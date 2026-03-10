Colombia

James Rodríguez ya le puso fecha a su debut con el Minnesota United, al que llegó para preparar la Copa del Mundo que jugará con Colombia

El veterano volante confirmó en una transmisión en directo cuándo será su primer partido oficial con su nueva divisa

Guardar
James Rodríguez aguarda por debutar
James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en su liga número 12 en su historial - crédito @mnufc/ Instagram

En una declaración esperada por sus fanáticos, el volante James Rodríguez confirmó el lunes 9 de marzo cuándo será su esperado debut con el Minnesota United, tras su llegada a la Major League Soccer (MLS). El jugador lo reveló en una transmisión en directo, en la que expresó a sus seguidores sentirse cómodo en su nuevo club y, con ello, envió un mensaje de tranquilidad de su estado físico, tras aplazarse por segunda vez su estreno con su nueva divisa.

La confirmación del debut se conoció a través de una videollamada en la que Rodríguez, exjugador de clubes como Real Madrid y Bayern de Múnich, dialogó con Angerson García, “Pelicanger”, su socio en el Altético Parceros FC, equipo de la Kings League. Durante la conversación, el mediocampista explicó que no podría acompañar la transmisión del próximo partido de su equipo en la liga de fútbol 7 gestionada por streamers, y fue entonces cuando se conoció el motivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mediocampista cucuteño arribó a
El mediocampista cucuteño arribó a Minnesota, una de las ciudades más frías de Estados Unidos - crédito Minnesota United

En efecto, el partido en el que estará James se disputará el domingo 15 de marzo, a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia), cuando los Loons visitarán al Vancouver Whitecaps por la cuarta fecha del torneo. Esta noticia se produce después de que su estreno se aplazara por segunda vez: la primera, por decisión técnica y después, por una contusión que, por precaución, lo marginó del choque ante el Cincinnati, en el que los de Minnesota se impusieron por la mínima (1-0).

“El próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar”, declaró el mediocampista en la videollamada. Al ser consultado sobre si ese sería su debut con el club estadounidense, Rodríguez respondió. “Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver”, expresó el jugador, de 34 años, que recaló en esta divisa con miras a su presencia a la Copa del Mundo 2026, en la que hará parte de la selección Colombia.

James Rodríguez firmó con Minnesota,
James Rodríguez firmó con Minnesota, inicialmente, hasta diciembre de 2026, pero podrá analizar su contrato una vez se dispute la Copa del Mundo de la FIFA - crédito @MNUFC/X

James Rodríguez y la necesidad de sumar minutos con el Minnesota

La noticia llega en un momento particular para el futbolista, que recientemente fue presentado a la afición y se encontraba finalizando su preparación física y adaptación al equipo; de hecho, el propio Rodríguez confirmó en la transmisión su buen estado de ánimo tras su llegada a los Estados Unidos. “Bien. Está bueno esto por acá”, afirmó el volante, que suma una nueva experiencia en su carrera tras su reciente paso por el Club León de la Liga MX.

El contrato de James con Minnesota tiene vigencia hasta junio, cuando dará inicio la Copa del Mundo de la FIFA, y la posibilidad de continuar en el club más allá de esa fecha dependerá de que la institución ejerza la opción de extensión hasta el final de la temporada, en diciembre. Actualmente, el futbolista tiene asegurados doce partidos con la franquicia de la Conferencia Oeste, en los que buscará asegurar su lugar en la nómina del seleccionador nacional Néstor Lorenzo.

Minnesota United confío en el
Minnesota United confío en el talento del volante James Rodríguez, el capitán de la selección Colombia, para ser protagonista en la MLS - crédito Luisa González/ REUTERS - logos-world.net

Hoy por hoy, el equipo norteamericano ocupa la décima posición en la conferencia tras sumar cuatro puntos en las primeras tres jornadas. Es por ello que la ausencia del mediocampista en el arranque de la temporada ha sido notoria para un plantel que busca mejorar su rendimiento y ganar regularidad, y que en su nómina tiene a dos colombianos más: el defensor Jéfferson Díaz, ex Real Cartagena, y el extremo chocoano Mauricio González, procedente del Deportes Tolima.

Este encuentro en Vancouver tiene un atractivo especial: será el primer enfrentamiento entre Rodríguez y el delantero alemán Thomas Müller desde que compartieron vestuario en el Bayern Múnich, entre 2017 y 2019, al ser campeones de la Bundesliga y protagonistas de la Uefa Champions League, con recordadas presentaciones; como el encuentro ante Real Madrid, en la que el 10 destacó ante el club que le abrió las puertas del planeta, tras el mundial 2014.

Temas Relacionados

James RodríguezMinnesota UnitedSelección ColombiaNéstor LorenzoCopa del Mundo 2026Mundial 2026MLSColombia-Deportes

Más Noticias

El Icetex y la Universidad Europea ofrecen 25 becas de hasta el 80% para maestrías virtuales en España: así puede participar

Las postulaciones deben realizarse antes del 13 de marzo de 2026 a través de la plataforma oficial de la entidad, con documentación completa y sin intermediarios

El Icetex y la Universidad

Apoyos económicos del Sena: así funcionan los beneficios para aprendices de programas técnicos y tecnológicos

La entidad implementa una estrategia integral que incluye auxilios financieros, servicios de alimentación y alojamiento, con prioridad para estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables y zonas apartadas del país

Apoyos económicos del Sena: así

El Invima alertó sobre la comercialización de un popular producto para niños que no cuenta con registro sanitario

La autoridad sanitaria ha detectado la distribución de un producto cuya autorización legal no ha sido otorgada, advirtiendo sobre posibles afectaciones a aquellos que lo utilicen

El Invima alertó sobre la

El Congreso de 2026 arranca con mínima diversidad política: tendrá solo dos representantes Lgbti+

Entre las candidaturas inscritas para el Senado y la Cámara de Representantes figuraron varias personas que se identifican abiertamente con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pero tras el paso por las urnas, pocas lograron alcanzar una curul

El Congreso de 2026 arranca

Resultados elecciones 2026 - EN VIVO: todo lo que debe saber sobre el nuevo Congreso y los candidatos presidenciales

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Resultados elecciones 2026 - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Silvia Corzo se casó y

Silvia Corzo se casó y así fue la emotiva ceremonia: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí”

Maluma celebró el segundo cumpleaños de Paris con una fiesta temática marina de ensueño: el mensaje a su hija conmovió

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado