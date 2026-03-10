Colombia

Envían a la cárcel a excandidato al Senado por presuntos nexos con ‘Papá Pitufo’: otros cuatros expolicías fueron judicializados

El exaspirante Freddy Camilo Gómez Castro fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adeltanta la investigación en su contra

El excandidato al Senado fue
El excandidato al Senado fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrece y tráfico el de tráfico de influencias de particulares - crédito Prensa Camilo Gómez Castro y Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado que un juez penal de control de garantías de Bogotá judicializó e impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, que fue capturado el 8 de marzo de 2026, durante las elecciones legislativas. Se le señala de hacer parte de una red de corrupción que favoreció a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el “zar del contrabando”.

Junto con el político, otros cuatro exintegrantes de la Policía Nacional fueron cobijados con la medida de aseguramiento intramural:

  • Capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros
  • Patrullero (r) José Luis Olaya Caicedo
  • Patrullero (r) Juan Miguel Jaramillo Mora
  • Patrullero (r) Édgar Humberto Bacca Suárez

Las investigaciones adelantadas hasta el momento por la Fiscalía indican que los procesados hicieron parte de una red de corrupción que ayudó a que se ejecutaran actividades de contrabando de alias Papá Pitufo. Su actuar ilícito sirvió para garantizar el ingreso irregular de mercancías en los puertos del Caribe. Esto, a cambio de beneficios económicos (a los que llamaban cachetadas) que alcanzaban los $300 millones.

Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos”, detalló el ente acusador.

Así las cosas, el excandidato al Senado fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.

En desarrollo...

