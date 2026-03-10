Ministerio de Educación anunció más de 9.200 plazas docentes en colegios públicos: requisitos y salarios para quienes deseen postularse

La nueva estrategia docente busca reducir la movilidad entre instituciones y así garantizar la continuidad en el aprendizaje de los estudiantes - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de Colombia anunció la creación de 9.275 nuevas plazas docentes en colegios oficiales para 2026, una medida orientada a fortalecer la estabilidad laboral de miles de profesores que actualmente se desempeñan bajo contratos temporales.

La estrategia del Gobierno responde a la necesidad de consolidar equipos docentes estables, permitiendo que quienes venían trabajando en condiciones laborales inestables pasen a ocupar cargos provisionales. Según informó la cartera educativa, la actualización de los nombramientos permitirá que los profesores continúen en sus cargos mientras se organiza el concurso de méritos que definirá la ocupación definitiva de las vacantes.

La creación de estas plazas también atiende a la recomendación de fortalecer la calidad educativa a nivel nacional. Se pretende reducir la movilidad de docentes entre instituciones, lo que suele generar discontinuidades en el aprendizaje de los estudiantes.

Las 9.275 vacantes docentes se distribuirán en instituciones oficiales de todo el país, priorizando la primera infancia y zonas rurales vulnerables - crédito Colprensa

Distribución de las nuevas plazas y áreas prioritarias

Las 9.275 vacantes estarán distribuidas en instituciones educativas oficiales de todo el país, con un enfoque especial en primera infancia y zonas rurales. En este sentido, el Ministerio de Educación estableció que 5.404 cargos definitivos se crearán en 89 entidades territoriales para la atención a niños y niñas de tres a cinco años.

En el nivel de educación media, el programa Simes contempla la incorporación de 2.329 cargos destinados a docentes de aula, orientadores escolares y directivos docentes, con énfasis en territorios históricamente excluidos. Además, el fortalecimiento de la formación integral incluirá 915 docentes en artes y 238 en educación física, áreas que buscan potenciar el desarrollo cultural, artístico y el bienestar de los estudiantes en el sistema educativo público.

El programa Simes sumará 2.329 cargos en educación media, con énfasis en territorios históricamente excluidos, incluyendo docentes, orientadores y directivos - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación señaló que la creación de estos cargos responde a 90 conceptos técnicos de viabilidad, diseñados para fortalecer la estructura educativa en diversos territorios y responder a las necesidades actuales del sector.

Proceso de acceso y requisitos para los aspirantes

El acceso a las nuevas plazas docentes no será inmediato ni por inscripción libre. Inicialmente, los nombramientos serán provisionales para los profesores que ya ocupan estos cargos con contratos temporales. Posteriormente, se abrirá un concurso de méritos para definir la asignación definitiva de los puestos, garantizando transparencia y selección por competencias.

Para postularse al concurso, los aspirantes deberán cumplir con varios criterios: formación académica, títulos profesionales, experiencia en docencia y evaluaciones de desempeño. También se valorarán publicaciones, investigaciones, capacitaciones y participación en proyectos educativos. El proceso busca asegurar que las vacantes sean ocupadas por docentes con la preparación y trayectoria adecuadas para el cargo.

El concurso de méritos será la vía principal para el acceso definitivo a estas plazas. Los postulantes serán evaluados bajo parámetros establecidos por el Ministerio, que incluyen no solo la calificación académica, sino también el historial de desempeño laboral y la actualización profesional continua.

La oferta docente incorpora 915 vacantes en artes y 238 en educación física, promoviendo el desarrollo cultural y el bienestar estudiantil en escuelas públicas - crédito Ministerio de Educación

Quiénes pueden participar y beneficios según la tabla salarial 2026

Podrán participar docentes actualmente vinculados de manera provisional y, posteriormente, cualquier educador que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria formal. Los salarios para 2026 se definirán según grado y nivel educativo acreditado, con montos base que varían en función de la formación y la experiencia.

Para normalistas y quienes no tienen título profesional, los salarios básicos mensuales irán desde $3.050.390 (grado 1A) hasta $6.213.773 (grado 1D). Los licenciados o profesionales sin especialización percibirán entre $3.839.130 y $7.001.457. En el caso de profesionales con especialización, las cifras oscilan entre $4.172.873 y $7.816.557.

Quienes cuenten con maestría tendrán salarios desde $4.415.997 hasta $10.902.438 según el grado, mientras que los docentes con doctorado podrán acceder a sueldos que van de $4.990.866 a $14.504.447. Para los regidos por el Decreto 2277 de 1979, la escala especial inicia en $1.809.274 y puede llegar hasta $7.374.130, dependiendo de la posición en el escalafón.

Los salarios docentes para 2026 varían según el nivel educativo, desde $1.809.274 hasta $14.504.447, considerando el grado, escalafón y formación profesional - crédito Johan Largo/Infobae

El monto final de remuneración dependerá del nivel educativo, los años de servicio, el desempeño en evaluaciones de competencias y el posicionamiento en el escalafón, además de los ajustes anuales y bonificaciones que puedan aplicarse.