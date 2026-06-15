Colombia

Petro vincula caso de presunto abuso a menor en Usaquén con críticas a la derecha y aseguró que tiene “doble moral” para “destruir familias”

El mandatario convirtió una denuncia contra un extranjero en una crítica a sectores ultraconservadores, a los que acusó de defender valores familiares mientras, según su versión, encubren conductas que contradicen ese discurso

Guardar
Google icon
- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente se refirió al sospechoso de presunto caso e abuso contra menores en el norte de Bogotá - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Un presunto caso de abuso sexual en contra de tres menores de edad en Usaquén, al norte de Bogotá, generó todo tipo de reacciones en el país.

El turno fue para el presidente Gustavo Petro que utilizó sus redes sociales para confirmar la identidad del hombre que supuestamente estaría involucrado en este aberrante episodio contra la integridad de la población infantil en el país.

PUBLICIDAD

Previamente, la Policía Nacional confirmó que el ciudadano extranjero fue identificado como Grant Gail, originario de Texas (Estados Unidos), que actualmente permanece recluido en la URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación) de Paloquemao (centro de Bogotá) mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación.

La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá tras la alerta de varios vecinos - crédito X
La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá tras la alerta de varios vecinos - crédito X

No obstante, el mandatario colombiano usó ese caso para desarrollar una crítica contra sectores ultraconservadores tanto de Colombia como de Estados Unidos, y lo enfocó en medio de la campaña presidencial que se adelanta en el país sudamericano.

PUBLICIDAD

El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EEUU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”, escribió inicialmente el presidente Petro en su extenso mensaje.

También planteó unas diferencias del electorado frente a esta situación. “Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando con son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos (...) la familia se fortalece más si tiene una buena situación económica, si tiene esperanza común en una mejor vida para sus hijos e hijas”, indicó.

Petro usó el caso denunciado en el norte de Bogotá para cuestionar la idea de familia que, según él, promueve la extrema derecha - crédito @petrogustavo/X
Petro usó el caso denunciado en el norte de Bogotá para cuestionar la idea de familia que, según él, promueve la extrema derecha - crédito @petrogustavo/X

Críticas al sector conservador

Del mismo modo, el jefe de Estado también amplió su argumento hacia una defensa de sus políticas sociales y laborales.

Aseguró que “la familia se fortalece más si tiene una buena situación económica” y mencionó programas de transferencias monetarias, atención en salud en los hogares y medidas para reducir la mortalidad infantil, materna y perinatal que, en sus palabras, fueron impulsadas en su administración.

“Cuando creamos los programas de atención en salud en los hogares, dónde viven las personas, con los equipos básicos de salud y desarrollamos la transformación de familias en acción, que no distingue entre mujeres solas y acompañadas, focalizamos mejor la atención de la niñez y dimos en el clavo: reducir la tasa de mortalidad infantil, materna y perinatal. Es decir sostuvimos mejor la vida en Colombia”, mencionó.

El presidente sostuvo que existe una “doble moral” en sectores ultraconservadores que se presentan como defensores de la familia - crédito @petrogustavo/X
El presidente sostuvo que existe una “doble moral” en sectores ultraconservadores que se presentan como defensores de la familia - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también extendió esa crítica a lo que consideró como “la clásica heterosexual”, un modelo de familia que, según él, respalda la extrema derecha.

En dónde el hombre domina y donde el hombre es super explotado en su trabajo obteniendo sueldos e ingresos que no alcanzan para sostener su familia (...) tienen los hombres varias alternativas: o se fuga de la casa, o vuelca toda su frustración en violencia intrafamiliar, llega incluso a matar, o se va a oficios delincuenciales, o se va como migrante con su familia a países extraños, o se evade suicidamente en las drogas de mala calidad”, complementó.

De igual manera, Petro agregó que su gobierno, al que denominó Gobierno de la Vida, ha fortalecido distintas formas de familia en Colombia, entre ellas hogares unipersonales y adultos mayores sin pensión. En ese punto citó el bono pensional y el salario mínimo vital y familiar que, según escribió, decretó en 2025 y que, en su visión, pretenden ser acabadas en la extrema derecha.

Petro también se basó en ese caso para mostrar algunos avances de sus políticas que, en sus palabras, han beneficiado a la familia - crédito @petrogustavo/X
Petro también se basó en ese caso para mostrar algunos avances de sus políticas que, en sus palabras, han beneficiado a la familia - crédito @petrogustavo/X

“Cuando el ultraconservatismo propone acabar las reformas laborales de mi gobierno como el salario vital y familiar o la estabilidad laboral con los contratos por horas, destruye las familias heterosexuales en Colombia, y genera formas disfuncionales que terminan en violencia y frustración (...) el mayor destructor de la familia heterosexual es el modelo económico competitivo y sobreexplotador que impone la ultraderecha”, precisó.

Por último, el presidente Gustavo Petro enfatizó sus críticas hacia el ultraconservatismo colombiano sobre el caso del presunto abusador en Bogotá.

Lo que me importa demostrar es que el ultraderechismo condena las familias a la destrucción, crea pedófilos, abundante en las zonas de derecha en los EEUU y lleva a la frustración general de la sociedad que se entrega al fascismo y pierde su libertad. He hecho lo contrario, he fortalecido la familia y la libertad en Colombia”, puntualizó.

El presidente vinculó esa preocupación con un mensaje en X con la frase “Heil Hitler” que, según dijo, alcanzó 34 millones de vistas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
Gustavo Petro atribuyó al modelo económico competitivo y sobreexplotador que impone la ultraderecha la precariedad laboral, la violencia intrafamiliar y la destrucción de la familia heterosexual - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbuso sexual infantilExtranjero detenidoUltraconservadoresFamilias derechaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Álvaro Uribe llamó al candidato Abelardo de la Espriella, estos son los temas que trataron

El expresidente le deseo buena suerte en las elecciones y charlaron sobre las propuestas de campaña

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Álvaro Uribe llamó al candidato Abelardo de la Espriella, estos son los temas que trataron

Seguidora de Abelardo de la Espriella generó altercado en almacén de cadena en Cali cuando, presuntamente, le impidieron hacer proselitismo

El hecho generó gritos, acusaciones y la intervención policial debido a los reclamos insistentes de la mujer

Seguidora de Abelardo de la Espriella generó altercado en almacén de cadena en Cali cuando, presuntamente, le impidieron hacer proselitismo

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Morosos de impuestos, intereses o sanciones impagos de la DIAN serán los afectados

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

La creadora de contenido respondió a algunos interrogantes de sus seguidores entre los que estaba la pregunta sobre las primicias que da la empresaria de fajas

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Ejército capturó a alias Culebro, cabecilla de una esctructura del clan del Golfo, en Barrancabermeja: requerido por homicidio, terrorismo y tráfico de armas

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del hecho ocurrido el 25 de abril de 2025 en el sur de Bolívar, donde murieron dos patrulleros y otros tres integrantes de la fuerza pública resultaron lesionados

Ejército capturó a alias Culebro, cabecilla de una esctructura del clan del Golfo, en Barrancabermeja: requerido por homicidio, terrorismo y tráfico de armas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Violeta Bergonzi se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés al interior de una iglesia: “No es un lugar donde se pueda posar”

Así reaccionó una periodista colombiana al saludo de Cristiano Ronaldo durante los entrenamientos de Portugal

Juanda Caribe confirma que está soltero y pone freno a los rumores sobre Mariana Zapata: “Mi realidad”

Periodista de entretenimiento criticó al equipo de trabajo de Aida Victoria Merlano: lo dejaron esperando en Expobelleza 2026

Deportes

El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

Árbitros colombianos fueron designados para el segundo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falcao se arriesgó con lo que sería un buen Mundial 2026 para la Selección Colombia: “El equipo puede superar lo que hizo en 2014″

Portugal tuvo que cambiar sus planes de entrenamiento de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA por tormenta eléctrica en Miami

Siempre que un árbitro inglés dirigió a Colombia en una Copa del Mundo, la selección ganó: el dato que ilusiona a la Tricolor