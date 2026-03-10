James Rodríguez ya le puso fecha a su debut con el Minnesota United, al que llegó para preparar la Copa del Mundo que jugará con Colombia

James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en su liga número 12 en su historial - crédito @mnufc/ Instagram

En una declaración esperada por sus fanáticos, el volante James Rodríguez confirmó el lunes 9 de marzo cuándo será su esperado debut con el Minnesota United, tras su llegada a la Major League Soccer (MLS). El jugador lo reveló en una transmisión en directo, en la que expresó a sus seguidores sentirse cómodo en su nuevo club y, con ello, envió un mensaje de tranquilidad de su estado físico, tras aplazarse por segunda vez su estreno con su nueva divisa.

La confirmación del debut se conoció a través de una videollamada en la que Rodríguez, exjugador de clubes como Real Madrid y Bayern de Múnich, dialogó con Angerson García, “Pelicanger”, su socio en el Altético Parceros FC, equipo de la Kings League. Durante la conversación, el mediocampista explicó que no podría acompañar la transmisión del próximo partido de su equipo en la liga de fútbol 7 gestionada por streamers, y fue entonces cuando se conoció el motivo.

El mediocampista cucuteño arribó a Minnesota, una de las ciudades más frías de Estados Unidos - crédito Minnesota United

En efecto, el partido en el que estará James se disputará el domingo 15 de marzo, a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia), cuando los Loons visitarán al Vancouver Whitecaps por la cuarta fecha del torneo. Esta noticia se produce después de que su estreno se aplazara por segunda vez: la primera, por decisión técnica y después, por una contusión que, por precaución, lo marginó del choque ante el Cincinnati, en el que los de Minnesota se impusieron por la mínima (1-0).

“El próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar”, declaró el mediocampista en la videollamada. Al ser consultado sobre si ese sería su debut con el club estadounidense, Rodríguez respondió. “Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver”, expresó el jugador, de 34 años, que recaló en esta divisa con miras a su presencia a la Copa del Mundo 2026, en la que hará parte de la selección Colombia.

James Rodríguez firmó con Minnesota, inicialmente, hasta diciembre de 2026, pero podrá analizar su contrato una vez se dispute la Copa del Mundo de la FIFA - crédito @MNUFC/X

James Rodríguez y la necesidad de sumar minutos con el Minnesota

La noticia llega en un momento particular para el futbolista, que recientemente fue presentado a la afición y se encontraba finalizando su preparación física y adaptación al equipo; de hecho, el propio Rodríguez confirmó en la transmisión su buen estado de ánimo tras su llegada a los Estados Unidos. “Bien. Está bueno esto por acá”, afirmó el volante, que suma una nueva experiencia en su carrera tras su reciente paso por el Club León de la Liga MX.

El contrato de James con Minnesota tiene vigencia hasta junio, cuando dará inicio la Copa del Mundo de la FIFA, y la posibilidad de continuar en el club más allá de esa fecha dependerá de que la institución ejerza la opción de extensión hasta el final de la temporada, en diciembre. Actualmente, el futbolista tiene asegurados doce partidos con la franquicia de la Conferencia Oeste, en los que buscará asegurar su lugar en la nómina del seleccionador nacional Néstor Lorenzo.

Minnesota United confío en el talento del volante James Rodríguez, el capitán de la selección Colombia, para ser protagonista en la MLS - crédito Luisa González/ REUTERS - logos-world.net

Hoy por hoy, el equipo norteamericano ocupa la décima posición en la conferencia tras sumar cuatro puntos en las primeras tres jornadas. Es por ello que la ausencia del mediocampista en el arranque de la temporada ha sido notoria para un plantel que busca mejorar su rendimiento y ganar regularidad, y que en su nómina tiene a dos colombianos más: el defensor Jéfferson Díaz, ex Real Cartagena, y el extremo chocoano Mauricio González, procedente del Deportes Tolima.

Este encuentro en Vancouver tiene un atractivo especial: será el primer enfrentamiento entre Rodríguez y el delantero alemán Thomas Müller desde que compartieron vestuario en el Bayern Múnich, entre 2017 y 2019, al ser campeones de la Bundesliga y protagonistas de la Uefa Champions League, con recordadas presentaciones; como el encuentro ante Real Madrid, en la que el 10 destacó ante el club que le abrió las puertas del planeta, tras el mundial 2014.