Lina María Garrido aplaudió la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y criticó la dupla Cepeda-Quilcué: “Similar al fracaso de Francia Márquez”

Lina María Garrido respaldó fórmula De la Espriella-Restrepo y criticó dupla Cepeda-Quilcué - crédito Facebook

Lina María Garrido, representante a la Cámara por el Cambio Radical en Arauca, a través de su cuenta en X, compartió su análisis sobre las recientes fórmulas vicepresidenciales de cara a la contienda presidencial en mayo de 2026.

La excandidata al Senado calificó como “muy acertada” la dupla conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, destacando la experiencia y el perfil técnico del economista. “Gran economista y muy técnico”, escribió Garrido, invitando a revisar sus opiniones en redes sociales para confirmar sus capacidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según su valoración, la presencia de Restrepo suma apoyos del centro político y consolida las opciones de la derecha en la campaña.

En contraste, Garrido expresó fuertes reservas frente a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, presentada por el Pacto Histórico.

Lina María Garrido lanzó pullas a la izquierda por fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda - crédito @linamariagarri1/X

Para Garrido, la candidatura de Quilcué posee un “perfil netamente ideológico” y la comparó con el desempeño de Francia Márquez, vicepresidenta actual, señalando lo que considera un fracaso en materia de resultados. “Cero técnica (confírmenlo viendo sus intervenciones como Senadora en la Comisión primera de Senado)”, puntualizó Garrido en su mensaje.

La representante a la Cámara insistió en que la elección de Quilcué no aporta nuevos sectores al movimiento liderado por Cepeda. “No suma nada, pues representa los votos de la izquierda indígena que Cepeda ya tiene desde hace rato”, afirmó.

El contraste entre los enfoques técnicos y políticos en las fórmulas vicepresidenciales se convierte así en uno de los temas centrales del debate electoral, según la perspectiva de Garrido.

Así anunciaron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a sus fórmulas vicepresidenciales

El abogado y candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, oficializó en X, este martes 10 de marzo de 2026, la designación de José Manuel Restrepo como su compañero de fórmula para la vicepresidencia de Colombia, subrayando que la elección de su vicepresidente no respondió a intereses políticos ni recomendaciones externas.

La selección pretende generar confianza y sumar solvencia profesional al binomio, una estrategia orientada a superar las divisiones y promover acuerdos en medio del contexto electoral colombiano crédito: Campaña presidencial Abelardo de la Espriella

De acuerdo con el exministro, la determinación se fundamentó en criterios personales y profesionales, afirmando: “No hay amiguismo en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula cuatro veces en la vida”.

Durante el anuncio, de la Espriella destacó la trayectoria de Restrepo como economista, académico y exministro, y puntualizó: “Desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional, será sin duda el mejor compañero de viaje”.

El candidato aseguró que la admiración hacia su fórmula vicepresidencial es previa a la campaña, resaltando valores como honestidad, humildad y capacidad técnica.

En su declaración, de la Espriella remarcó: “Dios me dio algo de inteligencia y sabiduría y un poco de discernimiento”, para explicar su decisión de rodearse de “gente mejor que yo”. Finalmente, el abogado concluyó: “Compatriotas, les presento al próximo vicepresidente de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Vicepresidente. Bienvenido al equipo”.

Por su parte, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este lunes 9 de marzo de 2026 por medio de un video de X, su decisión de escoger a Aída Quilcué, reconocida lideresa indígena, como compañera de fórmula para la vicepresidencia dentro de la coalición Pacto Histórico.

Aída Quilcué aceptó la invitación del Pacto Histórico y se prepara para recorrer el país junto a Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

La noticia, comunicada públicamente por Cepeda, marcó un hecho relevante en la política colombiana al integrar a una figura representativa del movimiento indígena al más alto nivel de la contienda electoral.

Según explicó Cepeda, la selección de Quilcué, quien forma parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), responde al deseo de fortalecer la defensa de la diversidad y la justicia social en el país.

“Para mí es materia de una gran complacencia y me siento honrado de anunciarle al país esta decisión”, declaró el senador al oficializar la nominación. El dirigente añadió que tanto el Cric como la nueva candidata encarnan “lo mejor de las tradiciones, la resistencia y la construcción de un país justo y democrático”.

En el mismo mensaje, Cepeda destacó la relevancia de contar con una representante de los pueblos originarios, subrayando que “Aída me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptarle al Pacto Histórico”.

El anuncio refuerza la apuesta de la coalición por visibilizar la pluralidad y los saberes ancestrales que, en palabras del senador, representan “lo mejor de nuestra nacionalidad” y el compromiso con el reconocimiento de la diversidad en Colombia.