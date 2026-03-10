En aros de baloncesto pretendían enviar cargamento oculto de cocaína al exterior: la incautación se efectuó en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá

El caso se reportó la mañana del martes 10 de marzo de 2026 - crédito Policía Nacional

Un nuevo resultado en contra del envío de droga desde Colombia al exterior se reportó la mañana del martes 10 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

Todo luego de que efectivos de la Policía Nacional frustraron el intento de envío de más de 3 kilogramos de cocaína a Australia.

Lo que más llamó la curiosidad entre los agentes, fue que la mercancía iba oculta en aros de baloncesto.

De acuerdo con las declaraciones a medios de comunicación que brindó la teniente coronel Carolina Ibagué, comandante de la estación de Policía Aeropuerto, la operación se desarrolló en la zona de carga de la terminal aérea.

Allí, los agentes apoyados por el canino Runy, detectaron una sustancia sospechosa durante un control rutinario.

La droga tenía como destino final Australia - crédito Policía Nacional

La oficial precisó que “se les hizo la prueba de narcotest y dio positivo para esta sustancia”, cuyo total fue de 3.025 gramos de clorhidrato de cocaína.

Las autoridades confirmaron que la droga tenía como punto de partida la capital colombiana y tenía como destino final el continente oceánico. Por ende, se incautó la sustancia.

La institución policial destacó que esta incautación se suma a un total de 5.285 gramos de cocaína decomisados en lo corrido de 2026 en el aeropuerto El Dorado, la terminal aérea más importante y grande de Colombia.

El reporte agregó que seguirán fortaleciendo los controles en las zonas de carga y chárter, así como la colaboración de los equipos caninos para la detección de estupefacientes.

Al final, la coronel Ibagué invitó a la ciudadanía para “que sigan comunicando al 123 cualquier situación irregular o que pueda llegar a afectar su tranquilidad”.

Declaraciones de la coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto - crédito Policía Nacional