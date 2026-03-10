Colombia

En aros de baloncesto pretendían enviar cargamento oculto de cocaína al exterior: la incautación se efectuó en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá

La droga tenía como destino final Australia, según lo que señalaron las autoridades en la capital colombiana

Guardar
El caso se reportó la
El caso se reportó la mañana del martes 10 de marzo de 2026 - crédito Policía Nacional

Un nuevo resultado en contra del envío de droga desde Colombia al exterior se reportó la mañana del martes 10 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

Todo luego de que efectivos de la Policía Nacional frustraron el intento de envío de más de 3 kilogramos de cocaína a Australia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que más llamó la curiosidad entre los agentes, fue que la mercancía iba oculta en aros de baloncesto.

De acuerdo con las declaraciones a medios de comunicación que brindó la teniente coronel Carolina Ibagué, comandante de la estación de Policía Aeropuerto, la operación se desarrolló en la zona de carga de la terminal aérea.

Allí, los agentes apoyados por el canino Runy, detectaron una sustancia sospechosa durante un control rutinario.

La droga tenía como destino final Australia - crédito Policía Nacional

La oficial precisó que “se les hizo la prueba de narcotest y dio positivo para esta sustancia”, cuyo total fue de 3.025 gramos de clorhidrato de cocaína.

Las autoridades confirmaron que la droga tenía como punto de partida la capital colombiana y tenía como destino final el continente oceánico. Por ende, se incautó la sustancia.

La institución policial destacó que esta incautación se suma a un total de 5.285 gramos de cocaína decomisados en lo corrido de 2026 en el aeropuerto El Dorado, la terminal aérea más importante y grande de Colombia.

El reporte agregó que seguirán fortaleciendo los controles en las zonas de carga y chárter, así como la colaboración de los equipos caninos para la detección de estupefacientes.

Al final, la coronel Ibagué invitó a la ciudadanía para “que sigan comunicando al 123 cualquier situación irregular o que pueda llegar a afectar su tranquilidad”.

Declaraciones de la coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto - crédito Policía Nacional

Temas Relacionados

Incautación de drogaAeropuerto El DoradoBogotáRed de envío de cocaínaAros de baloncestoPolicía NacionalAustraliaColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Daniel Felipe Martínez, Juan Guillermo Martínez y Harold Tejada son los tres ciclistas colombianos presentes en la carrera que se realiza desde el 8 hasta el 15 de marzo

Etapa 3 de la París-Niza

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

El recorrido cuenta con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano y cuenta con Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria

Tirreno Adriático 2026 - EN

Inscripción de cédulas para votar en las presidenciales de 2026 tiene fecha límite y no todos deben hacer el trámite

La jornada para elegir presidente en Colombia será el 31 de mayo de 2026. Sin embargo, no todos los ciudadanos necesitan realizar el trámite de inscripción de cédula

Inscripción de cédulas para votar

Se inundó el deprimido de la 94, en Bogotá por las fuertes lluvias y esta es la explicación de la Alcaldía: “Es como llenar 21 piscinas olímpicas en dos horas”

Un fenómeno climático intenso ocasionó la acumulación de agua en una de las vías principales de la capital. Las autoridades desplegaron equipos para labores de limpieza y remoción de vehículos afectados

Se inundó el deprimido de

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y afirmó que no ve a Jhon Jáder Durán en el Mundial de 2026: “Se sacó solo”

A tres meses del Mundial, Valderrama confirma la exclusión de Durán debido a problemas internos que habrían afectado la convivencia del grupo, pese a su desempeño destacado en el Aston Villa y otras ligas internacionales

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio anunció que deberá

Yeferson Cossio anunció que deberá someterse a una cirugía tras sufrir nuevo accidente

Alejandra Villeta reveló cuándo dejó de identificarse como heterosexual: “A veces me interesa un man”

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizaron pelea y pusieron en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

Yina Calderón lanzó indirectas a Westcol y puso en duda el fin de su rivalidad: ¿Está como más bonito, no?

Shakira publicó un video con sus momentos más rockeros e invitó a sus seguidores a votar por ella para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Deportes

Etapa 3 de la París-Niza

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y afirmó que no ve a Jhon Jáder Durán en el Mundial de 2026: “Se sacó solo”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: nuevo líder tras derrota del América y Millonarios quedó al borde de los ocho mejores

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz