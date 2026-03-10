Hombre denunció que policías le quitaron más de un millón de pesos cuando lo detuvieron para una requisa: “Se robó la plata”

Un hombre denuncia airadamente a varios policías por el presunto robo de su dinero. En medio de gritos y acusaciones mutuas, los ciudadanos exigen que aparezca el monto completo que, según ellos, fue sustraído por los uniformados - crédito Berrio Arrieta Ovidio Jose / Facebook

Un motociclista fue interceptado por agentes al circular sin placa en la avenida del Río de Santa Marta. Tras ser requisado, el hombre denunció que le hallaron un total de $1.500.000, presuntamente fruto de su venta de ropa.

El incidente escaló cuando los policías, según el denunciante, solo quisieron regresar $350.000. El conductor se negó a aceptar la devolución parcial y exigió el monto completo. Los uniformados, de acuerdo con el relato, le pidieron que demostrara el origen del dinero.

“No es justo que uno no pueda tener plata de esta pequeña cantidad, lo que tenía que hacer era llamar el tránsito y colocar un comparendo por no portar la placa y listo”, expresó el afectado en el video viral.

Hasta ahora, la Policía Metropolitana no ha respondido oficialmente. Mientras tanto, la situación se ha viralizado en redes sociales y los ciudadanos piden una investigación.

Según el hombre, la policía le robó dinero en efectivo luego de una requisa - crédito Berrio Arrieta Ovidio Jose / Facebook

La grabación muestra cómo los acompañantes del denunciante cuestionan abiertamente a un policía por el destino de una suma considerable de dinero. “Ay, que se robó la plata, porque había 1.500.000 y mira qué es lo que está entregando ahí”, reclama uno de los amigos en el video, aludiendo a la supuesta desaparición de fondos durante el procedimiento.

Las exigencias de transparencia se repiten insistentemente en la escena. “Sí, señor, que aparezca la plata. Oye, ¿qué es esto? Por eso es que lo meten los sacan”, expresa una mujer que acompaña al denunciante, mientras insiste en que no se retirarán del lugar hasta que se aclare el paradero del dinero.

Durante la confrontación, los presentes desafían la autoridad y ponen en duda la integridad del funcionario. “Que tú quieres, que te vas a robar la plata. Te queda grande, eres mayor, mijo, para que te quede grande”, se escucha decir al amigo del denunciante, en una muestra de desconfianza y descontento ante la situación.

Por su parte, el policía intenta mantener el control de la situación. “Policía se respeta, mijo”, responde en tono firme, y luego solicita revisar la identificación de los involucrados: “Revisen la cédula, por favor”. Sin embargo, la tensión no disminuye y los reclamos continúan. “No, señor, que yo no me voy a ir sin la plata. No me voy a ir de aquí”, insiste la mujer afectada.

En la grabación, los acompañantes del denunciante insisten: “No me voy a ir de aquí sin la plata”, mientras cuestionan la actuación de la policía - crédito @PoliciaStaMarta / X

La denuncia ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios de los usuarios, algunos expresan temor a portar dinero en efectivo: “Por eso me da miedo andar con efectivo”, mientras otros critican duramente la imagen de la policía: “Que asco con la policía andan siempre de ladrones”. No faltan quienes cuestionan la veracidad de las acusaciones: “Pero como hace uno para saber que si tenía 1.500.000”.

La controversia ha puesto sobre la mesa la pregunta: ¿es delito transportar grandes sumas de dinero en efectivo en Colombia? Según la normativa nacional, llevar grandes cantidades de dinero en efectivo no constituye en sí mismo un delito.

Sin embargo, si una persona no logra justificar la procedencia lícita de esos fondos, las autoridades pueden iniciar un proceso de extinción de dominio. La Ley 1121 de 2006 establece que los agentes pueden pedir documentación y hacer controles si detectan una suma inusualmente alta o sospechan de actividades ilícitas.

Este marco legal faculta a la policía a inspeccionar y requerir pruebas que respalden la legalidad del dinero transportado, en un intento por combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, al ingresar o salir del país, existe la obligación de declarar montos superiores a USD 10.000 o su equivalente en pesos colombianos.

La ley colombiana permite portar grandes sumas de dinero, pero exige justificar su procedencia si la policía lo solicita durante una inspección - crédito @PoliciaStaMarta / X

La situación ha reavivado el debate sobre la confianza en las instituciones y los límites de los procedimientos policiales. “Eso no se hace en una ciudadanía, marica. Somos, somos gente, somos seres humanos”, concluye uno de los implicados, poniendo en palabras el sentir de quienes se ven enfrentados a este tipo de operativos.