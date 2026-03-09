Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, fue otra de las ‘quemadas’ en las elecciones al Congreso: así reaccionó a su primer revés

Mary Luz Herrán es defensora del proyecto político de su exmarido, Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

Al ‘abanico’ de aspirantes que resultaron ‘quemados’ en la contienda del 8 de marzo en Colombia, se suma un perfil que, quizá, pocos tenían en las cuentas: Mary Luz Herrán, exesposa del presidente de la República, Gustavo Petro, que no tuvo un buen balance en la contienda y quedó relegada en la lista del Frente Amplio Unitario: la conformada por Roy Barreras y Daniel Quintero, que no alcanzó el umbral del 3% para que, al menos, uno de los aspirantes llegara al legislativo.

Herrán, que es la madre de dos de los hijos del jefe de Estado, Andrés y Andrea, y que en su primera participación en política como candidata, apenas alcanzó 2.298 votos, escrutado el 99,56% según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lejos del primero de este grupo, el periodista y activista Alejandro Vergel, que llegó a 62.305 sufragios, siendo el más votado de esta especie de coalición que juntó a los aspirantes que quedaron al margen del Pacto Histórico.

“He recorrido mi país. He aprendido y desaprendido. Seguiré caminando y construyendo un camino mejor. No tengo maquinaria, solo deseos de avanzar. De los triunfos y las derrotas se aprende. Hoy soy una mujer con más experiencia. Ha sido mi primera vez. Mil gracias a tod@s aquellos que me apoyaron. Se les quiere. Seguiremos avanzando sin dudar de que cada mañana será mejor”, expresó Herrán en la plataforma digital, con el que se desahogó tras este revés.

Con un mensaje en X, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, se refirió al proceso electoral del 8 de marzo del 2026 - crédito @MaryLuzHerran/X

El apoyo de Andrea, su hija, que vive en Francia, parece que no fue suficiente para que la exmilitante del M-19 y que cuenta con una formación académica forjada a pulso pudiera abrirse paso en el complejo camino político. Pero, a juzgar por su mensaje, tal parece que este será el inicio de su intención de llegar al órgano legislativo, con el propósito de llegar a las comunidades en las que ha tenido histórica presencia, como lideresa social tras dejar la insurgencia.

¿Quién es Mary Luz Herrán?

Herrán, reconocida por su vínculo con Petro, ha mantenido una trayectoria política y social marcada por su paso por el movimiento M-19 y su activa militancia desde la adolescencia. Nació en Santander y desde joven formó parte de grupos como la Juventud Comunista, antes de unirse a esta guerrilla, en la que conoció al hoy jefe de Estado durante un periodo de clandestinidad y persecución política. La exmilitante, sin duda, es figura central en la vida del mandatario.

Mary Luz Herrán aseguró que el presidente Gustavo Petro se involucró con Verónica Alcocer cuando seguía casado con ella. Finalmente, decidieron terminar su relación - crédito Mary Luz Herrán/Instagram - Luisa González/REUTERS - Andrea Puentes/Presidencia

Ambos iniciaron su relación a finales de los años ochenta. Tras la desmovilización del M-19, consolidaron una familia y continuaron trabajando en proyectos políticos afines. Herrán cursó estudios en Relaciones Económicas Internacionales y Derechos Humanos, y posteriormente participó en iniciativas políticas como Colombia Humana y el Pacto Histórico, antes de su aterrizaje en esta lista, en la que buscaba abrirse espacio en su carrera política.

Es válido destacar que el matrimonio entre Herrán y Petro se disolvió después de más de quince años juntos. Según relató la mujer en diferentes entrevistas, la separación se produjo tras la aparición de Verónica Alcocer: actual primera dama, que habría iniciado una relación con Petro cuando todavía estaba casado; tal y como se lo contó a la periodista Eva Rey, sobre las formas en que se habría tejido esta infidelidad por parte del jefe de Estado, que derrumbó su relación.

Mary Luz Herrán fue integrante de la lista al senado del Frente Amplio Unitario - crédito Frente Amplio Unitario

“(Decía) que no, que él estaba ahí, que no se había ido, cosas de esas, o que había llegado. Cuando empezó a andar con ella, [decía] que llegaba, por ejemplo, en la noche, y aparecía al otro día. Eso era muy duro”, expresó la expareja del presidente en la entrevista. Herrán ha sostenido que esa situación generó un quiebre definitivo, aunque afirmó que ambos se separaron aún enamorados, tras reconocer la imposibilidad de continuar juntos en esta unión.

Y aunque su presencia mediática es ocasional, la excandidata al Senado resaltó la importancia de su papel como madre y defensora de sus hijos ante la opinión pública. Tan es así que defendió la figura de Petro como padre y remarcó que la relación actual se basa en el respeto mutuo y en ideales compartidos, pese a los episodios sucedidos entre ambos, lo cual podría ser muestra de la madurez con la que afrontó esta ruptura y la defensa del proyecto político de su exmarido.