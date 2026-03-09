Martha Peralta denunció irregularidades en la votación indígena y criticó a la Registraduría por miles de votos no marcados, nulos y en blanco

El Movimiento Alternativo Indígena y Social consiguió 75.970 votos (27,91%) en la circunscripción indígena, manteniendo vigentes sus demandas por garantías electorales - crédito @marthaperaltae/Instagram

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 estuvo marcada por una serie de denuncias formuladas por la candidata Martha Peralta Epieyú, representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), sobre presuntas irregularidades y falta de garantías en la circunscripción indígena.

Las acusaciones señalaron fallas en el diseño y la entrega del tarjetón especial, incidentes que, según la aspirante, perjudicaron de manera directa el derecho al voto de miles de miembros de comunidades originarias en todo el país.

Desde primeras horas del día, Peralta utilizó sus redes sociales para visibilizar lo que denominó “obstáculos sistemáticos” en el ejercicio democrático para los pueblos indígenas.

“Mire Registrador que no es por molestar, no hubo garantías. Al boletín 22 vea esto de la circunscripción indígena: más de 30.000 votos no marcados, 29.000 nulos y 35.000 en blanco en la circunscripción indígena”, denunció la candidata. Según la información divulgada, la suma de votos no válidos alcanzó cifras inusualmente altas, generando preocupación entre las organizaciones indígenas y los observadores del proceso.

La candidata del Mais reportó deficiencias en el diseño y la entrega del tarjetón especial, afectando el derecho al voto indígena - crédito Martha Peralta Epieyú/X

Peralta advirtió que la situación fue advertida previamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que el diseño del tarjetón indígena era “confuso, desigual y perjudicial” para las comunidades.

Además, reportó que en varios puntos de votación, como la mesa 012 de la IED Magdalena Sede 2 Santa Catalina, en Santa Marta, y el colegio Liceo Padilla de Riohacha, La Guajira, los jurados negaron el tarjetón especial a los votantes que lo solicitaban. “Ese diseño terminó afectando el voto indígena. Además cuando pedían el tarjetón no lo entregaron”, aseguró la líder wayuu.

La candidata enfatizó la gravedad de lo ocurrido, solicitando a las autoridades electorales “poner la lupa sobre estos votos y garantizar que no se sigan anulando votos legítimos de nuestros pueblos”. En sus mensajes, Peralta hizo un llamado a la ciudadanía para documentar y difundir denuncias a través del hashtag #ElFraudeEsReal, acompañando sus publicaciones con imágenes y testimonios sobre la supuesta omisión de los tarjetones rosados correspondientes a la circunscripción indígena. “Nuestro tarjetón es de color rosado ¿Lo ven ahí? NO. Registrador, Entregue el tarjetón indigena”, reclamó.

Se registró un número inusualmente alto de votos no marcados, nulos y en blanco en la circunscripción indígena según el boletín 22 oficial - crédito Martha Peralta Epieyú/X

Durante la tarde, Peralta reiteró que a pesar de las dificultades, las comunidades indígenas mostraron una participación activa en las urnas. “A pesar de las pocas garantías de la Registraduría, el pueblo está respondiendo en las calles, en los barrios y en las veredas. La gente está saliendo a votar con convicción, con esperanza y con la decisión de hacerse escuchar”, expresó la candidata. Subrayó que el derecho al sufragio no debe ser limitado por barreras administrativas ni por desconocimiento de los jurados sobre la existencia del tarjetón especial.

En un mensaje dirigido a la Registraduría, la candidata insistió: “Ordene entregar el tarjetón indigenal”. Peralta Epieyú reportó decenas de casos en todo el país donde el tarjetón no fue entregado, o donde los jurados aseguraron que no existía o que no podían suministrarlo. La situación, según relató, fue reportada a las autoridades, sin que se adoptaran correctivos inmediatos. “Los jurados dicen que no lo conocen, que no saben del tema. Esto está pasando a nivel nacional”, afirmó.

En el cierre de la jornada, la aspirante animó a los electores a no desistir y ejercer su derecho hasta el final del proceso: “Por más fraude que hagan, yo sé que vamos a salir victoriosos. Un abrazo a todos y sigamos con mucho ánimo dándole, que lo vamos a lograr”.

Las organizaciones indígenas y observadores nacionales manifestaron preocupación por la omisión en la entrega adecuada de los tarjetones rosados - crédito Martha Peralta Epieyú/X

Pese a las denuncias y los obstáculos denunciados, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) logró una votación significativa en la circunscripción indígena. Según el informe oficial, Mais obtuvo un total de 75.970 votos (27,91%).

El desglose interno mostró el siguiente resultado: Martha Isabel Peralta Epieyú recibió 52.692 votos (19,36%), la opción “solo por la lista” sumó 9.747 votos (3,58%), Julio Cesar Estrada Cordero acumuló 6.986 votos (2,56%) y Nelson Cucuname Luligo alcanzó 6.545 votos (2,40%).

La demanda se mantiene vigente en la agenda pública, a la espera de respuestas institucionales que validen la participación plena de los pueblos originarios en la democracia colombiana.