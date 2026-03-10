Gustavo Petro habló del encuentro con Delcy Rodríguez que se llevará a cabo en la frontera

Gustavo Petro se reunirá con la vicepresidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras un intento fallido en enero de 2026 - crédito EFE - Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostendrán un encuentro oficial el viernes 13 de marzo de 2026, en el puente internacional Atanasio Girardot, que une Cúcuta con el estado Táchira. Será la primera vez que sostengan un diálogo formal, tras la caída del exdictador Nicolás Maduro Moros, que fue capturado por tropas de los Estados Unidos el 3 de enero y recluido en una cárcel de Nueva York.

Petro, que se encontraba en Viena (Austria), en donde participó en la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), emitió un breve pronunciamiento de este encuentro, a través de la red social X sobre esta reunión: que se efectuará luego del anuncio fallido hecho del 8 de enero de 2026, cuando se mencionó que la política foránea estaría en Bogotá, específicamente en la Casa de Nariño, para un cónclave con el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro emitió un breve pronunciamiento sobre su encuentro con Delcy Rodríguez, gobernante interina de Venezuela, previsto para el 13 de marzo - crédito @petrogustavo/X

“Después de entregar a la máxima instancia de control de drogas del mundo, los resultados hasta el momento de nuestra política de erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y los resultados contra los narcotraficantes, vuelvo a Colombia a preparar la conversación con la presidente de Venezuela“, escribió Petro en su perfil de X, con lo que ratificó el encuentro bilateral, a cinco días de haberse efectuado las elecciones legislativas y las consultas presidenciales.

La agenda conjunta incluye temas de cooperación bilateral en economía, energía y seguridad fronteriza, según indicó la Cancillería y también prevé tratar acciones conjuntas contra el narcotráfico y la inestabilidad en la zona limítrofe. Además, la reunión forma parte de los esfuerzos diplomáticos del jefe de Estado para impulsar una transición política en Venezuela basada en el diálogo y la reconciliación.

El encuentro ha despertado expectativas entre empresarios y comunidades de la región fronteriza, que esperan avances en la relación comercial y en la seguridad compartida.

