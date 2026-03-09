Luis Carlos Reyes puso en duda la influencia de Roy Barreras en las elecciones de 2026: “Esa tal maquinaria no existe”

Roy Barreras resaltó la votación que obtuvo el Frente por la Vida. Dijo que 500.000 votos son definitivos - crédito Colprensa

La jornada electoral del 8 de marzo en Colombia definió al nuevo candidato del Frente por la Vida, con Roy Barreras a la cabeza luego de una consulta caracterizada por baja participación y dudas sobre el alcance real de su poder político. Con 193.146 votos, Barreras superó por un estrecho margen a Daniel Quintero (172.416) y Edison Torres (32.029), lo que generó dudas sobre la influencia del dirigente caleño.

Por ejemplo, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes puso en entredicho la fuerza de la llamada maquinaria política de Barreras. En redes sociales, el reconocido “Mr. Taxes” afirmó que “esa tal maquinaria de Roy Barreras no existe”, una frase que avivó el escepticismo sobre la capacidad real de movilización del exsenador y generó una ola de respuestas en plataformas digitales.

La crítica de Reyes se replicó de inmediato en redes sociales, con múltiples usuarios de redes sociales sumándose al cuestionamiento. “Era un mito”, opinó uno de los mensajes. Otro señaló: “La única ‘maquinaria de Roy’ es la de hojas de vida para colocar en el cambio”.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, puso en duda la influencia de Roy Barreras - crédito @LuisCRH/X

Las reacciones incluyeron ironías y dudas sobre la influencia de Barreras. “¿No era que era tan poderoso Pituffo daddy?”, escribió un usuario. Otro comentario afirmó: “Es hablar mal de Uribe. No es una propuesta seria para Colombia”.

Distintos análisis en redes profundizaron en la percepción de que el supuesto poder político de Barreras ya no resultaba determinante. “Es verdad, todos sabemos a qué jugaba ese señor y ahora no lo quieren ni en un extremo ni en el otro, se acabó su supuesto poderío político”, fue otro de los mensajes más replicados.

La noción de una maquinaria política capaz de asegurar ventajas quedó debilitada ante la votación.

Resultados, participación y divisiones internas en la izquierda

Las cifras oficiales destacan los retos que enfrentó la izquierda y sus aliados en esta consulta. Con el 78% de los votos escrutados al cierre del domingo, Barreras obtuvo 193.146 votos, seguido por Daniel Quintero con 172.416 y Edison Torres con 32.029.

Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados para votar el 8 de marzo - crédito Luisa González/Reuters

En conjunto, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida movilizó 473.542 electores, un número bajo al compararse con los 4.476.715 votos alcanzados por las candidaturas de derecha ese mismo día.

Tales diferencias muestran las dificultades de convocatoria del bloque progresista. La exclusión de Iván Cepeda por decisión del Consejo Nacional Electoral marcó el inicio de las tensiones internas, al quedar fuera por haber participado en procesos previos.

Además, el llamado a la abstención del presidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, influyó de forma notoria en la baja asistencia a las urnas.

La fragmentación quedó reflejada tanto en los datos como en el ambiente ante la consulta, que dejó a la izquierda en desventaja frente a la derecha por volumen de votos. Esta situación genera dudas sobre la capacidad de la coalición de avanzar unida rumbo a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

Daniel Quintero y el respaldo estratégico a Roy Barreras

Después de su derrota, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero evitó ahondar en las diferencias y optó por expresar agradecimiento y respaldo. “Gracias a la gente que votó por nosotros sin plata, sin maquinarias”, afirmó después del recuento.

“El apoyo fue por convicción y porque creen, como yo, que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, añadió Quintero en su mensaje público. Llamó además a Barreras a unir diversos sectores de cara a la primera vuelta presidencial.

Daniel Quintero aceptó su derrota y dio “gracias a la gente que votó por nosotros sin plata, sin maquinarias” - crédito @QuinteroCalle/X

El dirigente resaltó que “el ganador de esta consulta, hay que decirlo de forma clara, es el presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo, mi objetivo será siempre el mismo”.

Escenario presidencial luego de la victoria de Roy Barreras

La atención política se centra ahora en el impacto de la candidatura de Barreras ante la inminente primera vuelta presidencial. El propio Barreras manifestó que “el camino está abierto para ir a la primera vuelta. Esperamos que no se cometa el mismo error de desestimular ese progresismo que no quiere radicalismo”.

En el contexto electoral, la victoria contundente de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia suma presión sobre las fuerzas progresistas, que deberán buscar estrategias para reducir la brecha en la votación y reconstruir un mensaje de unidad.