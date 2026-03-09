Colombia

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

El youtuber y portavoz de la izquierda reaccionó con ironía en redes sociales al resultado de la excandidata presidencial por el Movimiento Valientes, quien se convirtió en tema de memes debido a la diferencia entre su notoriedad y los votos obtenidos

Guardar
Levy Rincón se habría burlado
Levy Rincón se habría burlado de Vicky Dávila por los resultados que obtuvo la periodista en la Gran Consulta por Colombia - crédito @levyrincon/IG

La caída de Vicky Dávila en La Gran Consulta por Colombia reveló un marcado contraste entre la notoriedad mediática y el respaldo electoral real reflejado el domingo 8 de marzo de 2026 en las urnas.

La periodista, que había conseguido posicionarse entre las favoritas en sondeos recientes, obtuvo apenas un 3,36% de los votos, algo más de 238.045 sufragios, según el reporte número 157 de la Registraduría divulgado después del cierre de las urnas.

Esta cifra, muy por debajo de las expectativas que había generado, fue objeto de burla pública por parte de seguidores del petrismo, entre ellos Levy Rincón, quien señaló que su resultado la convertía “en la burla de toda Colombia”.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

En esta misma consulta, la senadora Paloma Valencia logró un 45,76% de respaldo, lo que equivale a más de 3 millones de votos y la consolidó como la figura dominante del espacio.

La baja votación de Vicky
La baja votación de Vicky Dávila fue interpretada por analistas y la opinión pública como un revés considerable en su carrera política - crédito Vicky Dávila / X

Otra de las grandes sorpresas en la jornada la dio Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, que se ubicó en segundo lugar con el 17,75% y más de un millón 250 mil votos. Dávila detrás de estos candidatos, a pesar de su alto nivel de reconocimiento nacional.

El youtuber Levy Rincón, reconocido como una voz controversial dentro del sector petrista crítico en redes sociales, resumió el sentir de sus seguidores tras los resultados.

En declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por medios locales, lanzó: “Hoy es el día en que Vicky Dávila se dio cuenta que pasó de periodista a candidata presidencial para convertirse oficialmente en un meme. ¡En la burla de toda Colombia! ¡Qué quemada tan hijuepu%$!”.

Levy Rincón se despachó contra
Levy Rincón se despachó contra Vicky Dávila tras conocer sus resultados en la consulta - crédito @LevyRincon/X

Las encuestas daban a Dávila un lugar competitivo antes de la votación

Días antes de la jornada electoral, las principales encuestas ubicaban a Vicky Dávila en una posición competitiva frente a los favoritos, especialmente en La Gran Encuesta de RCN y GAD3.

Esta medición la situaba con un 15,1% de intención de voto, apenas unas décimas por debajo de Paloma Valencia, quien lideraba con 15,7%. El relevamiento destacaba el avance de Dávila sobre candidatos de largo recorrido, como Juan Manuel Galán.

Los analistas destacaban su salto de los medios a la política como una señal del dinamismo entre los votantes de derecha.

Los datos de la firma Invamer, aunque menos alentadores, también la mantenían entre los primeros lugares. En esa encuesta, Dávila alcanzaba un 10,4% de preferencia y compartía el tercer puesto con Juan Daniel Oviedo, aunque Valencia mantenía una ventaja “bastante amplia”, según el informe.

David Luna, Vicky Dávila, Paloma
David Luna, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa - crédito @lunadavid/X

El alto nivel de conocimiento de Dávila entre el electorado y su perfil como opositora dura la mantenían, según estos sondeos, como una de las opciones a observar en una consulta reñida.

Vicky Dávila reconoció el triunfo de Paloma Valencia

Vicky Dávila, que participó en la contienda respaldada por sectores independientes, publicó un mensaje en el que reconoció públicamente a la ganadora.

Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad”, escribió la comunicadora tras conocerse los datos oficiales de la jornada.

Después de su incursión electoral, Dávila enfatizó su regreso al ejercicio periodístico y aclaró a Blu Radio que su prioridad es reincorporarse al ámbito laboral fuera del escenario político.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X

“Yo soy una periodista, ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida, a ver qué es lo que voy a hacer y a dónde voy a trabajar”, expresó Dávila al citado medio.

Añadió que la decisión está motivada por su compromiso con el sostenimiento de su familia y su total desvinculación de actividades políticas tradicionales. Por ahora, se desconoce desde qué esfera se moverá la perioiodista y si apoyará desde una orilla el camino para la representante del Centro Democrático en las presidenciales.

Temas Relacionados

Vicky DávilaResultados ElectoralesLevy RincónInfluenciador PetristaResultados elecciones legislativas 2026Resultados consultas interpartidistas Colombia 2026Colombia-EntretenimientoElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Creadora de contenido contó cómo terminó en la clínica por quitarse los cueritos de los dedos: “No se los jodan”

La experiencia reabre el debate sobre los riesgos de arrancar los llamados “cueritos” y la importancia de cuidar las cutículas para evitar complicaciones graves

Creadora de contenido contó cómo

Policía capturó a ‘Patuleco’, capo colombiano solicitado por Estados Unidos: habría ‘inundado’ de drogas a las Bahamas y República Dominicana

Las investigaciones apuntan a que el implicado desempeñaba funciones estratégicas para una red criminal vinculada al narcotráfico internacional, utilizando rutas marítimas y sistemas ocultos para el envío de sustancias ilegales

Policía capturó a ‘Patuleco’, capo

Resultados elecciones 2026 - EN VIVO: todo lo que debe saber sobre las votaciones que definieron el nuevo Congreso y los candidatos presidenciales

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Resultados elecciones 2026 - EN

Las consultas y los candidatos para la primera vuelta: Sin espacio para triunfalismos

Mario Urueña, profesor de la Universidad del Rosario. Analista Político e Internacional

Las consultas y los candidatos

Consultas del 8 de marzo: El centro se desplaza y la derecha se agita

Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana

Consultas del 8 de marzo:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Manelyk se

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Polémica por el costoso reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que lució para ir votar generó debate en redes

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debutó como escritora: de qué trata su primer libro, basado en sus propias experiencias

Comparan a Maluma con Diomedes Díaz por esta foto: “No sabía que Diome había reencarnado”

Por qué ‘El Jefe’ mandó al calabozo a Alexa Torrex, a Beba y a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “En mi casa hay reglas”

Deportes

Etapa 2 de la París

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: victoria para Max Kanter, así le fue a los ciclistas colombianos en la carrera

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado

El colombiano Mateo Cassierra fue uno de los 23 expulsados tras la batalla campal en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en Brasil

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil