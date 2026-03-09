Tras ‘quemarse’ en las votaciones, Katherine Miranda se pronunció acerca de su fracaso: “En mí hay tranquilidad”

Katherine Miranda no alcanzó la curul al Senado en las elecciones de 2026, pero señaló sentirse tranquila con el resultado - crédito Colprensa

El 8 de marzo de 2026 se celebraron las elecciones de Senado y Cámara en Colombia, un proceso crucial para el futuro del país; sin embargo, uno de los resultados más sorprendentes fue la derrota de Katherine Miranda, por Alianza Verde, que no logró obtener los votos suficientes para continuar con el Congreso.

Katherine Miranda, politóloga y excongresista, había aspirado a un escaño en el Senado para el periodo 2026-2030, tras su polémico paso por la Cámara de Representantes. No obstante, sus esfuerzos no fueron suficientes para obtener el apoyo electoral necesario.

Con solo 29.246 votos, un porcentaje de apenas el 0,15%, la candidata no logró alcanzar su objetivo y quedó fuera de la contienda. Este resultado sorprendió a muchos, ya que Miranda había sido una figura activa en la política colombiana y contaba con una trayectoria importante en la cámara baja.

Katherine Miranda no logró el apoyo necesario en las elecciones de 2026, quedando fuera del Senado tras obtener solo 29.246 votos - crédito Registraduría

Aunque los números no fueron favorables para la congresista, su respuesta a la derrota fue clara y reflexiva, por lo que a través de su cuenta en la red social X, Katherine Miranda envió un mensaje a sus seguidores y al país.

La congresista escribió en su post: “Hicimos lo correcto. En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos”.

A pesar del resultado adverso, Miranda se mostró serena y en paz con su desempeño en la campaña, al destacar que su integridad y conciencia tranquila eran lo más valioso para ella.

A pesar de las acusaciones de traición, Katherine Miranda se defendió y afirmó que su lealtad era con el pueblo colombiano - crédito @KatheMirandaP/X

El mensaje generó diversas reacciones en las redes sociales, pues muchos de sus seguidores le agradecieron por su honestidad y por mantenerse fiel a sus principios, incluso ante la derrota. En cambio, sus detractores señalaron que el resultado reflejaba su falta de claridad con sus ideales.

¿Cuál fue el punto de quiebre de Katherine Miranda?

Katherine Miranda ingresó al Congreso con un discurso claramente progresista. Durante la campaña presidencial de 2022, apoyó abiertamente a Gustavo Petro en su camino hacia la Presidencia de la República, lo que llevó a muchos colombianos a verla como una aliada cercana del mandatario.

No obstante, esa relación no perduró mucho; una vez Petro asumió la Casa de Nariño y Miranda continuó su labor en el Congreso, las circunstancias cambiaron. La congresista pasó de ser una defensora de la causa del presidente a convertirse en una de sus principales opositoras, lo que sorprendió a muchos que inicialmente la veían como parte de su equipo.

Katherine Miranda pasó de ser una aliada de Petro a una de sus principales opositoras - crédito @MirandaBogota/X

A pesar de que algunos acusaron a Katherine Miranda de haber traicionado al presidente y sus principios, ella defendió que su lealtad estaba con la ciudadanía y los intereses de los colombianos —aunque cambiar de postura no es malo, lo cierto es que muchos de los ciudadanos consideraron que no votaron por eso—.

Por esta razón, se convirtió en una de las principales opositoras al proyecto de reforma a la salud del Gobierno nacional. Aunque reconoció que el sistema necesitaba cambios, dejó claro que la propuesta presentada no era la adecuada, lo que la llevó a enfrentarse abiertamente al Ejecutivo en ese tema.

Miranda también criticó la forma en que Petro manejó la ejecución de sus políticas. Junto a sus colegas Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao, formó una alianza para defender la salud y poner freno a otros proyectos del Gobierno nacional. Este grupo se posicionó como una fuerte oposición a las decisiones del mandatario, al mostrar su desacuerdo con diversas iniciativas impulsadas desde la Casa de Nariño.

Katherine Miranda formó una alianza con Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao para frenar proyectos del Gobierno de Petro - crédito Colprensa/X

Aunque esta postura pudo generar desilusión entre parte de su electorado, que la apoyó en gran medida por su vínculo con Petro, Katherine Miranda aseguró que si esto le costó su curul, se siente en paz. Según ella, no siente que haya traicionado a nadie; simplemente cumplió con su deber en el Congreso, tomando decisiones basadas en lo que consideraba mejor para el país.