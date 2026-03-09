Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Levy Rincón se habría burlado de Vicky Dávila por los resultados que obtuvo la periodista en la Gran Consulta por Colombia - crédito @levyrincon/IG

La caída de Vicky Dávila en La Gran Consulta por Colombia reveló un marcado contraste entre la notoriedad mediática y el respaldo electoral real reflejado el domingo 8 de marzo de 2026 en las urnas.

La periodista, que había conseguido posicionarse entre las favoritas en sondeos recientes, obtuvo apenas un 3,36% de los votos, algo más de 238.045 sufragios, según el reporte número 157 de la Registraduría divulgado después del cierre de las urnas.

Esta cifra, muy por debajo de las expectativas que había generado, fue objeto de burla pública por parte de seguidores del petrismo, entre ellos Levy Rincón, quien señaló que su resultado la convertía “en la burla de toda Colombia”.

En esta misma consulta, la senadora Paloma Valencia logró un 45,76% de respaldo, lo que equivale a más de 3 millones de votos y la consolidó como la figura dominante del espacio.

Otra de las grandes sorpresas en la jornada la dio Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, que se ubicó en segundo lugar con el 17,75% y más de un millón 250 mil votos. Dávila detrás de estos candidatos, a pesar de su alto nivel de reconocimiento nacional.

El youtuber Levy Rincón, reconocido como una voz controversial dentro del sector petrista crítico en redes sociales, resumió el sentir de sus seguidores tras los resultados.

En declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por medios locales, lanzó: “Hoy es el día en que Vicky Dávila se dio cuenta que pasó de periodista a candidata presidencial para convertirse oficialmente en un meme. ¡En la burla de toda Colombia! ¡Qué quemada tan hijuepu%$!”.

Las encuestas daban a Dávila un lugar competitivo antes de la votación

Días antes de la jornada electoral, las principales encuestas ubicaban a Vicky Dávila en una posición competitiva frente a los favoritos, especialmente en La Gran Encuesta de RCN y GAD3.

Esta medición la situaba con un 15,1% de intención de voto, apenas unas décimas por debajo de Paloma Valencia, quien lideraba con 15,7%. El relevamiento destacaba el avance de Dávila sobre candidatos de largo recorrido, como Juan Manuel Galán.

Los analistas destacaban su salto de los medios a la política como una señal del dinamismo entre los votantes de derecha.

Los datos de la firma Invamer, aunque menos alentadores, también la mantenían entre los primeros lugares. En esa encuesta, Dávila alcanzaba un 10,4% de preferencia y compartía el tercer puesto con Juan Daniel Oviedo, aunque Valencia mantenía una ventaja “bastante amplia”, según el informe.

El alto nivel de conocimiento de Dávila entre el electorado y su perfil como opositora dura la mantenían, según estos sondeos, como una de las opciones a observar en una consulta reñida.

Vicky Dávila reconoció el triunfo de Paloma Valencia

Vicky Dávila, que participó en la contienda respaldada por sectores independientes, publicó un mensaje en el que reconoció públicamente a la ganadora.

“Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad”, escribió la comunicadora tras conocerse los datos oficiales de la jornada.

Después de su incursión electoral, Dávila enfatizó su regreso al ejercicio periodístico y aclaró a Blu Radio que su prioridad es reincorporarse al ámbito laboral fuera del escenario político.

“Yo soy una periodista, ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida, a ver qué es lo que voy a hacer y a dónde voy a trabajar”, expresó Dávila al citado medio.

Añadió que la decisión está motivada por su compromiso con el sostenimiento de su familia y su total desvinculación de actividades políticas tradicionales. Por ahora, se desconoce desde qué esfera se moverá la perioiodista y si apoyará desde una orilla el camino para la representante del Centro Democrático en las presidenciales.