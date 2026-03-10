Ingrid Betancourt anunció su respaldo a Paloma Valencia: “Tiene la llave para unir” a diferentes sectores políticos

En un video publicado en su cuenta de X, Ingrid Betancourt analizó los resultados de las elecciones y de la consulta interpartidista del 8 de marzo. La excandidata presidencial aseguró que la votación obtenida por Paloma Valencia y la participación de cerca de 5,8 millones de personas en la consulta reflejan un reacomodo político que, según dijo, podría permitir la unión de sectores de derecha y centro de cara a las próximas elecciones. - crédito @IBetancourtCol

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt presentó su interpretación sobre los resultados políticos surgidos tras la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia.

En su intervención a través de un video publicado en su cuenta de X, sostuvo que las cifras de las votaciones y de las consultas interpartidistas muestran un reacomodo dentro del panorama político y afirmó que la senadora Paloma Valencia podría convertirse en una figura capaz de reunir a diferentes sectores de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Betancourt comenzó su análisis repasando algunos resultados electorales, mencionando candidatos que no lograron obtener una curul en el Congreso. En ese contexto también planteó que, más allá de los nombres individuales, los números de la jornada reflejan cambios en la distribución de fuerzas entre bloques políticos.

Dentro de ese resultado destacó la votación obtenida por Paloma Valencia, quien, de acuerdo con las cifras mencionadas en el video, alcanzó aproximadamente 3,2 millones de votos. Betancourt comparó ese resultado con otras consultas recientes y afirmó que supera el nivel de participación que tuvo la consulta de la izquierda en 2022, cuando, según recordó, obtuvo cerca de 5,5 millones de votos en total.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt analizó las cifras de la jornada electoral del 8 de marzo y afirmó que el resultado de Paloma Valencia refleja un reacomodo del mapa político en Colombia- crédito Luisa González/Reuters

La excandidata también comparó ese resultado con el de otras figuras políticas. Señaló que la votación de Valencia duplica, por ejemplo, la obtenida por Iván Cepeda en una consulta previa, en la que habría alcanzado alrededor de 1,5 millones de votos.

En su análisis, Betancourt afirmó que esos números reflejan la existencia de un movimiento político que se estaría desplazando hacia posiciones más cercanas al centro del espectro ideológico. Según dijo, parte del electorado que tradicionalmente se identificaba con sectores de derecha estaría adoptando discursos y propuestas que buscan atraer votantes de otros sectores.

La excandidata también mencionó el caso del exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, de quien dijo que logró captar apoyos dentro del electorado joven y duplicar la votación que obtuvo Francia Márquez en una consulta realizada en 2022. A su juicio, ese fenómeno indicaría que existe un espacio político que busca alternativas distintas a las tradicionales.

En su mensaje en redes sociales, Ingrid Betancourt señaló que la votación obtenida por Paloma Valencia en la consulta podría servir como base para construir una alianza política más amplia- crédito Luisa González/Reuters

A partir de ese panorama, Betancourt concluyó que la votación obtenida por Paloma Valencia podría convertirla en una figura con capacidad de convocatoria entre sectores diversos. En su planteamiento, una eventual alianza que reúna apoyos desde posiciones de derecha hasta sectores de centro —incluyendo votantes cercanos a figuras como Sergio Fajardo— podría convertirse en un bloque competitivo frente a la izquierda en las elecciones presidenciales.

“La única que hoy tiene la llave maestra para lograrlo es Paloma Valencia”, afirmó Betancourt en el video.

La excandidata añadió que, en su opinión, el principal reto para ese escenario sería lograr acuerdos entre distintos liderazgos políticos y evitar divisiones dentro de ese espacio. Según señaló, el resultado de la consulta podría interpretarse como una señal de que una parte del electorado busca convergencias entre diferentes corrientes políticas.

Así mismo explicó que el Pacto Histórico obtuvo cinco curules adicionales en el Senado frente al resultado alcanzado en las elecciones legislativas anteriores. De acuerdo con su exposición, esa colectividad alcanzó alrededor de 4,4 millones de votos, lo que representaría cerca de 1,7 millones más que en la votación de hace cuatro años. Sin embargo, Betancourt sostuvo que ese aumento no significaría necesariamente una ampliación de la base electoral de la izquierda, sino más bien un reordenamiento interno de apoyos.

Ingrid Betancourt sostuvo que la consulta que obtuvo cerca de 5,8 millones de votos abre la posibilidad de una convergencia política liderada por Paloma Valencia - crédito Diego Pineda/Colprensa

En su explicación, señaló que parte de ese cambio se explicaría por la desaparición de las curules del partido Comunes —antiguo partido surgido del acuerdo de paz con las Farc— y por una reducción en la votación de la Alianza Verde, que, según dijo, habría perdido alrededor de 500.000 votos. En su lectura, una parte de ese electorado habría terminado apoyando al Pacto Histórico.

A partir de esas cifras, Betancourt estimó que el bloque político cercano al presidente Gustavo Petro tendría actualmente cerca de cinco millones de votos propios o afines.

En contraste con ese escenario, la excandidata hizo énfasis en los resultados de la consulta denominada “gran consulta por Colombia”, que, según afirmó, alcanzó cerca de 5,8 millones de votos. Para Betancourt, esa cifra sería un indicador de que existe un espacio político que podría agrupar a votantes de distintas corrientes.