Este es el supuesto mensaje de Bre-B con el que le podrían vaciar sus cuentas bancarias

Una modalidad de fraude digital conocida como smishing se ha intensificado en Bogotá durante las últimas semanas, alertaron las autoridades distritales.

Los delincuentes envían mensajes de texto en los que anuncian un supuesto pago recibido a través del sistema de transferencias inmediatas Bre-B y solicitan a la víctima “confirmar” la operación mediante un enlace fraudulento.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, este método busca obtener datos personales y bancarios, poniendo en riesgo el acceso a cuentas y la seguridad financiera de los ciudadanos.

Uno de los mensajes detectados por las autoridades afirma: “Te enviaron $655.000 por medio de (Bre..B) Confírmalos dentro de 24Hrs o serán retornados a su emisor”.

El objetivo de este contenido, que menciona sumas como $655.000 y plazos de 24 horas, es generar una sensación de urgencia y presión en el usuario para que haga clic en un enlace sin verificar su autenticidad.

Una vez que la víctima accede, es redirigida a una página fraudulenta que simula ser de una entidad bancaria o plataforma de pago, en la que se le solicita ingresar usuario, contraseña, códigos de verificación y otros datos sensibles.

La entrega de esta información permite a los delincuentes acceder a las cuentas bancarias de la persona, realizar transferencias no autorizadas, vaciar saldos y cometer otros tipos de fraude financiero, según explicó la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, precisó: “Los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los ciudadanos. Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco".

Las autoridades enfatizaron que ningún sistema de transferencias o pagos inmediatos como Bre-B requiere confirmación de enlaces o entrega de contraseñas para recibir dinero. El dinero transferido se refleja automáticamente en la aplicación del banco o billetera digital, sin necesidad de acciones adicionales por parte del usuario.

La Secretaría Distrital de Seguridad difundió una serie de recomendaciones concretas para protegerse de este tipo de fraude.

Primero, se aconseja no abrir enlaces sospechosos enviados por mensaje de texto. Toda transferencia por Bre-B debe reflejarse automáticamente en las aplicaciones bancarias, sin requerir clics externos.

Segundo, desconfiar de mensajes que exigen urgencia, especialmente los que mencionan la necesidad de aceptar un pago en un período limitado, ya que este es un síntoma inequívoco de intento de fraude.

Tercero, verificar cualquier movimiento financiero directamente desde la aplicación oficial de la entidad bancaria o desde canales autorizados, evitando ingresar a enlaces enviados por SMS.

Cuarto, no compartir contraseñas, códigos de verificación ni ningún dato personal en páginas web que se activan a través de enlaces recibidos por mensaje de texto. Ningún servicio legítimo requiere estos datos para acreditar fondos.

Quinto, bloquear y marcar como spam los números telefónicos de los que provienen estos mensajes y eliminar de inmediato cualquier comunicación sospechosa, evitando responder o interactuar con el remitente.

Si una persona suministra información en estos sitios fraudulentos o detecta movimientos no reconocidos en su cuenta, debe comunicarse de inmediato con su entidad financiera para bloquear el acceso y mitigar posibles pérdidas.

Las víctimas pueden además presentar denuncia ante la autoridad por medio del CAI Virtual de la Policía Nacional. Para orientación en la formulación de la denuncia, la Secretaría de Seguridad dispuso el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), contactable al (601) 377 9595, extensión 1137.

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá reiteró la necesidad de que la ciudadanía permanezca alerta frente a tentativas de este tipo.

Recalcó: en los sistemas de pago inmediato como Bre-B, no se requiere confirmar enlaces ni entregar contraseñas; las transacciones legítimas siempre se reflejan en la aplicación oficial o billetera digital del usuario.

Esta modalidad de fraude, al utilizar el nombre de Bre-B y métodos de presión psicológica, representa un riesgo creciente para quienes operan con plataformas digitales en Colombia. Las autoridades insisten en la verificación constante por canales oficiales y el rechazo absoluto a cualquier mensaje que solicite interacción fuera de las aplicaciones bancarias.