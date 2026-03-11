Colombia

Accidente entre camión y vehículo particular genera fuerte congestión vial en la vía Chía-Bogotá

De acuerdo con información oficial, el siniestro ocurrió en la vía entre Chía y Bogotá, en sentido norte-sur, que presenta demoras en la circulación

El siniestro ocurrió en la
El siniestro ocurrió en la dirección Chia - Bogota entre un camión y un vehículo - crédito @RutaBogotaNorte/X

En la madrugada del miércoles 11 de marzo se registró un grave accidente en el norte de Bogotá, en la vía Chía-Bogotá, generando una afectación vial en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió a las 5:30 a. m. en la calle 210 con autopista Norte. La emergencia está siendo atendida por las autoridades para normalizar el tráfico.

“Siniestro entre tractocamión y automóvil en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur. Unidad de tránsito Bogotá asignada”, publicó la entidad en su cuenta de X.

Minutos más tarde, las autoridades llegaron al lugar de los hechos y confirmaron la congestión vehicular en la zona, con “paso a un carril de la calzada”. Además, recomendaron a los ciudadanos la ruta alterna por la carrera 7.

Congestión vehicular tras accidente en
Congestión vehicular tras accidente en el norte de Bogotá en la mañana del miércoles 11 de marzo - crédito @RutaBogotaNorte/X

La concesionaria Ruta Bogotá Norte informó a través de sus canales oficiales a las 6:36 a. m.: “Continuamos gestionando el accidente menor en la calle 210 sobre Autopista Norte en dirección Chia - Bogota. La congestión persiste. La situación está en proceso de resolución".

La entidad aseguró a las 6:49 a. m. que se habilitó el carril central y se continúa “gestionando el accidente en la calle 210. La congestión persiste. La situación está en proceso de resolución”.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad detalló a las 7:20 a. m. que “los vehículos son orillados en un carril de la calzada de la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur".

Minutos más tarde, la entidad confirmó a las 7:47 a. m. que se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 210. De igual manera, la concesionaria afirmó que “el tráfico ha vuelto a la normalidad. Agradecemos su colaboración”.

Movilidad afectada en el norte de Bogotá tras el siniestro vial en la madrugada del miércoles 11 de marzo - crédito Bogotá Tránsito/X

