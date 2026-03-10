Cathy Juvinao arremetió contra Mafe Carrascal por la ‘quemada’ de algunos senadores en las elecciones: “Se cree cacica y además lo restriega”

Rifirrafe entre Mafe Carrascal y Cathy Juvinao por las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 - crédito @mafecarrascalr/Instagram- Germán Forero/Prensa de Juvinao

La confrontación entre figuras del Congreso colombiano se intensificó en redes sociales tras las recientes elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, marcadas por la disputa entre las representantes a la Cámara, Cathy Juvinao y Mafe Carrascal.

El intercambio de mensajes en X expuso el trasfondo de las tensiones políticas y dejó en evidencia las diferencias sobre el origen de los apoyos electorales y la legitimidad de las candidaturas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El debate público se centró en la afirmación de Juvinao sobre que “los petristas están bravos porque no me pudieron ‘quemar’”, frase que desató una cadena de respuestas y acusaciones.

Cathy Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, utilizó su cuenta en X para asegurar que su caudal electoral no depende del petrismo.

“Mis votos no son petristas, ni antes ni ahora. Y ni con sus ataques a gran escala y calumnias sostenidas lograron borrarme. A mí me sostiene mi trabajo”, sostuvo la congresista, quien defendió la independencia de su proyecto político y cuestionó la presión ejercida por sectores afines al presidente Gustavo Petro.

La reacción llegó rápidamente. Mafe Carrascal, congresista del Pacto Histórico, respondió a través de la misma red social, señalando que Juvinao sustituyó parte de su base electoral por apoyos de centro-derecha y de sectores críticos al Gobierno.

“Reemplazaste nuestros votos por unos de centro-derecha, por el antipetrismo, Cathy, pero no creciste, pasaste de 46.281 votos a 46.900 votos”, escribió Carrascal, quien agregó que dentro del Partido Verde existía la expectativa de que Juvinao obtuviera entre 120.000 y 150.000 sufragios.

“La tuya personal era de mínimo 100.000”, puntualizó la representante, quien calificó la votación obtenida por la cabeza de lista como “pobre”.

El cruce de mensajes incluyó señalamientos sobre el ambiente interno del Partido Verde y la percepción de “voto castigo” hacia algunos de sus líderes.

Carrascal afirmó que “ya va siendo hora de que reflexiones y dejen de negar lo evidente”, y comparó los resultados de Juvinao con los suyos propios, al señalar: “ni yo en una consulta fuera de calendario, en frío”.

Ante estos cuestionamientos, Cathy Juvinao respondió que el congresista electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, había obtenido la votación más alta del país, superando los 260.000 votos, y resaltó su actitud generosa hacia los demás competidores.

“Briceño sacó la votación más alta del país con 260mil votos y solo ha tenido palabras de generosidad con sus competidores. Mafe Carrascal (que va siempre en carroza con Petro) ahora se cree cacica y además lo restriega”, escribió Juvinao, quien remató: “Para ser buena persona no se estudia”.

El debate se intensificó con un nuevo mensaje de Juvinao en el que cuestionó el comportamiento de Carrascal, al describirla como “una niña de colegio, siempre promoviendo riñas inmaduras e insignificantes”.

Según Juvinao, la actitud de su colega responde a una obsesión por competir con otras mujeres en el escenario político. “Lo de ella es pelear con cualquier mujer que considere rival, y en eso es obsesiva. Ojalá se cure”, puntualizó.