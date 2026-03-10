Aída Quilcué afirma que puede “sumar votos” a la campaña de Iván Cepeda con apoyo indígena y social

La senadora indígena habló sobre su trayectoria política y el papel que jugará dentro de la campaña presidencial. - crédito @aida_quilcue/X

Aída Quilcué, senadora indígena y nueva fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, afirmó que puede “sumar votos” a la campaña presidencial gracias al respaldo de sectores indígenas, étnicos y sociales. La declaración se produjo durante una entrevista concedida al programa Recap Blu, de Blu Radio, poco después de que el líder del Pacto Histórico confirmara oficialmente su decisión de nombrarla como compañera de fórmula.

Durante la conversación, la congresista explicó que su trayectoria en los movimientos sociales y el respaldo de los pueblos originarios podrían traducirse en un apoyo electoral significativo para la candidatura de Cepeda en la carrera hacia la Casa de Nariño. Asimismo, defendió el papel de los movimientos sociales en el escenario electoral que se avecina en el país.

En medio de la entrevista, los periodistas le preguntaron directamente cuál sería su aporte electoral a la campaña de Iván Cepeda, teniendo en cuenta que en las elecciones presidenciales las fórmulas vicepresidenciales suelen buscar sumar votos de sectores específicos del electorado.

Ante la pregunta, la senadora afirmó que su trayectoria y el respaldo de diferentes organizaciones sociales podrían representar un apoyo importante en las urnas.

“Claro que sí, porque está la votación indígena con mucho más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país”, señaló Quilcué durante la entrevista.

La líder indígena también destacó que su respaldo no se limita únicamente a su figura política, sino al trabajo colectivo que han construido diversas organizaciones sociales a lo largo de los años.

“Tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no solo sobre mi imagen, sino sobre el proceso que hemos encaminado”, añadió.

Quilcué explicó por qué aceptó la propuesta de Iván Cepeda para acompañarlo como fórmula vicepresidencial. - crédito @aida_quilcue/X

La apuesta política detrás de su fórmula vicepresidencial

Quilcué explicó que su decisión de aceptar la propuesta de Iván Cepeda está ligada a su trayectoria dentro de las comunidades indígenas y los movimientos sociales.

La senadora aseguró que su papel en la campaña será representar a las comunidades indígenas, étnicas y a diferentes sectores sociales del país, en el marco de un proyecto político que, según dijo, busca impulsar cambios en Colombia.

“He aceptado para representar a nuestras comunidades indígenas, étnicas y todas las comunidades de los procesos sociales de cara al país”, afirmó.

Además, señaló que su participación en la fórmula presidencial tiene como objetivo aportar a la construcción de un proyecto político que promueva transformaciones en el país y contribuya a la paz.

“Nuestro proyecto político es la construcción de ese país que se requiere para obtener la paz en Colombia”, sostuvo.

Su postura frente a la paz y el conflicto en el Cauca

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación de violencia en el departamento del Cauca, una región históricamente golpeada por el conflicto armado y donde Quilcué ha desarrollado gran parte de su liderazgo social.

La senadora fue consultada sobre las propuestas que llevaría a una eventual administración de Iván Cepeda para enfrentar la crisis de seguridad en la región.

Quilcué respondió que la paz debe construirse desde los territorios y con participación de las comunidades, no únicamente desde las instituciones del Estado.

“La paz no se construye desde las ciudades o desde las oficinas; la paz se construye desde los territorios”, afirmó.

En ese sentido, defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo y negociación con los diferentes actores armados, a pesar de las dificultades que ha enfrentado la política de “paz total”.

Aunque reconoció que esta estrategia no ha alcanzado todos sus objetivos, sostuvo que cerrar la puerta al diálogo no sería una alternativa viable.

La senadora se refirió a su papel dentro del proyecto político que impulsa la candidatura de Cepeda. - crédito @aida_quilcue/X

Constituyente: una discusión que quedaría para más adelante

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que ha sido mencionada por sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro.

Quilcué evitó dar una posición definitiva sobre el tema y aseguró que la discusión deberá darse más adelante, en diálogo con las comunidades.

No obstante, enfatizó que cualquier eventual reforma constitucional debe garantizar los derechos adquiridos por los pueblos indígenas y las comunidades étnicas.

“Tenemos unos derechos que realmente han sido conquistados y en ello no podríamos retroceder”, advirtió.

Su papel en una eventual vicepresidencia

Consultada sobre cuál sería su rol en caso de que Iván Cepeda llegue a la Presidencia, Quilcué señaló que su participación iría más allá de las funciones constitucionales del cargo.

La congresista planteó que podría desempeñar un papel de representación social y territorial dentro del Gobierno.

“Más allá del papel que nos da la Constitución, venimos de una construcción de la base social del país y podemos ser embajadores de nuestros pueblos”, explicó.

La congresista destacó la importancia de los movimientos sociales en el escenario político actual. - crédito @aida_quilcue/X

El crecimiento del progresismo, según Quilcué

Finalmente, la senadora se refirió a los resultados recientes en el Congreso y aseguró que el crecimiento del progresismo en el país representa una señal positiva para su proyecto político.

Según afirmó, estos resultados muestran que una parte importante del electorado colombiano está respaldando propuestas de cambio.

“El Pacto Histórico se constituye en la primera fuerza del país y eso nos da una gran esperanza para avanzar”, concluyó.

Con su llegada como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué busca consolidar el respaldo de sectores indígenas, étnicos y sociales, en una estrategia que recuerda a la que llevó a Francia Márquez a la Vicepresidencia junto a Gustavo Petro en 2022.