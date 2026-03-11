Accidente entre camión y vehículo particular genera fuerte congestión vial en la vía Chía-Bogotá

El siniestro ocurrió en la dirección Chia - Bogota entre un camión y un vehículo - crédito @RutaBogotaNorte/X

En la madrugada del miércoles 11 de marzo se registró un grave accidente en el norte de Bogotá, en la vía Chía-Bogotá, generando una afectación vial en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió a las 5:30 a. m. en la calle 210 con autopista Norte. La emergencia está siendo atendida por las autoridades para normalizar el tráfico.

“Siniestro entre tractocamión y automóvil en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur. Unidad de tránsito Bogotá asignada”, publicó la entidad en su cuenta de X.

Minutos más tarde, las autoridades llegaron al lugar de los hechos y confirmaron la congestión vehicular en la zona, con “paso a un carril de la calzada”. Además, recomendaron a los ciudadanos la ruta alterna por la carrera 7.

Congestión vehicular tras accidente en el norte de Bogotá en la mañana del miércoles 11 de marzo - crédito @RutaBogotaNorte/X

La concesionaria Ruta Bogotá Norte informó a través de sus canales oficiales a las 6:36 a. m.: “Continuamos gestionando el accidente menor en la calle 210 sobre Autopista Norte en dirección Chia - Bogota. La congestión persiste. La situación está en proceso de resolución".

La entidad aseguró a las 6:49 a. m. que se habilitó el carril central y se continúa “gestionando el accidente en la calle 210. La congestión persiste. La situación está en proceso de resolución”.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad detalló a las 7:20 a. m. que “los vehículos son orillados en un carril de la calzada de la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur".

Minutos más tarde, la entidad confirmó a las 7:47 a. m. que se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 210. De igual manera, la concesionaria afirmó que “el tráfico ha vuelto a la normalidad. Agradecemos su colaboración”.

Movilidad afectada en el norte de Bogotá tras el siniestro vial en la madrugada del miércoles 11 de marzo - crédito Bogotá Tránsito/X