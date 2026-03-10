Petro no habría sido objetivo de supuesto atentado en vuelo a Córdoba: FAC aseguró que “no se detectó amenaza”

El presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó retirar a un general de la Policía por un presunto intento de manipular su vehículo con sustancias psicoactivas - crédito Consejo de Ministros 10 de febrero/Presidencia

Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) emitieron un comunicado que aclara lo que sucedió en la jornada del 9 de febrero de 2026, día en el que el presidente Gustavo Petro citó a un Consejo de Ministros en Montería, Córdoba, al que llegó con unas horas de retraso —luego de haber aterrizado en el departamento de Sucre— debido a unas supuestas amenazas en contra de él y algunos miembros de su familia.

“Me quieren matar, pero voy a hablar de eso después, en otra época. Por eso no pude llegar a tiempo, buscando aterrizar en un lugar no previsible, pero ni la Fuerza Aérea me entendió”, expresó el mandatario ante su gabinete en esa oportunidad.

Ya en la reunión ministerial de ese día, el jefe de Estado detalló que sus cambios de itinerario se debieron a un plan para “asesinarlo”, de modo que debió optar por rutas alternativas, en coordinación con la Armada de Colombia.

“Vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso en la noche no pude llegar, dos horas que no pude aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron las luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que en el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. E hice lo que sé hacer; entonces cogimos el mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué”, narró Petro.

El presidente Gustavo Petro denunció un posible plan de atentado en su contra en febrero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Sin embargo, voceros de la FAC suministraron una copia del itinerario con la que negaron haber recibido algún tipo de alerta.

En presidencia pidieron una variación en el vuelo

Según esa versión, obtenida por Blu Radio, la operación aérea del 9 de febrero transportó una comitiva de la Casa Militar desde Bogotá. Aunque el destino original era Montería, la Casa Militar pidió modificar el destino a Coveñas, en Sucre.

Según el documento, la aeronave presidencial despegó del aeropuerto El Dorado y tenía previsto llegar al aeródromo militar de Coveñas, con Barranquilla y Cartagena como aeropuertos alternos.

En respuesta a las afirmaciones del presidente, en el itinerario se leyó que “durante la operación de transporte aéreo no se realizó modificación de ruta hacia mar abierto. Asimismo, no se detectó amenaza o actividad sospechosa en tierra ni riesgo balístico durante el trayecto, no se recibió en Catam reporte formal sobre posible ataque con armas de fuego contra la aeronave y no se declaró ningún tipo de emergencia aérea en ningún momento del vuelo”.

Durante el Consejo de Ministros en Montería, Petro detalló que querían asesinarlo en una aeronave junto a su familia - crédito Presidencia

De hecho, desde la Fuerza Aeroespacial confirmaron que no se detectó ningún indicio de amenaza, ni en tierra ni en el aire. “Por lo tanto, no fue necesario activar ningún protocolo de defensa aérea ni procedimiento especial de seguridad, ni se elaboró informe técnico posterior al vuelo, toda vez que no se presentaron emergencias, novedades operacionales o de seguridad en la operación de la aeronave”.

El episodio generó confusión sobre el destino final del vuelo. Aunque fuentes de la Presidencia negaron al medio radial que la aeronave tuviera como destino Coveñas, la Fuerza Aeroespacial mantiene que esa fue la petición oficial de la Casa Militar para el 9 de febrero.

El presidente Petro también mencionó que su preocupación por la seguridad de sus hijas influyó en la decisión de cambiar la rutina del viaje: “Esta mañana sí logré con los muchachos de la Armada coordinar un cambio total de rutina para poder tener más seguridad, porque iba con mis hijas y no voy a dejar que acribillen en un helicóptero con ellas adentro”.

Una alerta sobre una posible conspiración contra el Presidente de la República y el ministro del Interior movilizó a la Jefatura para la Protección Presidencial en Colombia - crédito redes sociales/X

La discrepancia entre la versión del mandatario y la información oficial de la Fuerza Aeroespacial abre interrogantes sobre el origen y la veracidad de la supuesta alerta.

Desde la institución concluyeron que, hasta ese momento, no había recibido ninguna notificación formal ni evidencia de amenazas.

El 9 de febrero, el Consejo de Ministros en Montería comenzó con un retraso significativo, ya que el presidente Petro llegó tres horas y media después de lo previsto. La explicación oficial de la Fuerza Aeroespacial es que la operación se desarrolló sin incidentes y siguiendo los protocolos habituales.