Atacaron casa de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga: Jaime Andrés Beltrán rechazó las intimidaciones y defiendió la democracia

Video muestra cómo varias personas con el rostro cubierto irrumpieron en la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga, realizando grafitis y daños en la infraestructura del lugar - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

La sede de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Bucaramanga fue atacada durante las manifestaciones realizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, un hecho que generó reacciones políticas y reavivó el debate sobre los límites de la protesta social y el respeto por la participación democrática.

Aunque la jornada comenzó en forma pacífica, con marchas y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad, un grupo de personas terminó irrumpiendo en la estructura destinada a la campaña política del candidato, causando daños materiales.

Las imágenes del ataque fueron difundidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de personas con el rostro cubierto ingresó a la sede política de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

En el video, captado por una cámara de seguridad, se observa a varias personas con el rostro cubierto que ingresan al lugar, arrancan banderas y realizan pintadas en paredes y elementos de la sede política.

El registro también muestra cómo se arroja pintura sobre la fachada del inmueble y se manipulan objetos del lugar.

De acuerdo con reportes iniciales, los daños serían principalmente materiales y de menor gravedad, aunque la magnitud exacta de los destrozos deberá ser establecida por las autoridades competentes.

El hecho fue denunciado públicamente por el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien hace parte del equipo político del aspirante presidencial. A través de su cuenta en la red social X publicó el video del ataque y expresó su rechazo frente a lo ocurrido.

“Así fue atacada la casa de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga. La visión de país que tenemos con el Tigre es la del respeto y la tolerancia, que quienes piensan diferente tengan voz y espacio sin sentirse vulnerados. La democracia no es intimidación. Seguimos firmes”, escribió Beltrán en su mensaje.

El exalcalde de Bucaramanga fue muy enfático en rechazar el ataque - Jaime Andrés Beltrán/X

El recorrido culminó en el parque San Pío con actividades culturales, intervenciones artísticas y espacios de reflexión. Sin embargo, durante el desarrollo de la movilización, un grupo reducido de participantes se apartó de la marcha principal y terminó dirigiéndose hacia la sede de campaña vinculada al proyecto político del candidato.

En medio de la controversia, el candidato Abelardo de la Espriella continuó con su agenda política y anunció ese mismo día una de las decisiones clave de su campaña presidencial: la elección de su fórmula vicepresidencial.

El aspirante confirmó que el economista y exministro José Manuel Restrepo será su compañero de fórmula en la carrera por la Presidencia de Colombia.

Según explicó De la Espriella, la decisión responde a la necesidad de conformar un equipo de gobierno con experiencia técnica, trayectoria académica y capacidad de gestión para enfrentar los desafíos del país.

“Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto. Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos”, afirmó el candidato en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Jaime Andrés Beltrán respaldó la elección de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, destacando su experiencia y capacidad para fortalecer la democracia y la gestión del país - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

Restrepo, por su parte, aseguró que se suma al proyecto político con el objetivo de aportar su experiencia y contribuir a construir consensos en medio de la polarización política.

“Llego a este proyecto con la convicción de que Colombia necesita recuperar la esperanza, construir consensos con quienes piensan distinto e inyectar experiencia y serenidad a esta apuesta por el futuro del país”, expresó.

La designación también recibió el respaldo público de Jaime Andrés Beltrán, quien destacó la trayectoria del economista y consideró que su llegada fortalece la propuesta política del candidato.

“Excelente decisión por el futuro de Colombia. El país atraviesa por graves problemas, y si alguien sabe afrontar crisis y superarlas es José Manuel Restrepo, quien lideró con éxito las finanzas del país en épocas difíciles de pandemia”, escribió Beltrán en la red social X.

El exalcalde también aseguró que el proyecto político busca reunir perfiles con experiencia y vocación de servicio para enfrentar los retos del país. “Los mejores seres humanos y profesionales; mujeres y hombres, están listos para servirle a Colombia y convertirla en un país milagro. ¡Firmes por la patria!”, añadió.