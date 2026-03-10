Feid, nueva imagen de marca de ropa de lujo, reveló algunos detalles de su vida: “Haz lo que te diga el corazón”

Feid se convierte en la nueva imagen de Stone Island y revela detalles de su vida en entrevista para la campaña - crédito @feid/IG

El cantante colombiano Feid sigue consolidando su presencia en la industria global, esta vez desde el mundo de la moda.

El artista fue elegido como la nueva imagen de la marca italiana de lujo Stone Island para su campaña Primavera/Verano 2026, en la que protagoniza una propuesta experimental centrada en la innovación textil y en el concepto creativo titulado “Community as a Form of Research” (La comunidad como forma de investigación).

La campaña sitúa al artista en el centro de la colección Denim Research SS ‘026, una línea que profundiza en la experimentación con materiales y procesos industriales aplicados al denim y en esta propuesta, la casa italiana también explora lavados extremos y el uso de técnicas poco convencionales para transformar el tejido clásico de la mezclilla, según indica en la publicidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, la firma explicó que la colección introduce métodos como lavados con lejía enzimática y tratamientos con cloro, procesos aplicados sobre sarga de denim índigo que permiten obtener prendas ultrablanqueadas sin perder la estructura ni el característico patrón diagonal del tejido.

El cantante Feid es elegido imagen de Stone Island para la colección Primavera/Verano 2026 - crédito @feid/IG

La prenda icónica de la campaña promocionada por Feid

Una de las piezas centrales de la colección es la chaqueta coach 06S00J9_INDIGO DENIM-ULTRA BLEACHED, prenda que Feid luce en las imágenes promocionales de la campaña.

El diseño destaca por su acabado ultraligero y su apariencia casi translúcida, lograda mediante un proceso de decoloración extremo que mantiene intacta la integridad del material original. Además, la prenda se convierte de esta manera en uno de los símbolos del enfoque experimental que ha caracterizado históricamente a Stone Island.

El despliegue técnico de la colección no se limita al denim, pues la marca explicó que también incorporó nailon de fibra hueca, un material que introduce nuevas texturas y volúmenes en las prendas, ampliando el repertorio de innovación que ha distinguido a la firma italiana desde su fundación.

Este enfoque, que la maison define como un auténtico “espíritu de laboratorio”, busca llevar al límite la exploración visual de los textiles sin sacrificar funcionalidad.

La marca Stone Island presenta campaña con Feid como protagonista de su nueva colección - crédito captura de pantalla/ StoneIsland.com

Sin embargo, de las cosas que más ha llamado la atención del público en la propuesta creativa es que se desarrolla bajo el concepto “La comunidad como forma de investigación”, una narrativa que plantea la colaboración entre artistas y creadores como una forma de expandir las posibilidades de diseño y pensamiento dentro de la moda contemporánea.

Las imágenes de la campaña fueron captadas por el reconocido fotógrafo David Sims, quien construyó una serie visual que va más allá del modelaje tradicional.

Además de las fotografías, la campaña incluye una entrevista especial en la revista de Stone Island, en la que Feid responde una serie de 100 preguntas seleccionadas por el curador y crítico de arte Hans Ulrich Obrist. El objetivo del cuestionario es revelar aspectos personales que ayudan a definir el espíritu de la comunidad creativa que rodea la campaña.

Las confesiones personales de Feid en la campaña con Stone Island

En las imágenes posteadas por la revista y en las vallas publicitarias de la campaña dejaron ver fragmentos de la entrevista exclusiva que le hicieron al cantante colombiano, en la que compartió detalles sobre sus gustos, influencias y rutinas personales.

¿Qué artistas te inspiran? / T-Pain, Arcángel y Daddy Yankee.

¿Hay alguna cita que marque tu manera de vivir? / “Haz lo que te diga el corazón”.

¿Quién es la persona que más admiras de toda la historia? / Creo que aquí lo tengo claro: mi padre y mi madre. Y mi hermana también.

¿Sin qué no podrías vivir? / Sin música.

¿Tienes algún ritual? / Tengo mis rituales matutinos: dar las gracias, rezar y estar agradecido.

¿Cuál es tu película favorita? / Matrix, me encanta. Keanu Reeves se aloja en mi hotel.

¿Cuál es el lugar más remoto que has visitado? / Austria. Sé que no es para tanto, pero era algo que no estaba en mis planes.

¿Qué color te transmite energía? / El verde. El verde siempre. El verde es energía, dinero, montañas, vida y esperanza.

¿Eres más de ciudad o de pueblo? ¿O ambas cosas? / Si en la ciudad o en el pueblo hace calor y hay sol, creo que puedo ser de ambos.

El artista colombiano Feid lidera propuesta experimental de moda junto a Stone Island - crédito Feid/IG

La campaña que Feid compartió con sus seguidores

La colección y la serie visual reflejan una convergencia entre técnica avanzada y revisión de archivos históricos de la marca, una combinación que busca reinterpretar el denim y los materiales técnicos desde una perspectiva contemporánea.

Feid, quien se ha convertido en una de las figuras más influyentes del género urbano latino, también compartió varias imágenes de la campaña en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró a sus seguidores el resultado del trabajo creativo junto a la firma italiana.

Las fotografías, en las que aparece luciendo las piezas de la colección, rápidamente generaron miles de reacciones entre sus fanáticos, consolidando su presencia no solo en la música, sino también en el universo de la moda internacional.