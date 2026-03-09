Colombia

Perfiles y trayectoria de los candidatos que podrían llegar a la Casa de Nariño en 2026

Varios de los candidatos presidenciales cuentan con antecedentes en el Congreso, ministerios, alcaldías, el sector empresarial y organizaciones sociales

Guardar
Iván Cepeda, Abelardo de la
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López son candidatos presidenciales con amplia trayectoria y presencia en la política nacional, posibles aspirantes a la Casa de Nariño. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Colprensa/Luisa González/REUTERS

Tras las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas del domingo 8 de marzo, se definieron los tres candidatos que representarán a sus coaliciones en la primera vuelta presidencial de Colombia 2026.

Estas figuras políticas ahora se preparan para medirse con los demás aspirantes que inscriban su candidatura y reciban el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE). El plazo para formalizar su inscripción junto a su fórmula vicepresidencial culmina el 13 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los ganadores de las consultas interpartidistas

En la gran consulta por Colombia, con el 99,84% de las mesas informadas, Paloma Valencia se destacó con 3.235.641, convirtiéndose en la mujer más votada de la historia de Colombia en este tipo de consultas. La senadora del Centro Democrático, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, superó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila y Enrique Peñalosa.

Por su parte, en la Consulta del Frente por la Vida, Roy Barreras obtuvo 257.029 votos, posicionándose como la figura representativa de la coalición de izquierda, enfrentando a Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda y Edinson Torres.

Finalmente, la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación fue liderada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien superó con 574.633 votos a Leonardo Huerta, consolidándose como la candidata principal de su coalición.

La jornada del 8 de
La jornada del 8 de marzo definió a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras como los ganadores de sus respectivas coaliciones. - crédito Colprensa

Perfiles de los principales candidatos presidenciales 2026

Iván Cepeda

Iván Cepeda es congresista desde 2010, cuando fue elegido representante a la Cámara, y senador desde 2014. Es una de las figuras más visibles de la izquierda y ha impulsado investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado. Ha sido crítico del paramilitarismo y de sectores de la fuerza pública, integró la Comisión de Paz del Congreso y participó activamente en el proceso de diálogo con las FARC en La Habana. Es hijo del asesinado líder de izquierda Manuel Cepeda Vargas y ha enfrentado amenazas por su labor política y de derechos humanos. Pertenece al Polo Democrático Alternativo y es un referente del Pacto Histórico en el Senado.

Abelardo de La Espriella

Abelardo de La Espriella es un abogado penalista con amplia presencia mediática, conocido por asumir la defensa de figuras públicas y políticas en casos de alta exposición, incluyendo a Álvaro Uribe Vélez y la familia Char. Fundador de De La Espriella Lawyers Enterprise, ha sido columnista y comentarista en medios nacionales. Ha manifestado posiciones conservadoras y críticas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los acuerdos con grupos armados, consolidando respaldo entre sectores conservadores y de centro-derecha.

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, matemático y exprofesor universitario, fue alcalde de Medellín (2004-2007) y gobernador de Antioquia (2012-2015), periodos en los que priorizó la educación, la innovación y la transparencia. Ha sido candidato presidencial en tres ocasiones (2010, 2018 y 2022), obteniendo el tercer lugar en 2018 y 2022. Es recordado por liderar proyectos urbanos como la transformación educativa de Medellín y la recuperación del centro de la ciudad, manteniendo una postura independiente y enfocada en propuestas de centro.

Cepeda, de La Espriella y
Cepeda, de La Espriella y Fajardo son figuras políticas destacadas que, aunque no ganaron las consultas, siguen siendo precandidatos con influencia en la contienda presidencial. - crédito Colprensa

Clara López

Clara López es senadora por el Pacto Histórico y una de las políticas con mayor trayectoria en Colombia. Fue ministra de Trabajo en el gobierno de Gustavo Petro y alcaldesa encargada de Bogotá en 2011, tras la destitución de Samuel Moreno. Ha ocupado cargos como Auditora General de la República, secretaria de Gobierno y concejal de Bogotá. Economista de la Universidad del Externado de Colombia y abogada, ha sido candidata presidencial y ha enfocado su trabajo en inclusión social, equidad de género y defensa del Estado laico.

Maurice Armitage

Maurice Armitage, empresario del sector siderúrgico y agroindustrial, fue alcalde de Cali (2016-2019). Sobrevivió a dos secuestros, uno por el ELN y otro por delincuencia común, lo que lo llevó a involucrarse en procesos de reconciliación y apoyo a víctimas. Participó como representante de víctimas en los diálogos de paz con las FARC. Impulsó iniciativas de empleo y responsabilidad social empresarial, destacándose por su estilo directo y pragmático.

Santiago Botero Jaramillo

Santiago Botero Jaramillo es empresario con experiencia en el sector financiero y fundador de la Fundación Fin Social, dedicada a microfinanzas y apoyo al emprendimiento en poblaciones vulnerables. Ha trabajado en proyectos de inclusión financiera y es miembro de juntas directivas de varias empresas. Su perfil es técnico y gerencial, promoviendo educación financiera y acceso al crédito para pequeños empresarios.

Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano, abogado y político, fue elegido senador en 2006 y presidió el Senado en 2016. Ha sido ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el gobierno de Gustavo Petro y director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Es hijo de Óscar Tulio Lizcano, excongresista secuestrado por las FARC durante ocho años. Lizcano ha impulsado iniciativas de modernización del Estado, transformación digital y políticas de gobierno electrónico.

Otros candidatos presidenciales con aspiración

Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacios, Sandra Macollins y Juan Fernando Cristo son figuras que, aunque no participaron de las consultas interpartidistas, continúan con aspiraciones presidenciales y podrían tener un rol relevante en la primera vuelta. Sus perfiles combinan experiencia en gobernanza regional, ministerios, partidos tradicionales y participación en políticas sociales y económicas.

La primera vuelta presidencial programada
La primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo y segunda vuelta, si ningún candidato supera el 50% de los votos, el 15 de junio. - crédito RUTERS/Luisa González

Calendario electoral 2026

La primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo, y de ser necesario, la segunda vuelta se programó para el 15 de junio, en caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos.

Con la combinación de los ganadores de consultas interpartidistas y los candidatos con trayectoria, la contienda presidencial de 2026 presenta un panorama diverso, con perfiles que representan desde el progresismo hasta la derecha tradicional, incluyendo experiencias en el legislativo, la administración pública, la academia y el sector privado.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales 2026Paloma ValenciaClaudia LópezRoy BarrerasPrimera vuelta presidencial 2026Casa de NariñoConsultas interpartidistasColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde Perú

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Calendario lunar 2026: cómo se

Partidos Comunes, Verde Oxígeno, Creemos y Frente Amplio Unitario pierden curules y personería jurídica en el Congreso

La jornada electoral evidenció el fortalecimiento de los partidos tradicionales y las coaliciones amplias, mientras que las nuevas agrupaciones políticas no lograron consolidar respaldo suficiente entre los votantes

Partidos Comunes, Verde Oxígeno, Creemos

Petro afirma que el Pacto Histórico “arrasó” en las elecciones al Congreso y anuncia prioridad a la reforma a la salud

El presidente llamó a construir una “gran Alianza por la Vida y la prosperidad” para impulsar las reformas sociales. También pidió que los nuevos congresistas del movimiento se formen políticamente y planteó la creación de una escuela de la nueva política en Colombia

Petro afirma que el Pacto

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 9 de marzo

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Paloma Valencia logra más de tres millones de votos y supera la votación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico de 2025

La diferencia entre ambos resultados supera el millón y medio de votos, según los datos oficiales de los respectivos procesos electorales. Mientras la consulta de la izquierda se realizó en octubre de 2025 para definir su candidatura presidencial, la jornada del 8 de marzo de 2026 se llevó a cabo de manera simultánea con las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas

Paloma Valencia logra más de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Felipe Saruma y Pechy Players

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Deportes

Jorge Carrascal, José Enamorado y

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026