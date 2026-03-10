La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Anya Taylor-Joy mostró interés en una creación de la colombiana Manuela Álvarez en el ‘LVMH Prize’ de la Semana de la Moda en París - crédito @mazmanuelaalvarez/ Instagram

La diseñadora colombiana Manuela Álvarez atraviesa un momento decisivo en su carrera tras ser seleccionada como semifinalista del LVMH Prize, uno de los galardones más relevantes para las nuevas voces de la moda internacional.

El premio, impulsado por el conglomerado francés Moët Hennessy Louis Vuitton (Lvmh), reconoce cada año el talento y la proyección global de diseñadores emergentes, seleccionando a veinte creativos de todo el mundo para disputar la semifinal en París.

Este año, la marca MAZ –fundada por Álvarez– es la única representante de Latinoamérica en la competencia, hecho que ha generado entusiasmo tanto en la industria local como regional. El LVMH Prize destaca por su prestigio y su impacto en la carrera de quienes logran avanzar, pues impulsa a los participantes hacia escenarios internacionales y les brinda oportunidades de crecimiento junto a las casas de moda más influyentes.

La propuesta de la diseñadora colombiana se distingue por su enfoque en el slow fashion y por una producción sostenible que involucra a más de 850 artesanos latinoamericanos. Álvarez ha consolidado alianzas estratégicas, como la colaboración con Adidas y su trabajo junto a Naciones Unidas para posicionar la artesanía latinoamericana en la escena global.

La actriz Anya Taylor-Joy, embajadora del LVMH Prize, elogió el trabajo de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez tras conocer de cerca una de sus piezas durante la semifinal en París - crédito @lvmhprize/ Instagram

En palabras citadas por la revista Hola Colombia, Álvarez compartió el significado de este logro para su equipo y la comunidad creativa: “Hoy compartimos con ustedes el mantra que ha sido el pulso de nuestro equipo interno: la vela que encendemos para manifestar incluso aquello que parecía inalcanzable, porque este hito también es de ustedes”.

La presencia de Manuela Álvarez ha generado milles de reacciones en redes sociales por su talento, don que incluso fue destacado por la ganadora del Glodo de Oro, Anya Taylor-Joy, que este año es embajadora del Lvmh Prize.

En redes sociales se hizo viral un clip en el que se ve cómo la actriz y modelo quedó atraída por uno de los diseños de la colombiana, por lo que no dudó en destacar su talento. El momento que fue compartido en redes sociales, fue celebrado por internautas que destacaron el trabajo que ha hecho Álvarez desde hace años, siendo un referente de la moda para el país.

El talento de Manuela Álvarez fue reconocido por Anya Taylor-Joy, quien se mostró emocionada y destacó: “Esto es increíble” al ver su propuesta - crédito @anyafolders/ X

En el clip que dura un poco más de 30 segundos, se ve el momento en que Álvarez le explica el completo proceso de creación y diseño que llevó la pieza que conquistó a la actriz, a lo que Taylor-Joy respondió noblemente emocionada: “Esto es increíble”.

El video, que ya suma más de 268 mil interacciones en redes sociales, también fue el espacio para que los internautas felicitaran a la diseñadora colombiana por su labor en la industria de la moda. “Ambas hablando en español y Ana superatenta a las explicaciones de nuestra diseñadora”, “Eventos históricos que si quiero vivir”, “¡Qué orgullo me da como colombiana verla allá!”, “Amo la forma en cómo la diseñadora explica”, dicen las reacciones más destacadas.

Manuela Álvarez, única colombiana en la semifinal del LVMH Prize: así puede apoyarla con su voto

La participación de Manuela Álvarez como semifinalista del LVMH Prize representa un logro histórico para la moda colombiana y latinoamericana.

Su marca, MAZ Manuela Álvarez, es la única de la región que logró ubicarse entre los 20 semifinalistas, elegidos entre 2.400 postulantes de todo el mundo. Esta selección no solo visibiliza el talento nacional, sino también la apuesta por la sostenibilidad, la artesanía y la riqueza cultural que caracteriza sus colecciones.

El LVMH Prize es uno de los reconocimientos más influyentes en la industria global, impulsado por un conglomerado que reúne marcas de lujo como Louis Vuitton, Dior, Fendi y Givenchy. Llegar a esta instancia permite a Manuela Álvarez presentar sus propuestas ante un jurado conformado por referentes del sector, quienes analizan creatividad, innovación y potencial de crecimiento internacional.

El público puede apoyar a Manuela Álvarez votando por su marca en la web oficial del LVMH Prize: www.lvmhprize.com. - captura de pantalla LVMH Prize

Apoyar a la diseñadora en este momento es fundamental. Las votaciones públicas están habilitadas y cualquier persona puede sumar su respaldo a través de la página web oficial del concurso: www.lvmhprize.com. El voto no solo contribuye a que la propuesta de Álvarez avance en la competencia, sino que también respalda el trabajo de más de 850 familias artesanas colombianas que colaboran con su marca, fortaleciendo una cadena de valor basada en el trabajo manual, el bordado y la moda consciente.