Juan Daniel Oviedo revela que hipotecó su casa para financiar su campaña tras lograr más de un millón de votos

El candidato explicó que ahora espera la reposición de votos que entrega el Estado a las campañas, con el fin de cubrir los gastos del proceso electoral y cumplir con los compromisos adquiridos con su equipo de trabajo

Juan Daniel Oviedo aseguró que hipotecó su vivienda para financiar los gastos operativos de su campaña política. - crédito Colprensa

Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo de las consultas interpartidistas, Juan Daniel Oviedo superó el millón de votos en la Gran Consulta por Colombia, resultado que lo posicionó como una de las votaciones más altas dentro de ese mecanismo de selección presidencial. Luego de conocerse los resultados preliminares, el economista reveló que hipotecó su casa para poder financiar su campaña política, que se desarrolló con recursos limitados y sin el respaldo de grandes estructuras partidistas.

En declaraciones a medios como Caracol Televisión y Citytv, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hizo un balance de la jornada electoral y calificó como “positivo” el respaldo obtenido en las urnas, especialmente en Bogotá, ciudad donde concentró gran parte de su votación.

“Bogotá habló y nos escuchó”, afirmó el candidato al analizar los resultados del preconteo, en el que obtuvo más de un millón de sufragios dentro de la consulta. Aunque no logró imponerse frente a la senadora Paloma Valencia, Oviedo sostuvo que su campaña logró posicionar un mensaje de moderación dentro del debate político.

Según explicó, su propósito durante la campaña fue promover una discusión política desde el centro del espectro ideológico, con énfasis en el uso de datos y en la construcción de propuestas técnicas para el país.

“Bogotá entendió que, más que prejuicios, somos el resultado de una política que quiere hablar claro, escuchar y dejar de gritar. Somos capaces de reconocer lo bueno del país para mejorarlo, no para cancelarlo”, afirmó a Caracol Televisión.

El economista Oviedo superó el millón de votos en la Gran Consulta por Colombia, con un fuerte respaldo en Bogotá. - crédito Colprensa

Oviedo afirma que hipotecó su vivienda para financiar la campaña

Durante la entrevista concedida a Citytv, Oviedo también se refirió a las dificultades financieras que enfrentó su movimiento político durante el proceso electoral.

El economista aseguró que la campaña se sostuvo principalmente con recursos limitados, lo que lo llevó a tomar decisiones personales para garantizar su funcionamiento.

“Logramos esta votación con las uñas. Hipotecando mi casa, echándome a mi mamá encima, casi que al debe, porque vamos a estar pendientes de la reposición de votos para poder cumplirle a todo el equipo de la campaña”, afirmó ante los micrófonos del medio.

De acuerdo con sus declaraciones, la vivienda familiar fue hipotecada para cubrir gastos operativos de la campaña, entre ellos desplazamientos, logística y funcionamiento del equipo de trabajo.

En Colombia, las campañas políticas pueden acceder a la reposición de votos, un mecanismo mediante el cual el Estado reembolsa parte de los gastos electorales según el número de sufragios obtenidos, lo que podría permitirle recuperar parte de la inversión realizada.

Juan Daniel Oviedo y la senadora Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia. - crédito @PalomaValenciaL/X - @JDOviedo/X

Relación con Paloma Valencia tras la consulta

Luego de conocerse los resultados del preconteo, Oviedo también se refirió a su relación política con la senadora Paloma Valencia, quien resultó vencedora de la consulta dentro de la coalición.

El economista explicó que ambos candidatos habían acordado respaldar al ganador del proceso, como parte del compromiso adquirido dentro de la alianza política.

“Hasta el momento no hemos hablado de una posibilidad de vicepresidencia. Esperamos que tanto el Centro Democrático como nuestro movimiento analicen cualitativamente de dónde vinieron los votos”, señaló.

Oviedo agregó que la votación obtenida representa a ciudadanos que buscan “sensatez, moderación y balance” dentro del debate político nacional.

Fuerte votación en Bogotá

Uno de los aspectos destacados de los resultados fue la concentración de votos a favor de Oviedo en Bogotá, ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria pública.

Durante su intervención, el economista señaló que la votación obtenida en la capital refleja el interés de algunos sectores ciudadanos por una propuesta política basada en el análisis de datos y en el contacto directo con las comunidades.

“El dato de casi un millón de votos demuestra que Bogotá quiere una nueva forma de hacer política que utilice los datos para anticipar y la calle para escuchar”, afirmó ante citytv.

Ante preguntas sobre una eventual aspiración futura a la Alcaldía de Bogotá, el candidato no descartó esa posibilidad y señaló que continuará trabajando con la ciudad y con los sectores ciudadanos que respaldaron su propuesta política.

Bogotá concentró la mayor parte de los votos obtenidos por Juan Daniel Oviedo en la consulta interpartidista. - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Una campaña marcada por su historia personal

Durante el proceso electoral, Oviedo también incorporó en su discurso elementos de su historia personal, incluyendo su orientación sexual y su experiencia como funcionario público.

En medio de la campaña, incluso enfrentó comentarios de otros candidatos relacionados con su orientación sexual. Sin embargo, señaló en distintos escenarios que su intención era centrar el debate en propuestas y en el uso de información para la toma de decisiones públicas.

