Fiesta clandestina durante la ley seca por elecciones del 8 de marzo terminó en balacera: una mujer murió

una joven perdió la vida y otra resultó baleada tras un tiroteo en el barrio La Piñuela durante la restricción de ley seca - crédito Colprensa

Una fiesta que se llevó a cabo durante la ley seca entre el domingo 8 de marzo y en la madrugada del 9 de marzo de 2026 en el barrio Aranjuez de Medellín terminó en tragedia después de que una pelea derivó en una balacera, dejando como saldo una mujer muerta y otra herida.

De acuerdo con el reporte preliminar que fue publicado por medios locales, las víctimas, de 25 años, fueron atacadas en la madrugada del lunes durante una celebración que se adelantaba en el barrio La Piñuela, en la comuna 4 de la capital antioqueña, pese a las restricciones impuestas por las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los momentos de pánico se apoderaron de la comunidad durante la madrugada del lunes, alrededor de las 4:30 a. m., en el momento en el que dos mujeres que se encontraban en la fiesta en Aranjuez discutieron hasta que un hombre se acercó y disparó contra ellas.

Una de las jóvenes, identificada como Manuela García Pinilla, falleció a causa de las lesiones sufridas, mientras que la otra resultó herida en el tórax y fue trasladada a un centro asistencial, en el que fue atendida por el personal médico y dada de alta horas después debido a que las lesiones que sufrió no fueron tan graves.

el ataque armado ocurrió en una celebración no permitida, donde también resultó herida una segunda persona - crédito Colprensa

Según testigos, en ese lugar son frecuentes las fiestas, sin importar las restricciones de las autoridades. Del mismo modo, relataron que primero escucharon un disparo y, poco después, otros tres, por lo que algunos de los vecinos decidieron asomarse para averiguar qué estaba sucediendo.

Al darse cuenta de la gravedad del ataque, no dudaron en auxiliar a las jóvenes que fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital San Vicente Fundación, donde García Pinilla murió pese a los esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida.

La otra mujer también recibió atención médica por una herida en el tórax y fue dada de alta la misma mañana, quedando vinculada al proceso para colaborar con las autoridades para ayudar a esclarecer el caso que terminó con una persona muerta.

Este episodio desató la alarma entre los habitantes del sector, teniendo en cuenta la reincidencia de fiestas de este tipo. Incluso, aun cuando se tienen restricciones como la ley seca.

El episodio en la comuna 4 reaviva la preocupación de autoridades y comunidad por los riesgos de desafiar las restricciones - crédito Colprensa

Investigación policial tras la balacera en Aranjuez

Las autoridades buscan al presunto responsable del tiroteo. El análisis de cámaras de seguridad de la zona es uno de los principales recursos para identificar y localizar al sospechoso.

La Policía indicó que está avanzando en la recopilación de imágenes y testimonios para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación. Así también, se hizo un llamado a la comunidad, recordando la importancia de respetar la ley seca y otras medidas de control para prevenir hechos violentos, especialmente en zonas donde han ocurrido incidentes recientes.

Las autoridades buscan al agresor que causó la muerte de una mujer - crédito Colprensa

Número de homicidios de mujeres en Medellín durante 2026

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) que recopila datos de este tipo de actos violentos en la ciudad, en los primeros meses de 2026, han sido asesinadas cinco mujeres en Medellín, una cifra superior a la del año anterior, cuando se reportaron cuatro víctimas en este mismo periodo.

La muerte de García Pinilla aumenta la estadística de homicidios de mujeres en la ciudad y refleja la persistencia del problema, que continúa preocupando a la comunidad y a las autoridades que piden un mayor respeto por la vida y tener precaución en los eventos en los que se consume alcohol para evitar que terminen en actos fatales. Del mismo modo, se pidió respetar a las autoridades.