Cathy Juvinao cuestiona denuncias de Iván Cepeda contra De la Espriella de cara a la segunda vuelta

Durante una rueda de prensa, Iván Cepeda sostuvo que su campaña acudirá a las autoridades judiciales contra Abelardo de la Espriella - crédito @PactoCol/X

La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao, de Alianza Verde, rechazó públicamente la estrategia de confrontación judicial empleada por Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, al advertir que sus acusaciones contra la oposición alejan al electorado moderado en la antesala de la segunda vuelta presidencial.

Para la congresista, los duros señalamientos del candidato de la izquierda ‘dinamitan’ los puentes con los sectores independientes y de centro que serán claves para las elecciones del 21 de junio.

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La controversia estalló tras una conferencia de prensa en la que Iván Cepeda anunció la radicación de una denuncia penal contra el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, por un presunto desfalco de los dineros de la salud pública en la región Caribe.

Iván Cepeda señaló que la denuncia contra Abelardo de la Espriella busca esclarecer hechos que habrían comprometido millonarios recursos públicos - crédito Sergio Acero/Reuters

Según el aspirante de izquierda, la acción legal involucra contratos irregulares con la liquidada Saludvida EPS por cerca de $3.000 millones y presuntas maniobras que comprometieron más de $164.000 millones en activos.

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Ante este panorama de agudización de la campaña, Cathy Juvinao cuestionó la efectividad de la estrategia alternativa para atraer a las fuerzas de centro, atrapadas en medio del cruce de denuncias por fraude.

La legisladora ‘verde’ enfatizó que la campaña del Pacto Histórico insiste en la división en lugar de corregir los errores institucionales cometidos por la actual administración de Gustavo Petro, de la que fue una de sus mayores opositoras.

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El cuestionamiento al modelo de salud de la izquierda

La legisladora utilizó su cuenta en la red social X para compartir su descontento con la alocución de Cepeda, al sugerir que la verdadera ruta para conquistar el respaldo de los ciudadanos indecisos requiere de autocrítica y apertura al consenso, en lugar de trasladar el debate programático a los estrados judiciales.

Tras el anuncio de Iván Cepeda, Cathy Juvinao lanzó un mensaje que rápidamente ganó atención en el escenario político - crédito Cathy Juvinao/Facebook - Luisa González/Reuters

“Vaya. Pensaría uno que la forma de acercar al centro y a indecisos es reconocer las equivocaciones de este gobierno en salud, retirar la reforma corchista y garantizar la concertación de un nuevo proyecto. Pero pues… 🤦🏼‍♀️(sic)“, escribió la congresista del Partido Verde en la red social.

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Con esta afirmación, Juvinao tomó distancia de los discursos emitidos por el comando central de la campaña alternativa, evidenciando el malestar de un sector del Congreso que condiciona sus respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial a un viraje en la agenda social del Ejecutivo.

De hecho, Juvinao figuró entre las voces más críticas de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y promovida desde sus inicios por Carolina Corcho, ex jefa de esa cartera y actual senadora electa.

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La congresista sostuvo en varias ocasiones que la iniciativa no ofrecía soluciones efectivas a las dificultades que ya enfrenta el sistema. Por el contrario, advirtió que podía abrir espacios para nuevas prácticas de corrupción y agravar problemas que afectan la atención de millones de usuarios.

Cathy Juvinao rechazó la forma en que el candidato del Pacto Histórico busca atraer a los votantes indecisos - crédito @CathyJuvinao/X

La ofensiva judicial de Iván Cepeda en los micrófonos

El origen del reclamo de la congresista Cathy Juvinao radicó en el fuerte tono empleado por Iván Cepeda durante una rueda de prensa, en la que vinculó directamente las actividades jurídicas de La Espriella con el desvío de recursos públicos hacia antiguas estructuras al margen de la ley.

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“La presente rueda de prensa tiene por objetivo anunciar que hoy vamos a presentar, o mejor mañana, día laboral, ante autoridades judiciales, denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta participación en el saqueo del sistema de salud, concretamente en la Costa Caribe. Los hechos que motivan esta actuación se relacionan con la empresa Salud Vida EPS”, señaló Cepeda.

El candidato de la izquierda argumentó que, históricamente, el paramilitarismo y los clanes políticos locales capturaron rentas de la salud por el orden de los 530.000 millones de pesos entre los años 2002 y 2010.

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Bajo esa línea, Cepeda acusó a su contendiente de ejercer representaciones legales que beneficiaron a dichas dinámicas: “El abogado de la Espriella y su firma de abogados estuvieron representando legalmente a varias empresas y políticos que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción y saqueo de la salud en Colombia”.

Iván Cepeda afirmó que parte de la denuncia contra Abelardo de la Espriella es por presunto desvío de recuros públicos - crédito Colprensa

Además, Iván Cepeda mencionó de forma directa casos específicos que fundamentan su querella ante la Fiscalía General de la Nación, como los procesos que involucraron al excongresista Dieb Maloof o las solicitudes para habilitar nuevas prestadoras ante la Superintendencia de Salud.

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“También tramitó ante la Supersalud la solicitud de habilitación de la que podría ser empresa prestadora de salud, Salud Andina, e hizo lo necesario para favorecer al jefe paramilitar Gerardo Vecino Villarreal”, aseveró el candidato.