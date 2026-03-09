La influencer Lalis pasó de Youtube al Senado, gracias al Pacto Histórico: ahora hace parte de la Cámara por Bogotá

Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis Smile, se destacó en las movilizaciones estudiantiles y sociales antes de dar el salto a la política institucional - crédito smilelalis / Instagram

El desenlace de las recientes elecciones para la Cámara de Representantes por Bogotá dejó a Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis, en una posición destacada dentro del Pacto Histórico.

Con el 81 % de las mesas escrutadas y 8 curules para el Pacto, la comunicadora se ubicó en el segundo lugar de la lista cerrada, lo que la lleva a ocupar un escaño para representar a la capital en el Congreso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lalis ha construido su perfil público a partir de años de trabajo en el activismo social y la creación de contenidos digitales. Su trayectoria se ha centrado en la divulgación de temas relacionados con la justicia social y la transformación estructural en Colombia.

Esta labor la llevó a colaborar con entidades gubernamentales, como la Superintendencia de Industria y la Cancillería, a través de diversos contratos.

Lalis ha celebrado en compañía del Pacto Histórico - crédito smilelalis / Instagram

La comunicadora, egresada del Politécnico Grancolombiana y activa creadora de contenido en Youtube, se hizo visible durante los paros estudiantiles de 2018 y 2019. Su participación continuó en el paro nacional de 2021, donde apoyó a varios de los manifestantes y se destacó por defender los intereses de sectores movilizados.

El camino de Lalis Smile hacia la política institucional se consolidó con su apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tras ese proceso, decidió trasladar su activismo a la arena legislativa, postulándose con el Pacto Histórico para la Cámara por Bogotá.

Las personas que ocupan una curul en la Cámara por Bogotá tienen la responsabilidad de llevar la voz de la capital al Congreso nacional. Deben presentar y discutir proyectos de ley, ejercer control político sobre el Gobierno y participar en la decisión sobre el presupuesto nacional. Los temas de interés suelen centrarse en áreas como movilidad, seguridad, salud y empleo.

Estas funciones adquieren relevancia, ya que los representantes deben defender los intereses de la ciudad ante el resto del país. La gestión legislativa implica también impulsar debates sobre la distribución de recursos y la adopción de políticas públicas que respondan a las necesidades locales.

La postulación de Lalis Smile en la lista cerrada del Pacto Histórico refleja el paso del activismo social a la representación legislativa - crédito smilelalis / Instagram

La agenda de Laura Daniela Beltrán Palomares se basa en la convicción de que las políticas deben construirse “desde el barrio hacia el barrio”, enfocándose en propuestas que puedan generar cambios efectivos para toda la población.

Entre los ejes centrales de su plataforma de campaña, la creadora de contenido resalta la necesidad de romper las cadenas de desigualdad y exclusión en el ámbito laboral, educativo y en el acceso a derechos fundamentales.

En el desarrollo de su propuesta, Lalis plantea como prioridades el fortalecimiento de la economía popular y el cooperativismo, con especial atención a mujeres y jóvenes. Además, subraya la importancia de consolidar el tejido social para garantizar el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Otras causas fundamentales incluyen la defensa de los derechos plenos para la juventud y el empoderamiento de las mujeres.

En palabras de la comunicadora a El Espectador: “Quiero legislar para que se rompan las cadenas de desigualdad y exclusión en el trabajo, en la educación, en el acceso a derechos, en la vida digna que todas y todos merecemos”. Esta declaración resume el espíritu que guía su incursión en la política legislativa.

La comunicadora y creadora de contenido digital propone políticas construidas “desde el barrio hacia el barrio” para reducir la desigualdad en Bogotá - crédito smilelalis / Instagram

La modalidad de lista cerrada, bajo la cual se postuló Lalis, implica que el votante solo puede elegir el logo del partido en el tarjetón. En este sistema, el orden de los candidatos es definido previamente por la organización política y no puede ser modificado por la ciudadanía el día de la votación. Las curules obtenidas se asignan siguiendo el listado oficial, lo que elimina la competencia individual entre aspirantes durante la jornada electoral.

En los comicios más recientes al Senado, varias colectividades optaron por este mecanismo, incluyendo Centro Democrático, Patriotas, Colombia Segura y Próspera, Pacto Histórico, Oxígeno y Con Toda por Colombia. El tarjetón en estos casos presentó únicamente el símbolo partidista, por lo que el resultado final depende de la fuerza de la lista en su conjunto.

El sistema de lista cerrada busca fortalecer la cohesión interna de los partidos y evitar disputas internas que puedan fragmentar los liderazgos. No obstante, limita la posibilidad del elector de seleccionar candidatos específicos, concentrando el poder de decisión en los órganos directivos de cada colectividad.