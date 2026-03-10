Senador electo del Centro Democrático renunciaría para dejar entrar a Álvaro Uribe al Congreso: “No lo podemos dejar jubilar”

La eventual vuelta de Álvaro Uribe al Congreso depende de que varios candidatos de la lista cerrada declinen su derecho adquirido - crédito Colprensa

El representante Andrés Guerra propuso dentro del Centro Democrático que uno de los 17 senadores electos en las últimas elecciones legislativas, celebradas el domingo 8 de marzo, renuncie a su curul para posibilitar el regreso de Álvaro Uribe Vélez al Senado a partir del 20 de julio.

El objetivo, según Guerra, es evitar que el expresidente se retire de la vida política, una aspiración que califica como estratégica para el futuro del partido.

La iniciativa de Guerra requiere que uno de los legisladores elegidos decline formalmente su puesto, lo que permitiría que Uribe Vélez, ubicado en el puesto 25 de la lista cerrada, ascienda hasta el grupo de los 17 senadores activos.

El procedimiento contempla, además, que los candidatos posicionados entre el puesto 18 y el 24 también renuncien a su aspiración, lo que en la práctica habilitaría el ingreso de Uribe.

Guerra fue claro: “Esperamos que uno renuncie con grandeza. Es indiscutible que necesitamos que Álvaro Uribe esté en el Senado a partir del 20 de julio. El Centro Democrático no se puede dar el gusto —con presidente o en la oposición— de no contar con Uribe. A Álvaro Uribe no lo podemos dejar jubilar”, declaró el congresista a Semana.

Sin embargo, el panorama se complica por varios factores. Uribe fue ubicado en la posición 25 en la lista electoral como parte de una estrategia para impulsar figuras nuevas dentro del Congreso, una decisión tomada según el análisis de sus colaboradores cercanos.

La alternativa planteada por el representante a la Cámara, Andrés Guerra no está exenta de dificultades legales y políticas, ya que cada senador electo cuenta con un derecho adquirido y no se establece ninguna obligación para que renuncien en beneficio de otro candidato, sin importar su trayectoria o influencia histórica.

Por su parte, Guerra insistió en que será necesaria una campaña interna para “concientizar a los demás candidatos y lograr que uno dimita su elección”.

En su argumentación, resaltó que los resultados del Centro Democrático duplicaron las expectativas al lograr 17 curules, lo que representa un aumento de cuatro escaños frente a la legislatura anterior: “El motor de todo esto es Álvaro Uribe”, afirmó el representante Guerra al medio citado.

El Centro Democrático consolidó su presencia en el Senado con la elección de Andrés Eduardo Forero, Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Dario Cadavid Márquez, Julia Correa Nuttin, Carlos Manuel Meisel Vergara, Christian Munir Garcés Aljure, Maria Clara Posada Caicedo, Honorio Miguel Henriquez Pinedo, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Enrique Cabrales Baquero, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, Juan Fernando Espinal Ramírez, Maria Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo Callejas y Zandra María Bernal Rincón.

La posibilidad de que alguno de estos legisladores renuncie para favorecer el ingreso de Uribe sigue siendo incierta y dependerá de la negociación interna y la disposición de los involucrados. Hasta ahora, nadie del listado ha hecho pública una decisión definitiva sobre acoger o no la sugerencia de Guerra.

En el mismo contexto electoral, Andrés Guerra destacó el desempeño de Paloma Valencia tras la contienda: “Después de este 8 de marzo, ella pasó de ser paloma a un cóndor y será presidenta de Colombia”, proyectó.

Guerra considera que la senadora Paloma Valencia incrementará su presencia en las encuestas y que la coalición de centroderecha, con la función central de Valencia, tiene perspectivas de alcanzar la presidencia en los siguientes comicios: “Ella tiene un rol trascendental de llevar el centro técnico a una coalición en la centroderecha”, aseguró.

La respuesta acerca de quién, entre los elegidos, estaría dispuesto a renunciar al Senado para permitir el retorno de Uribe Vélez se conocerá en los próximos días.

El senador Andrés Forero destaca recuperación electoral del Centro Democrático

El senador electo Andrés Forero defendió la posición del expresidente Álvaro Uribe tras las recientes elecciones al Congreso y destacó la “capacidad de recuperación importante” que demostró el Centro Democrático en la jornada del 8 de marzo.

“En ningún caso el presidente Uribe está quemado, yo creo que el Centro Democrático mostró una capacidad de recuperación importante, en las cámaras recuperamos un espacio significativo"

Forero resaltó la obtención de la curul en el exterior, que estaba en manos del Pacto Histórico, y el incremento de representación en Bogotá, que pasó de dos a seis escaños en la Cámara de Representantes, logros que, según afirmó, marcan el avance del partido.

Al referirse al desempeño de la lista en Bogotá, Forero resaltó la votación de Daniel Briceño, quien previamente fue concejal y ahora, como cabeza de lista, “se convirtió en el congresista más votado del país en lista preferente”, dijo a Caracol Radio.

Según Forero, este resultado refleja un espacio recuperado y el impulso de nuevos liderazgos que Uribe propició al ubicarse en el puesto número 25 de la lista del partido para el Senado, lo que calificó como una decisión “generosa y retadora”.

En otro frente, Forero calificó de “interesante” la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo acompañe como fórmula vicepresidencial a Paloma Valencia, y lo consideró un “fenómeno electoral” capaz de sumar respaldos en una eventual segunda vuelta, abriendo la puerta para alianzas exitosas.

Adicionalmente, Forero expresó su deseo de que, una vez se conozcan los resultados de las consultas, Paloma Valencia dialogue con Abelardo De La Espriella y logre convencerlo de apoyarla desde el inicio de la campaña.

Por último, Forero celebró la llegada de nuevos integrantes del Movimiento de Salvación Nacional al Senado y expuso su expectativa de que el Centro Democrático pueda construir acuerdos con partidos afines en el próximo Congreso para impulsar diversas transformaciones legislativas.