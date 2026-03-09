Colombia

Ministro de Defensa votó por primera vez: “A los 53 años tuve el honor de votar”

Aunque era su primera vez en las urnas, el jefe de cartera se detuvo en el significado profundo del acto

Guardar
Ministro de Defensa - Pedro
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez - Gobierno nacional - Jefe de Cartera - crédito Ovidio González/Presidencia

Después de más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, vivió su primera experiencia como votante. El funcionario resaltó el significado de ejercer el derecho al sufragio tras 35 años dedicados a la protección de ese proceso, recordando el sacrificio de sus compañeros caídos en cumplimiento de esa misión.

Su reflexión giró en torno al valor del voto seguro y libre, así como al compromiso de las instituciones para garantizarlo, y abordó la relación entre la participación ciudadana y el combate a la corrupción electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pedro Arnulfo Sánchez, confesó que “A los cincuenta y tres años tuve ese honor de votar”. Así relató lo que sintió tras “haber pasado treinta y cinco años defendiendo el voto con mi vida, evocando además el sacrificio de sus compañeros militares caídos: “Como lo hicieron los tres militares que nos asesinaron”.

Aunque era su primera vez en las urnas, el titular de Defensa se detuvo en el significado profundo del acto: destacó que detrás de cada voto seguro y libre hay el sacrificio supremo para que la gente diga: ‘Oiga, voté seguro’, subrayando el compromiso que existe para proteger ese derecho.

En cuanto a la vivencia personal de ese instante, Sánchez trasladó una reflexión emocional: “Sentí cómo en un papel se deposita el poder de una persona, del pueblo, que se traduce en un voto de confianza para que dirija el destino del país”. En su análisis crítico del proceso democrático, sumó una advertencia: “Muchas veces nos quejamos que hay corrupción, pero si la gente elige a los corruptos, pues para qué se queja. No tiene ninguna excusa para hacerlo cuando no actúan con transparencia”.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, vivió su primera experiencia como votante - crédito Colprensa

El ministro concluyó que “entre más gente vote, pues menos plata va a tener el corruptor para intentar comprarnos”, visibilizando el vínculo entre la participación ciudadana y la lucha contra la compra de votos.

Ministerio de Defensa denunció movilización masiva de personas desde Venezuela

Durante la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre un hecho que consideró grave para la seguridad del país: la detección de un flujo masivo de personas intentando cruzar la frontera desde Venezuela.

Las autoridades, explicó Sánchez, identificaron por imágenes satelitales el movimiento de cerca de 2.000 personas que buscaban ingresar a Colombia, a pesar de que las fronteras estaban cerradas por medidas de seguridad durante los comicios.

El ministro detalló: “En Norte de Santander, tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano”.

El ministro Perdo Arnulfo Sánchez dio a conocer que unas 2.400 personas circularon por el ingreso limítrofe de Norte de Santander, mientras eran esperados por buses en el lado opuesto de la frontera - crédito @MinDefensa/X

El seguimiento satelital permitió observar cómo estas personas cruzaban el río Táchira mediante planchones y, una vez en territorio colombiano, eran recogidas por buses. Sánchez aseguró que este procedimiento constituye un delito y anunció la pronta difusión de imágenes para respaldar su denuncia: “Ya estamos desplegando todas las capacidades y en pocos minutos compartiremos imágenes para evidenciar lo que está ocurriendo”.

El operativo de seguridad se intensificó tras la advertencia del ministro. Las autoridades desplegaron fuerzas en la zona fronteriza para impedir el ingreso irregular y tomar las acciones pertinentes. Las imágenes captadas mostraron a grupos cruzando el río y subiendo a los vehículos aguardando en la orilla colombiana.

La situación en la frontera preocupa por su posible impacto en la transparencia y legitimidad de las elecciones de ese día. Las fronteras permanecen cerradas durante la jornada electoral como parte de las medidas para evitar interferencias externas y preservar el orden público.

Los satélites captaron el paso
Los satélites captaron el paso de personas por la frontera, saltando un planchón mientras eran esperados por buses en la orilla opuesta - crédito @MinDefensa/X

El ministro dejó un mensaje contundente dirigido tanto a los implicados como a las empresas de transporte que facilitarían el traslado: “No digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. Aquí hay una comisión del delito, en flagrancia, pero también es el mensaje para los dueños de esas empresas de buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen que se está cometiendo de manera ilegal contra la Constitución y la ley”.

En la mañana del domingo, mientras la ciudadanía acudía a las urnas para elegir el nuevo Congreso y los candidatos de las consultas interpartidistas previas a la elección presidencial, esta situación en la frontera generó inquietud y reforzó la vigilancia en los puntos limítrofes.

Temas Relacionados

Ministro de DefensaPedro SánchezVoto por primera vezElecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

El señor Biter logró curul y llegó al Congreso como el primer influencer transportador, pese al rechazo de Julián Forero 'Fuchi'

Un referente surgido en redes sociales alcanzó un lugar en el parlamento para representar a los transportadores, con el reto de impulsar mejoras para el sector y enfrentar desafíos internos

El señor Biter logró curul

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

El artista destacó la influencia de su esposa en la organización de su carrera musical y habló del equilibrio entre la vida familiar y el mundo del entretenimiento

Felipe Peláez celebró 15 años

Juan Daniel Oviedo le reveló a Infobae que “el escenario de la Alcaldía de Bogotá es el camino”

El bogotano de 48 años se pronunció tras aceptar el triunfo de Paloma Valencia en La gran consulta por Colombia

Juan Daniel Oviedo le reveló

“Al sector empresarial le faltan huevos”: duras críticas de Mario Hernández ante los resultados de las elecciones de 2026

El reconocido empresario comparó a Colombia con Perú e insistió en que “tenemos que pensar en el país y en la gente”

“Al sector empresarial le faltan

Claudia López celebró con pulla al petrismo: “Le ganamos a la consulta de la corrupción”

Claudia López y Leonardo Huerta destacaron que la Consulta de las Soluciones derrotó a la “consulta de la corrupción”, y aseguraron que para la primera vuelta “derrotarán al uribismo”

Claudia López celebró con pulla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Aida Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

El poderoso mensaje de Karol G: de desear ser hombre a inspirar a todas sus seguidoras en el Día Internacional de la Mujer

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión