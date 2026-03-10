Colombia

Yina Calderón lanzó indirectas a Westcol y puso en duda el fin de su rivalidad: ¿Está como más bonito, no?

La empresaria generó revuelo al reaccionar sobre cómo luce Westcol ahora, mientras los usuarios se preguntan si sus declaraciones son simples bromas o si hay un trasfondo no resuelto entre ambos

La DJ y empresaria aseguró que el 'streamer' se ve mucho mejor ahora en su relación con Luisa Castro - crédito @chismes_latinos26/TikTok

Las repercusiones del enfrentamiento entre los creadores de contenido Yina Calderón y Westcol se mantienen presentes en el entorno digital desde el evento de boxeo realizado en octubre de 2025.

En aquella ocasión, Westcol contrató a Calderón para un combate contra Andrea Valdiri, pero la exparticipante de La casa de los famosos Colombia abandonó el ring a los pocos segundos de comenzar la pelea. Tras este episodio, Westcol anunció públicamente que Calderón quedaba vetada de cualquier evento organizado por él o su plataforma.

El streamer sostuvo que la empresaria no encarnaba los valores que promueve y, según sus palabras, “no representaba a Colombia”.

Yina confesó que el creador
Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

En redes sociales, usuarios han apuntado que la relación entre Calderón y Westcol pasó de una colaboración profesional a una enemistad pública. Los comentarios subrayan la existencia de conflictos y mensajes indirectos a través de diferentes plataformas digitales.

Declaraciones recientes de Yina Calderón sobre Westcol

Recientemente, Calderón respondió a comentarios de sus seguidores en sus historias de Instagram. Aseguró que, desde hace un tiempo, no piensa en Westcol, aunque sigue recibiendo mensajes de personas que le indican cuando el antioqueño la menciona.

De acuerdo con Calderón, este tipo de situaciones aparecen cuando alguien aún no logra dejar atrás a otra persona. Insinuó que el paisa no habría superado del todo ese vínculo, a pesar de que nunca existió una relación formal.

La pelea estelar de 'Stream
La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

“Así somos las mujeres cuando no nos superan. Así pasa con los hombres cuando no me pueden sacar a una mujer de la cabeza”, manifestó.

En ese espacio, Calderón también mencionó la apariencia de Westcol al observar imágenes recientes en redes sociales: “Yo ya ni me acordaba de él... ¿Cómo estará? Está como más bonito, ¿no?”.

Algunos de sus seguidores interpretaron que estos comentarios podrían estar relacionados con la relación entre Westcol y Luisa Castro, considerándose que este vínculo habría influido en el aspecto del streamer.

Reacciones tras el video y situación actual

Las creadoras de contenido tuvieron
Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

El video con las declaraciones de Calderón circuló en diversas plataformas digitales. Usuarios compartieron el clip y comentaron la actitud de la empresaria, preguntándose si, después de estos comentarios, la relación entre ambos creadores de contenido podría experimentar algún cambio.

Hasta la fecha, la interacción entre Yina Calderón y Westcol se caracteriza por la distancia y la exposición de sus desacuerdos en redes sociales. Los usuarios permanecen atentos a cualquier novedad derivada de los mensajes y publicaciones de ambos.

Cómo empezó la relación de Westcol con Luisa Castro

La reciente confesión de Westcol sobre su relación con Luisa Castro atrajo la atención de sus seguidores, quienes escucharon detalles inéditos sobre el origen de este romance. Durante una transmisión en vivo en Kick, el streamer explicó que su interés por la modelo y empresaria no es reciente, sino que la ha admirado por años.

Según Westcol, sus seguidores más antiguos ya sabían de este sentimiento, pues a menudo lo mencionaba en sus transmisiones. Su amigo José recordó momentos en los que Westcol intentó acercarse a Luisa sin éxito, relatando episodios de intentos fallidos y risas compartidas.

Westcol confiesa que Luisa Castro siempre fue su sueño y revela cómo conquistó su corazón - crédito @sofia.clips1/tiktok

Durante años, Westcol no insistió más, en parte por respeto a las parejas que Luisa tenía en ese entonces. Él mismo admitió que siempre fue “la mujer que me gusta y para mí es como un sueño”, pero por las circunstancias no se atrevía a dar un paso definitivo.

El cambio llegó cuando Luisa Castro quedó soltera en 2025. Westcol decidió actuar y expresar su interés sin dudarlo. En palabras del streamer: “Apenas terminó, quedó soltera. Papi, salí yo, papi, caí enclavo, huevón. ¡wujuuu!”.

Las declaraciones de Westcol generaron reacciones entre sus seguidores, quienes consideraron que la relación no surgió por marketing, sino de una admiración real y duradera. Muchos vieron en el relato una faceta vulnerable y romántica, despejando rumores sobre una relación falsa y reafirmando la autenticidad del vínculo entre ambos.

