Colombia

Resultados Baloto y Revancha 9 de marzo: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Para jugar en Baloto solo
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este lunes 9 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigue si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: lunes 9 de marzo de 2026.

Números ganadores: 5 7 8 25 29 14.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que se tiene un año a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

¿No sabe como ganar los
¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes de 2025. Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también. Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de "números calientes" que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaResultado Baloto revancha

Más Noticias

Imputan cargos a excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez por presunta red de contrabando ligada a ‘Papá Pitufo’

La investigación señala que el hombre habría actuado como enlace para coordinar pagos y contactos con funcionarios públicos, con el fin de facilitar el ingreso y circulación de mercancía ilegal en el país. En el caso también fueron vinculados cuatro exintegrantes de la Policía

Imputan cargos a excandidato al

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 10 de marzo

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

Pico y Placa Bogotá: evita

Ingrid Betancourt habla de los “quemados” en elecciones y sostiene que Petro también quedó golpeado políticamente

La exsenadora consideró que el aumento de curules del Pacto Histórico en el Congreso responde a una redistribución de apoyos provenientes de otros partidos, y no a un verdadero crecimiento de la izquierda. También destacó que los resultados reflejan un mayor respaldo al centro político frente a las posturas más extremas

Ingrid Betancourt habla de los

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: estas son las fechas clave del proceso electoral

Los colombianos en el exterior podrán votar entre el 25 y el 31 de mayo, de acuerdo con la Registraduría

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia:

Julio Teherán, el pitcher cartagenero de Grandes Ligas, anuncia su retiro del béisbol profesional

El lanzador de 35 años explicó que la decisión llega tras una reflexión sobre su carrera y luego de las molestias en el hombro que le impidieron lanzar con Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

Julio Teherán, el pitcher cartagenero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Silvia Corzo se casó y

Silvia Corzo se casó y así fue la emotiva ceremonia: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí”

Maluma celebró el segundo cumpleaños de Paris con una fiesta temática marina de ensueño: el mensaje a su hija conmovió

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Deportes

Julio Teherán, el pitcher cartagenero

Julio Teherán, el pitcher cartagenero de Grandes Ligas, anuncia su retiro del béisbol profesional

James Rodríguez ya le puso fecha a su debut con el Minnesota United, al que llegó para preparar la Copa del Mundo que jugará con Colombia

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter