salir por Usme y tomar la Vía al Llano hacia Villavicencio, luego avanzar por la Ruta Marginal de la Selva hasta Yopal y, desde allí, ascender por la Transversal del Cusiana. Este recorrido, aunque más largo, cruza el piedemonte y revela la transición entre la cordillera y el llano.

Desde Tunja, el tiempo estimado es de tres horas y media, pasando por ciudades intermedias; desde Yopal, son aproximadamente 90 minutos por carretera de montaña.

Experiencia de viaje en Pajarito

De acuerdo con el blog de viajes publicado en Youtube, Un Duo Por El Mundo, recorrer las calles de Pajarito es encontrar un pueblo modesto pero bien cuidado, con su parque central como punto de encuentro y murales que celebran la biodiversidad local.

Las casas, de arquitectura sencilla, enmarcan el paso de la Ruta Libertadora, la vía histórica que unió la capital con los Llanos y que hoy mantiene a Pajarito como parada obligada para viajeros y transportadores.

La experiencia se enriquece con la calidez de sus habitantes y el ambiente genuino de un pueblo que conserva tradiciones, sabores y paisajes únicos. Desde la emoción de contemplar el Salto de Candelas hasta deleitarse con una arepa quesuda en una tienda local, visitar Pajarito, Boyacá es descubrir un destino que, aunque pequeño, guarda el espíritu de los grandes viajes por Colombia.

Recomendaciones para el viajero

Planificar su ruta: verificar siempre el estado de las vías y llevar efectivo, pues la cobertura bancaria es limitada en la zona.

Gastronomía local: no deje de probar la gallina pajariteña, las arepas de queso y dulces típicos con queso, platos recomendados por viajeros y locales.

Ecoturismo: llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminatas, especialmente si visita el Salto de Candelas o las reservas naturales. El acceso al salto se realiza por carretera y senderos señalizados, con duración aproximada de tres horas ida y vuelta desde la zona urbana.

Respeto ambiental: al visitar las reservas y cascadas, siga las indicaciones locales, no dejes residuos y contribuye a la conservación del entorno.

Fiestas y cultura: si viaja en marzo, vive de cerca el Festival del Río Cusiana, un evento que muestra el folclor, la música llanera y la hospitalidad de los pajariteños.

Transporte: si viaja en vehículo propio, revise el estado mecánico antes de salir; si opta por transporte público, consultar horarios de buses desde Sogamoso o Yopal.