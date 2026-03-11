Colombia

Amenazan a candidatos del Pacto Histórico en Norte de Santander: les dan 48 horas para salir del territorio

La colectividad pidió a la Fiscalía, al Gobierno y a organismos de derechos humanos investigar lo ocurrido y adoptar medidas urgentes de protección para garantizar su seguridad y el ejercicio de la actividad política

Dirigentes del Pacto Histórico denunciaron
Dirigentes del Pacto Histórico denunciaron amenazas contra varios de sus candidatos y líderes en Norte de Santander. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Pacto Histórico en Norte de Santander realizó una denuncia pública sobre presuntas amenazas de muerte contra varios de sus candidatos y dirigentes, quienes habrían recibido un mensaje intimidatorio que les da un plazo de 48 horas para abandonar el territorio o enfrentar represalias violentas.

La colectividad hizo la denuncia a través de un comunicado emitido el 10 de marzo de 2026 en San José de Cúcuta, en el que advierte que las amenazas habrían sido enviadas presuntamente por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Según el documento difundido por redes sociales, entre las personas amenazadas se encuentran el senador electo Martín Alonso Caicedo Carabalí y varios candidatos a la Cámara de Representantes por Norte de Santander, además de dirigentes regionales que hacen parte del equipo de campaña del movimiento.

El comunicado encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en el departamento, especialmente en medio del actual contexto electoral en el país.

Las intimidaciones habrían sido enviadas
Las intimidaciones habrían sido enviadas presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). - crédito Colprensa

Los candidatos y dirigentes señalados en las amenazas

De acuerdo con la denuncia del Pacto Histórico, el mensaje intimidatorio menciona directamente a varios integrantes de la colectividad.

Entre los señalados figuran el senador electo ya mencionado; los candidatos a la Cámara de Representantes Jaime Gómez, Liliana Barragán, Laura Amaya, Luis Alberto García y Andrés Obando; así como los dirigentes Rafael Romero, presidente departamental de la Unión Patriótica y copresidente del Pacto Histórico, y Manuel Hernández, gerente de campaña.

En el comunicado, la colectividad afirmó que las amenazas ponen en riesgo la vida de sus integrantes y afectan el libre ejercicio de la actividad política en la región.

El mensaje amenazante

El Pacto Histórico aseguró que el mensaje atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contiene expresiones directas de intimidación y persecución política.

Según lo denunciado, el texto señala: “Guerrillero del pacto los tenemos identificados no permitiremos que en NDS exista insurgencia. Sabemos quiénes son sus líderes y como operan. Tienen 48 horas vamos por sus cabezas muertas. ATT AGC”.

La colectividad indicó que este tipo de amenazas revive escenarios de violencia política que han marcado la historia del país, por lo que pidió atención inmediata de las autoridades.

El movimiento político pidió protección
El movimiento político pidió protección inmediata y garantías para el ejercicio de la actividad política. - crédito @BecerraGabo/X

Piden protección urgente a las autoridades

Tras conocer las amenazas, el Pacto Histórico hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a diversas instituciones del Estado para garantizar la seguridad de los dirigentes y candidatos mencionados.

En el comunicado, la colectividad solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar a los responsables; de la Gobernación de Norte de Santander, para coordinar acciones de protección; de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para evaluar esquemas de seguridad; de la Defensoría del Pueblo y la MOE, para acompañar el proceso; y de organizaciones defensoras de derechos humanos, para monitorear la situación.

El movimiento político advirtió que lo que está en juego es el derecho fundamental a la vida y al ejercicio democrático de la política.

Congresista Gabriel Becerra también denunció las amenazas

La situación también fue denunciada públicamente por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, quien a través de sus redes sociales alertó sobre el riesgo que enfrentan los dirigentes del movimiento en el departamento.

El congresista aseguró que las amenazas incluyen al senador electo Martín Alonso Caicedo y a varios líderes regionales del Pacto Histórico, por lo que pidió una reacción inmediata de las autoridades.

El representante Gabriel Becerra también
El representante Gabriel Becerra también alertó sobre las amenazas y pidió a las autoridades investigar y brindar protección. - crédito @BecerraGabo/X

Denunciamos graves amenazas de muerte contra dirigentes y candidatos del Pacto Histórico en Norte de Santander”, señaló Becerra.

Asimismo, exigió que se adopten medidas urgentes de protección y se investigue a los responsables de los mensajes intimidatorios.

