Ministro de Defensa votó por primera vez: “A los 53 años tuve el honor de votar”

Después de más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, vivió su primera experiencia como votante. El funcionario resaltó el significado de ejercer el derecho al sufragio tras 35 años dedicados a la protección de ese proceso, recordando el sacrificio de sus compañeros caídos en cumplimiento de esa misión.

Su reflexión giró en torno al valor del voto seguro y libre, así como al compromiso de las instituciones para garantizarlo, y abordó la relación entre la participación ciudadana y el combate a la corrupción electoral.

Pedro Arnulfo Sánchez, confesó que “A los cincuenta y tres años tuve ese honor de votar”. Así relató lo que sintió tras “haber pasado treinta y cinco años defendiendo el voto con mi vida, evocando además el sacrificio de sus compañeros militares caídos: “Como lo hicieron los tres militares que nos asesinaron”.

Aunque era su primera vez en las urnas, el titular de Defensa se detuvo en el significado profundo del acto: destacó que detrás de cada voto seguro y libre hay el sacrificio supremo para que la gente diga: ‘Oiga, voté seguro’, subrayando el compromiso que existe para proteger ese derecho.

En cuanto a la vivencia personal de ese instante, Sánchez trasladó una reflexión emocional: “Sentí cómo en un papel se deposita el poder de una persona, del pueblo, que se traduce en un voto de confianza para que dirija el destino del país”. En su análisis crítico del proceso democrático, sumó una advertencia: “Muchas veces nos quejamos que hay corrupción, pero si la gente elige a los corruptos, pues para qué se queja. No tiene ninguna excusa para hacerlo cuando no actúan con transparencia”.

El ministro concluyó que “entre más gente vote, pues menos plata va a tener el corruptor para intentar comprarnos”, visibilizando el vínculo entre la participación ciudadana y la lucha contra la compra de votos.

Ministerio de Defensa denunció movilización masiva de personas desde Venezuela

Durante la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre un hecho que consideró grave para la seguridad del país: la detección de un flujo masivo de personas intentando cruzar la frontera desde Venezuela.

Las autoridades, explicó Sánchez, identificaron por imágenes satelitales el movimiento de cerca de 2.000 personas que buscaban ingresar a Colombia, a pesar de que las fronteras estaban cerradas por medidas de seguridad durante los comicios.

El ministro detalló: “En Norte de Santander, tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano”.

El seguimiento satelital permitió observar cómo estas personas cruzaban el río Táchira mediante planchones y, una vez en territorio colombiano, eran recogidas por buses. Sánchez aseguró que este procedimiento constituye un delito y anunció la pronta difusión de imágenes para respaldar su denuncia: “Ya estamos desplegando todas las capacidades y en pocos minutos compartiremos imágenes para evidenciar lo que está ocurriendo”.

El operativo de seguridad se intensificó tras la advertencia del ministro. Las autoridades desplegaron fuerzas en la zona fronteriza para impedir el ingreso irregular y tomar las acciones pertinentes. Las imágenes captadas mostraron a grupos cruzando el río y subiendo a los vehículos aguardando en la orilla colombiana.

La situación en la frontera preocupa por su posible impacto en la transparencia y legitimidad de las elecciones de ese día. Las fronteras permanecen cerradas durante la jornada electoral como parte de las medidas para evitar interferencias externas y preservar el orden público.

El ministro dejó un mensaje contundente dirigido tanto a los implicados como a las empresas de transporte que facilitarían el traslado: “No digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. Aquí hay una comisión del delito, en flagrancia, pero también es el mensaje para los dueños de esas empresas de buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen que se está cometiendo de manera ilegal contra la Constitución y la ley”.

En la mañana del domingo, mientras la ciudadanía acudía a las urnas para elegir el nuevo Congreso y los candidatos de las consultas interpartidistas previas a la elección presidencial, esta situación en la frontera generó inquietud y reforzó la vigilancia en los puntos limítrofes.