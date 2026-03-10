Envían a la cárcel a excandidato al Senado por presuntos nexos con ‘Papá Pitufo’: otros cuatros expolicías fueron judicializados

El excandidato al Senado fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrece y tráfico el de tráfico de influencias de particulares - crédito Prensa Camilo Gómez Castro y Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado que un juez penal de control de garantías de Bogotá judicializó e impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, que fue capturado el 8 de marzo de 2026, durante las elecciones legislativas. Se le señala de hacer parte de una red de corrupción que favoreció a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el “zar del contrabando”.

Junto con el político, otros cuatro exintegrantes de la Policía Nacional fueron cobijados con la medida de aseguramiento intramural:

Capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros

Patrullero (r) José Luis Olaya Caicedo

Patrullero (r) Juan Miguel Jaramillo Mora

Patrullero (r) Édgar Humberto Bacca Suárez

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones adelantadas hasta el momento por la Fiscalía indican que los procesados hicieron parte de una red de corrupción que ayudó a que se ejecutaran actividades de contrabando de alias Papá Pitufo. Su actuar ilícito sirvió para garantizar el ingreso irregular de mercancías en los puertos del Caribe. Esto, a cambio de beneficios económicos (a los que llamaban cachetadas) que alcanzaban los $300 millones.

“Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos”, detalló el ente acusador.

Así las cosas, el excandidato al Senado fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.

En desarrollo...