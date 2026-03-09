La carrera política de Paloma Valencia, la gran ganadora de la consulta del 8 de marzo

Paloma Valencia se consolidó como la gran ganadora de la consulta del 8 de marzo - crédito prensa Paloma Valencia

Paloma Valencia, aspirante oficial a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático con más de dos millones de votos, fue la gran vencedora de la Gran Consulta, por lo que se prepara para la primera vuelta, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Valencia nació el 19 de enero de 1978 en Popayán, Cauca, en una familia donde confluyen la política y las letras. Es hija del excongresista Ignacio Valencia López y de Dorotea Laserna, nieta de Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, y bisnieta del poeta y excandidato presidencial Guillermo Valencia.

Por el linaje materno, es nieta del filósofo y fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna Pinzón. Este contexto familiar marcó sus inclinaciones intelectuales: estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de los Andes y cursó una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York, con la aspiración de dedicarse a la literatura.

Antes de consolidarse como dirigente, Valencia fue profesora de Lógica y Retórica y de Constitución y Democracia en la Universidad de los Andes. Su primer intento electoral fue en 2006, cuando aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá con el movimiento Alas Equipo Colombia, pero no resultó elegida. Su llegada al Senado se concretó en 2014, cargo que ha ocupado en tres periodos consecutivos.

En el Congreso de la República integró la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Paz, así como la presidencia de la Comisión de Instrucción. En todos los espacios, fue una referente opositora a gobiernos liberales y progresistas, como los de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

Pese a que es vista como una figura de derecha, Valencia rechaza etiquetas ideológicas, defendiendo que “no es de derecha ni de izquierda, sino una mujer que resuelve problemas”, y sostiene que “la izquierda, en cambio, se dedica es a echar discursos”.

A lo largo de su carrera, evidenció los desafíos que enfrentan las mujeres en la política nacional. Sobre la discriminación de género, relató: “Una de las cosas más duras que me tocó vivir fue cuando quedé embarazada. Cuando los equipos políticos supieron que estaba encinta, los perdí todos… Todo el mundo se pasó en ese momento para donde el candidato Iván Duque, que era hombre. Consideraron que, por eso, él tenía más posibilidades. Fue muy difícil, porque un embarazo es uno de los hechos más hermosos de la vida, pero ellos lo veían como un problema. Decían: ‘Hay que cuidar a Paloma en el embarazo, mejor que no vaya a tal reunión…’”.

Según sus palabras, en entrevista con Cambio, una epidemia de chikunguña impedía que asistiera a actos en hasta el 50% del territorio colombiano.

Actualmente, Valencia enfatiza que “en política, ser mujer es más difícil”, y que la campaña presidencial le ha exigido un equilibrio considerable entre su vida personal y la actividad proselitista. Durante el diálogo explicó que su rutina implica viajar por tres ciudades en un solo día y llegar a Bogotá a las 5:00 a. m. para ver a su hija Amapola antes de que salga a estudiar en el colegio.

Entre bastidores, la acompaña su esposo Tomás Rodríguez, profesor de economía en la Universidad de los Andes, al que describe como “un nerdo” dedicado al estudio y a la formación de nuevos economistas en Colombia.

Las propuestas de Paloma Valencia

Ya como candidata presidencial, Valencia empezó a delinear sus propuestas en distintos escenarios. En materia de seguridad, puso el foco en la situación que experimenta la región del Cauca, donde aseguró: “Me duele mucho que los caucanos estén viviendo la guerra sin cuartel”. Su planteamiento parte de evitar que el país “vuelva al pasado” y se estructura sobre una estrategia que denomina las “r”: “reducir los ingresos a los ilegales, robustecer nuestra fuerza pública y reconquistar a las comunidades”.

El sector energético también ocupa un lugar central en su agenda. Valencia cuestionó que los usuarios asuman pérdidas del sistema y plantea que, en un eventual gobierno suyo, se eliminaría esa obligación. Según explicó, una parte del presupuesto nacional se destinaría a aliviar esos costos y a generar incentivos para mejorar las redes de distribución.

Además, propone reformar el sistema de transmisión eléctrica para llevar nueva energía, principalmente hídrica, a todo el país y diversificar la matriz, incluyendo petróleo, gas, carbón y recursos hídricos. En ese contexto, planteó “un gran programa para cambiar los electrodomésticos de última generación que ahorren y que le eviten tantos costos a todo esto”.

En salud, la senadora fue crítica del manejo del Gobierno de Gustavo Petro y vinculó el deterioro del sistema a las crecientes deudas con clínicas y hospitales. “Cuando no se paga a las clínicas y hospitales, estos comienzan a cerrar servicios”, afirmó al referirse a los problemas financieros que, según ella, afectan directamente la atención de los pacientes.

En educación, su postura apunta a un modelo de subsidios a la demanda. Valencia señaló que el Estado colombiano debe subsidiar la calidad educativa y permitir que estudiantes y familias tomen la decisión final sobre dónde estudiar, una visión que también trasladó al debate sobre el Icetex y el acceso a la educación superior.