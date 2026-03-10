Nuevo contralor de Bogotá le puso la lupa a las obras de la primera línea del metro: ¿hay riesgos en los plazos y ejecución para 2028?

La Contraloría de Bogotá lidera la supervisión técnica y financiera del Metro de Bogotá, con auditoría programada para 2026 - crédito Contaloría de Bogotá

La Primera Línea del metro de Bogotá, considerada la mayor obra de infraestructura en curso en la capital colombiana, presenta un avance físico del 72,13% y pagos acumulados superiores a $5,4 billones.

El megaproyecto, que transformará el sistema de movilidad de la ciudad, es objeto de seguimiento técnico y financiero por parte de la Contraloría de Bogotá, que anunció la realización de una auditoría sobre el proyecto a partir del segundo semestre de 2026.

El organismo de control, liderado por el contralor Juan Camilo Zuluaga Morillo, realizó una inspección a varios de los principales frentes de obra con el objetivo de verificar el estado de ejecución y el manejo de los recursos públicos asignados a esta infraestructura estratégica. Durante la visita, la delegación de la Contraloría fue recibida por Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, quien presentó los avances y detalles más relevantes de la construcción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Progresos en los frentes de obra y supervisión de la Contraloría

El recorrido de inspección incluyó puntos clave como el Patio Taller El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa, y la Estación 1 – Gibraltar. En el Patio Taller, la obra registra un avance físico del 87,28 %. Esta infraestructura será fundamental para el mantenimiento y estacionamiento de hasta 60 trenes, permitiendo conectar el sur y norte de la ciudad en aproximadamente 27 minutos en condiciones de operación.

El megaproyecto del metro de Bogotá cuenta con pagos acumulados superiores a $5,4 billones en inversión pública - crédito Metro de Bogotá

Según reportes entregados por la Empresa Metro de Bogotá con corte al 31 de enero de 2026, el avance ejecutado del proyecto se mantiene en el 72,13%. Este indicador será objeto de seguimiento por parte de la Contraloría, tanto en el componente técnico como en el manejo financiero y contractual.

El contralor Zuluaga Morillo destacó la importancia de la vigilancia permanente sobre el uso de los recursos públicos: “Desde la Contraloría de Bogotá, estamos verificando en campo el desarrollo de esta megaobra y realizando seguimiento permanente a su ejecución técnica y financiera”.

La Contraloría continuará con el control y auditoría sobre la Primera Línea del Metro de Bogotá, con el objetivo de garantizar la transparencia y la protección de la inversión pública en una de las infraestructuras más relevantes para la movilidad urbana.

Avances técnicos del metro de Bogotá

La obra completó recientemente 8 kilómetros continuos de viaducto, desde el patio taller en Bosa hasta la Estación 6 – avenida Boyacá, en Kennedy. El avance marcará el inicio de una fase clave del proyecto, ya que la continuidad del viaducto es indispensable para las primeras pruebas ferroviarias en el sistema, que se tienen previstas inicien en junio de 2026.

La construcción de ocho kilómetros continuos de viaducto permitirá las primeras pruebas ferroviarias del metro de Bogotá en 2026 - crédito Empresa Metro de Bogotá

El más reciente informe de la Empresa Metro de Bogotá, con fecha del 11 de febrero de 2026, indica que a lo largo del trazado ya se han construido 11.000 metros de viaducto. Los 8 kilómetros mencionados corresponden a los primeros tramos lineales y continuos, condición necesaria para el inicio de las pruebas de los trenes sobre la estructura, previstas para mediados de este año.

Actualmente, el consorcio Metro Línea 1 avanza en la instalación de la vía férrea, el tercer riel, canaletas, cableado, equipos de señalización y control, sistema de alimentación de energía y sistemas de comunicaciones sobre el tramo continuo. Este proceso permitirá la energización del viaducto y el inicio de las pruebas de circulación de trenes en el primer semestre de 2026, específicamente entre las estaciones 1 y 4.

Las labores de construcción también abarcan las estaciones, donde se adelantan trabajos para habilitar cuartos técnicos, vías férreas en pasarela, vigas metálicas y puentes entre la nave central y los edificios laterales. Estos avances permiten proyectar que, en los próximos meses, los bogotanos podrán observar trenes circulando sin pasajeros entre Bosa y el sector de Compensar en Kennedy, como parte de las pruebas técnicas previas a la operación comercial.

Etapas de pruebas y proceso previo a la operación comercial

Las pruebas de los trenes del metro de Bogotá se desarrollarán en varias etapas. Inicialmente, se realizarán pruebas estáticas y dinámicas en el Patio Taller El Corzo para verificar el funcionamiento de los sistemas básicos. Posteriormente, se efectuarán pruebas de integración entre el tren y los sistemas de señalización y control, etapa en la que se obtendrá la certificación necesaria para la circulación sobre el viaducto.

El proceso de pruebas técnicas del sistema CBTC exige que cada tren recorra 2.500 kilómetros sin pasajeros según norma internacional - crédito @CarlosFGalan/X

Cuando inicien las pruebas en el viaducto, cada tren deberá recorrer 2.500 kilómetros sin pasajeros, cumpliendo con estándares internacionales. De estos, 500 kilómetros se realizarán en modo manual, operados por un conductor, y 2.000 kilómetros en modo automático gracias al sistema CBTC (Communication-Based Train Control), que integra la alimentación de energía y la comunicación en tiempo real entre trenes e infraestructura. La flota completa, compuesta por 30 trenes, deberá cumplir individualmente con este proceso de pruebas.

Actualmente, la obra muestra un avance global del 72,13%, con 97% en las estructuras complementarias y 31% en estaciones y edificios de acceso. El proyecto se mantiene dentro de los plazos establecidos para su entrada en operación.

Fecha prevista para la entrada en operación del metro

La Primera Línea del metro de Bogotá tiene programada su operación comercial para el primer trimestre de 2028. Las pruebas técnicas, que iniciarán en 2026, permitirán ajustar y certificar todos los componentes del sistema antes de abrir sus puertas a los usuarios.