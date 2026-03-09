Colombia

Tremendo susto se llevaron los hermanos Gasca en pleno espectáculo: una borrasca casi se les lleva el circo

El episodio meteorológico sorprendió a los artistas y trabajadores en plena preparación de una función, obligando a los presentes a resguardarse rápidamente mientras las intensas ráfagas generaron destrozos y pusieron a prueba los protocolos de seguridad

El Circo Hermanos Gasca en
El Circo Hermanos Gasca en Neiva vivió momentos de tensión por la intensa borrasca que afectó la capital del Huila y municipios cercanos - crédito Colprensa/Juan Cebolla/TikTok

El temor que vivieron los artistas y trabajadores del Circo Hermanos Gasca en Neiva quedó registrado en un video que generó repercusión en las redes sociales.

La tarde del domingo 8 de marzo, una intensa borrasca sorprendió a los habitantes de la capital del Huila y a varios municipios cercanos, que no exceptuó a los reconocidos artistas.

La grabación difundida por Juan Cebolla Gasca mostró la magnitud del evento meteorológico, con ráfagas de viento y lluvias que pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el circo.

Mientras filmaba, el trapecista relató el impacto emocional que vivió mientras las estructuras del circo eran fuertemente sacudidas por la tormenta que atravesó la ciudad de Neiva. “Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta. Nunca en mi vida, yo creo que había vivido una tormenta en el circo. Nunca, nunca”, señaló uno de los hermanos Gasca.

Los fuertes vientos y lluvias sorprendieron a residentes y trabajadores circenses, quienes buscaron protección ante la amenaza, mientras autoridades informaron sobre consecuencias materiales en diferentes zonas del departamento sin incidentes personales relevantes - crédito Juan Cebolla/TikTok

A pesar del caos, no se reportaron personas heridas, aunque sí hubo daños materiales. Vehículos afectados y algunas partes de la estructura resultaron dañados, pero Juan Cebolla resaltó en su mensaje que “eso es lo material; gracias a Dios todos estamos bien”.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por mi casa, por mi circo; se jodieron los carros. Pero bueno, eso es lo material; gracias a Dios todos estamos bien”, señaló Juan Cebolla.

Impacto de la borrasca en el circo y el Huila

El fenómeno climático ocurrió cuando faltaba media hora para que comenzara una función. El personal del circo y los asistentes buscaron resguardarse con rapidez, mientras el viento sacudía la carpa y los alrededores.

Según el relato de Juan Cebolla en el video, la fuerza del viento superó cualquier experiencia previa en sus años de trabajo circense.

En redes demostraron su apoyo
En redes demostraron su apoyo al Circo Hermanos Gasca - crédito TikTok

“Para la magnitud de lo que llovió y de lo que hizo de viento, gracias a Dios no pasó nada. De verdad fue una cosa absurda, absurda, absurda. En mi vida yo había visto esto en el circo. Y el peor enemigo, más que la lluvia, es el viento. No se alcanzan a imaginar lo peligroso que es… por eso muchos circos se caen, porque no están bien preparados para eso”, señaló el trapecista.

En el resto del Huila, municipios como Aipe, Baraya, Colombia, Tello y Villavieja también resultaron afectados. Las autoridades reportaron daños en viviendas, caída de árboles, afectaciones en la infraestructura eléctrica y bloqueos en algunas vías. Las imágenes difundidas reflejan la gravedad de la jornada para la región.

Reacciones y balance tras la emergencia

La rápida viralización del video permitió que muchos usuarios expresaran su apoyo y solidaridad con el equipo del circo. El mensaje compartido por Cebolla, “Dios está con nosotros”, resumió el sentimiento de alivio por la ausencia de heridos pese a la magnitud del susto.

En respuesta a la pregunta sobre el balance de lo ocurrido en el Circo Hermanos Gasca durante la borrasca, todos los integrantes resultaron ilesos a pesar de los daños materiales y el temor generalizado. Los organizadores agradecieron que la situación no pasara a mayores y evaluaron los destrozos para retomar la actividad apenas fuese seguro.

“Estuvimos ahí Gracias a Dios no nos pasó nada y nos Refugiaron en las taquilleras”; “Lo bueno es que después de la tormenta llega la calma, y la pasamos bien bueno anoche con mi familia”, y “Siempre de la mano de Dios hermanito, en lo que podamos ayudar aquí estamos!”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias o vientos fuertes en la zona. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajaron para restablecer el servicio eléctrico y despejar los caminos bloqueados.

Lo vivido en el Circo Hermanos Gasca evidenció la vulnerabilidad de las instalaciones temporales ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para futuras temporadas en la región.

