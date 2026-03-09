Perfiles y trayectoria de los candidatos que podrían llegar a la Casa de Nariño en 2026

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López son candidatos presidenciales con amplia trayectoria y presencia en la política nacional, posibles aspirantes a la Casa de Nariño. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Colprensa/Luisa González/REUTERS

Tras las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas del domingo 8 de marzo, se definieron los tres candidatos que representarán a sus coaliciones en la primera vuelta presidencial de Colombia 2026.

Estas figuras políticas ahora se preparan para medirse con los demás aspirantes que inscriban su candidatura y reciban el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE). El plazo para formalizar su inscripción junto a su fórmula vicepresidencial culmina el 13 de marzo.

Los ganadores de las consultas interpartidistas

En la gran consulta por Colombia, con el 99,84% de las mesas informadas, Paloma Valencia se destacó con 3.235.641, convirtiéndose en la mujer más votada de la historia de Colombia en este tipo de consultas. La senadora del Centro Democrático, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, superó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila y Enrique Peñalosa.

Por su parte, en la Consulta del Frente por la Vida, Roy Barreras obtuvo 257.029 votos, posicionándose como la figura representativa de la coalición de izquierda, enfrentando a Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda y Edinson Torres.

Finalmente, la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación fue liderada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien superó con 574.633 votos a Leonardo Huerta, consolidándose como la candidata principal de su coalición.

La jornada del 8 de marzo definió a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras como los ganadores de sus respectivas coaliciones. - crédito Colprensa

Perfiles de los principales candidatos presidenciales 2026

Iván Cepeda

Iván Cepeda es congresista desde 2010, cuando fue elegido representante a la Cámara, y senador desde 2014. Es una de las figuras más visibles de la izquierda y ha impulsado investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado. Ha sido crítico del paramilitarismo y de sectores de la fuerza pública, integró la Comisión de Paz del Congreso y participó activamente en el proceso de diálogo con las FARC en La Habana. Es hijo del asesinado líder de izquierda Manuel Cepeda Vargas y ha enfrentado amenazas por su labor política y de derechos humanos. Pertenece al Polo Democrático Alternativo y es un referente del Pacto Histórico en el Senado.

Abelardo de La Espriella

Abelardo de La Espriella es un abogado penalista con amplia presencia mediática, conocido por asumir la defensa de figuras públicas y políticas en casos de alta exposición, incluyendo a Álvaro Uribe Vélez y la familia Char. Fundador de De La Espriella Lawyers Enterprise, ha sido columnista y comentarista en medios nacionales. Ha manifestado posiciones conservadoras y críticas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los acuerdos con grupos armados, consolidando respaldo entre sectores conservadores y de centro-derecha.

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, matemático y exprofesor universitario, fue alcalde de Medellín (2004-2007) y gobernador de Antioquia (2012-2015), periodos en los que priorizó la educación, la innovación y la transparencia. Ha sido candidato presidencial en tres ocasiones (2010, 2018 y 2022), obteniendo el tercer lugar en 2018 y 2022. Es recordado por liderar proyectos urbanos como la transformación educativa de Medellín y la recuperación del centro de la ciudad, manteniendo una postura independiente y enfocada en propuestas de centro.

Cepeda, de La Espriella y Fajardo son figuras políticas destacadas que, aunque no ganaron las consultas, siguen siendo precandidatos con influencia en la contienda presidencial. - crédito Colprensa

Clara López

Clara López es senadora por el Pacto Histórico y una de las políticas con mayor trayectoria en Colombia. Fue ministra de Trabajo en el gobierno de Gustavo Petro y alcaldesa encargada de Bogotá en 2011, tras la destitución de Samuel Moreno. Ha ocupado cargos como Auditora General de la República, secretaria de Gobierno y concejal de Bogotá. Economista de la Universidad del Externado de Colombia y abogada, ha sido candidata presidencial y ha enfocado su trabajo en inclusión social, equidad de género y defensa del Estado laico.

Maurice Armitage

Maurice Armitage, empresario del sector siderúrgico y agroindustrial, fue alcalde de Cali (2016-2019). Sobrevivió a dos secuestros, uno por el ELN y otro por delincuencia común, lo que lo llevó a involucrarse en procesos de reconciliación y apoyo a víctimas. Participó como representante de víctimas en los diálogos de paz con las FARC. Impulsó iniciativas de empleo y responsabilidad social empresarial, destacándose por su estilo directo y pragmático.

Santiago Botero Jaramillo

Santiago Botero Jaramillo es empresario con experiencia en el sector financiero y fundador de la Fundación Fin Social, dedicada a microfinanzas y apoyo al emprendimiento en poblaciones vulnerables. Ha trabajado en proyectos de inclusión financiera y es miembro de juntas directivas de varias empresas. Su perfil es técnico y gerencial, promoviendo educación financiera y acceso al crédito para pequeños empresarios.

Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano, abogado y político, fue elegido senador en 2006 y presidió el Senado en 2016. Ha sido ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el gobierno de Gustavo Petro y director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Es hijo de Óscar Tulio Lizcano, excongresista secuestrado por las FARC durante ocho años. Lizcano ha impulsado iniciativas de modernización del Estado, transformación digital y políticas de gobierno electrónico.

Otros candidatos presidenciales con aspiración

Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacios, Sandra Macollins y Juan Fernando Cristo son figuras que, aunque no participaron de las consultas interpartidistas, continúan con aspiraciones presidenciales y podrían tener un rol relevante en la primera vuelta. Sus perfiles combinan experiencia en gobernanza regional, ministerios, partidos tradicionales y participación en políticas sociales y económicas.

La primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo y segunda vuelta, si ningún candidato supera el 50% de los votos, el 15 de junio. - crédito RUTERS/Luisa González

Calendario electoral 2026

La primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo, y de ser necesario, la segunda vuelta se programó para el 15 de junio, en caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos.

Con la combinación de los ganadores de consultas interpartidistas y los candidatos con trayectoria, la contienda presidencial de 2026 presenta un panorama diverso, con perfiles que representan desde el progresismo hasta la derecha tradicional, incluyendo experiencias en el legislativo, la administración pública, la academia y el sector privado.