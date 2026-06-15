Petro vincula caso de presunto abuso a menor en Usaquén con críticas a la derecha y aseguró que tiene “doble moral” para “destruir familias”

El presidente se refirió al sospechoso de presunto caso e abuso contra menores en el norte de Bogotá - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Un presunto caso de abuso sexual en contra de tres menores de edad en Usaquén, al norte de Bogotá, generó todo tipo de reacciones en el país.

El turno fue para el presidente Gustavo Petro que utilizó sus redes sociales para confirmar la identidad del hombre que supuestamente estaría involucrado en este aberrante episodio contra la integridad de la población infantil en el país.

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Previamente, la Policía Nacional confirmó que el ciudadano extranjero fue identificado como Grant Gail, originario de Texas (Estados Unidos), que actualmente permanece recluido en la URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación) de Paloquemao (centro de Bogotá) mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación.

La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá tras la alerta de varios vecinos - crédito X

No obstante, el mandatario colombiano usó ese caso para desarrollar una crítica contra sectores ultraconservadores tanto de Colombia como de Estados Unidos, y lo enfocó en medio de la campaña presidencial que se adelanta en el país sudamericano.

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“El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EEUU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”, escribió inicialmente el presidente Petro en su extenso mensaje.

También planteó unas diferencias del electorado frente a esta situación. “Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando con son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos (...) la familia se fortalece más si tiene una buena situación económica, si tiene esperanza común en una mejor vida para sus hijos e hijas”, indicó.

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Petro usó el caso denunciado en el norte de Bogotá para cuestionar la idea de familia que, según él, promueve la extrema derecha - crédito @petrogustavo/X

Críticas al sector conservador

Del mismo modo, el jefe de Estado también amplió su argumento hacia una defensa de sus políticas sociales y laborales.

Aseguró que “la familia se fortalece más si tiene una buena situación económica” y mencionó programas de transferencias monetarias, atención en salud en los hogares y medidas para reducir la mortalidad infantil, materna y perinatal que, en sus palabras, fueron impulsadas en su administración.

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“Cuando creamos los programas de atención en salud en los hogares, dónde viven las personas, con los equipos básicos de salud y desarrollamos la transformación de familias en acción, que no distingue entre mujeres solas y acompañadas, focalizamos mejor la atención de la niñez y dimos en el clavo: reducir la tasa de mortalidad infantil, materna y perinatal. Es decir sostuvimos mejor la vida en Colombia”, mencionó.

El presidente sostuvo que existe una “doble moral” en sectores ultraconservadores que se presentan como defensores de la familia - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también extendió esa crítica a lo que consideró como “la clásica heterosexual”, un modelo de familia que, según él, respalda la extrema derecha.

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“En dónde el hombre domina y donde el hombre es super explotado en su trabajo obteniendo sueldos e ingresos que no alcanzan para sostener su familia (...) tienen los hombres varias alternativas: o se fuga de la casa, o vuelca toda su frustración en violencia intrafamiliar, llega incluso a matar, o se va a oficios delincuenciales, o se va como migrante con su familia a países extraños, o se evade suicidamente en las drogas de mala calidad”, complementó.

De igual manera, Petro agregó que su gobierno, al que denominó Gobierno de la Vida, ha fortalecido distintas formas de familia en Colombia, entre ellas hogares unipersonales y adultos mayores sin pensión. En ese punto citó el bono pensional y el salario mínimo vital y familiar que, según escribió, decretó en 2025 y que, en su visión, pretenden ser acabadas en la extrema derecha.

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Petro también se basó en ese caso para mostrar algunos avances de sus políticas que, en sus palabras, han beneficiado a la familia - crédito @petrogustavo/X

“Cuando el ultraconservatismo propone acabar las reformas laborales de mi gobierno como el salario vital y familiar o la estabilidad laboral con los contratos por horas, destruye las familias heterosexuales en Colombia, y genera formas disfuncionales que terminan en violencia y frustración (...) el mayor destructor de la familia heterosexual es el modelo económico competitivo y sobreexplotador que impone la ultraderecha”, precisó.

Por último, el presidente Gustavo Petro enfatizó sus críticas hacia el ultraconservatismo colombiano sobre el caso del presunto abusador en Bogotá.

“Lo que me importa demostrar es que el ultraderechismo condena las familias a la destrucción, crea pedófilos, abundante en las zonas de derecha en los EEUU y lleva a la frustración general de la sociedad que se entrega al fascismo y pierde su libertad. He hecho lo contrario, he fortalecido la familia y la libertad en Colombia”, puntualizó.

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Gustavo Petro atribuyó al modelo económico competitivo y sobreexplotador que impone la ultraderecha la precariedad laboral, la violencia intrafamiliar y la destrucción de la familia heterosexual - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República