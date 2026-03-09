Colombia

Juan Carlos Pinzón reconoció derrota en la consulta presidencial y anunció su retiro de la política: “Pongo fin”

El exministro de Defensa agradeció a quienes apoyaron su campaña, respaldó a Paloma Valencia y comunicó el final de su trayectoria pública tras la jornada electoral

Guardar
El exministro de Defensa felicitó a Paloma Valencia por ganar la Gran Consulta por Colombia y anunció su final en la vida política - crédito prensa Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón reconoció su derrota tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia y anunció públicamente el cierre de su carrera política con la frase: “Pongo fin”.

La jornada electoral se realizó el domingo 8 de marzo de 2026, fecha en la que los colombianos acudieron a las urnas para elegir el nuevo Congreso y participar en las consultas interpartidistas presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la Gran Consulta por Colombia, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, logró la mayoría de votos y superó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas. Valencia obtuvo más de tres millones de votos, mientras que Pinzón superó los 300 mil respaldos.

Paloma Valencia obtuvo más de
Paloma Valencia obtuvo más de tres millones de votos, mientras que Pinzón superó los 300 mil respaldos - crédito Colprensa

Durante su declaración, Pinzón agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso electoral.

“Quiero agradecer a cada persona que nos ayudó y nos apoyó de distintas maneras: amigos, familia, equipo de campaña y quienes conocí en este proceso”, afirmó el exministro. Calificó como un privilegio haber contado con el respaldo de su equipo y de quienes confiaron en su propuesta.

Juan Carlos Pinzón resaltó el trabajo de su equipo durante la campaña. “El equipo de campaña merece toda mi gratitud y aprecio”, sostuvo, y dedicó un mensaje de reconocimiento a quienes integraron su núcleo cercano y contribuyeron a lo largo de la contienda.

El exministro de Defensa expresó su agradecimiento a los colombianos que le brindaron su apoyo en las urnas. “A cada persona que votó, mi cariño, afecto y agradecimiento. Gracias por creer, por recibirnos y por darnos la oportunidad de contar con ustedes”. Subrayó la importancia del respaldo recibido y la confianza que depositaron en su candidatura.

Juan Carlos Pinzón expresó su
Juan Carlos Pinzón expresó su agradecimiento a los colombianos que le brindaron su apoyo en las urnas - crédito Infobae Colombia

En su intervención, Pinzón dirigió un mensaje a la senadora Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

“Le envío mi aprecio y deseo que Dios la ilumine y la cuide, que le permita contribuir para que Colombia sea un país mejor, que avance, que progrese y que logre seguridad”, indicó

Reiteró el compromiso adquirido antes de la consulta. “Me comprometí a apoyar a la senadora Paloma Valencia si era la ganadora de esta consulta, y así lo haré”.

Invitó a quienes formaron parte de su equipo a respaldar a Valencia si así lo consideraban.

“El país necesita tener un presidente, ojalá en primera vuelta. Esta consulta superará los siete millones de votos, una cifra histórica y positiva para Colombia”, aseveró.

En su exposición, Pinzón explicó que su regreso al escenario político respondió a un compromiso familiar y personal.

“Yo también hice un compromiso con mi familia hace unos ocho o nueve meses: vine a Colombia dispuesto a darlo todo”, expresó.

Recordó su recorrido por distintos departamentos y municipios, mencionando el Guaviare, Amazonas, la Macarena, Ocaña y Villa del Rosario. “No quedó lugar sin visitar. Estoy en paz conmigo mismo. Cuando Colombia necesitó un guerrero, estuve dispuesto a serlo”.

El exministro Juan Carlos Pinzón señaló que acepta la voluntad de la ciudadanía y deseó éxito a quienes fueron elegidos.

“El país ha tomado otras decisiones, ha elegido otros caminos y otras personas. Les deseo éxito por el bien de todos los colombianos”, aseveró.

Al anunciar su retiro de la política, Pinzón repasó los cargos que ocupó a lo largo de su carrera.

“Ya tuve el honor de ser ministro de Defensa muy joven, de lograr grandes resultados, de ser dos veces embajador en Estados Unidos, de ejercer como secretario de la Presidencia, de conocer el Estado en profundidad y de ser candidato presidencial. Incluso fui ministro delegatario en funciones presidenciales más días que cualquier otro colombiano”, señaló.

Aseguró que concluye su vida pública sin cuentas pendientes. “Así concluyo mi vida pública, con la tranquilidad de no haber tenido investigaciones, hechos de corrupción ni procesos judiciales en mi historia”.

En la parte final de su discurso, Pinzón envió un mensaje a quienes se interesan por el servicio público. “Se puede servir con dignidad, amor y obtener resultados”. Advirtió que las reglas electorales tienen sus propias dinámicas y definió que su recorrido político termina.

Juan Carlos Pinzón explicó que
Juan Carlos Pinzón explicó que su regreso al escenario político respondió a un compromiso familiar y personal - crédito Colprensa

Antes de finalizar su intervención, Pinzón anunció que llamaría personalmente a la senadora Paloma Valencia para reiterar su respaldo y dar cierre a esta etapa. “Ahora disfrutemos, celebremos y relajémonos, porque este proceso ha sido muy intenso”.

Temas Relacionados

Juan Carlos PinzónVida política de PinzónGran Consulta por ColombiaPaloma ValenciaElecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones presidencialesCandidatos elecciones Colombia 2026Elecciones marzo 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Partido Comunes desapareció del Congreso: lista de Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, no alcanzó el umbral

El partido quedó fuera del Congreso luego de las elecciones del 8 de marzo, al no alcanzar el 3% de los votos exigidos por la ley para mantener su personería jurídica; de la que dependía su continuidad, pues ya había cumplido su segundo periodo como parte del Acuerdo de Paz

Partido Comunes desapareció del Congreso:

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

Tras los comicios legislativos, la reconocida actriz colombiana destacó la importancia del triunfo del Pacto Histórico en Senado y Cámara y reforzó su llamado a buscar la Presidencia de la República en primera vuelta

Diana Ángel celebró los resultados

Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

El candidato por el Frente por la Vida aseguró que las votaciones obtenidas el domingo 8 de marzo, aunque bajas, representan el punto inicial para defender al progresismo

Roy Barreras respondió a Daniel

De Polo Polo a Vicky Dávila, las redes se llenaron de memes con los quemados de las elecciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas dejaron fuera a pesos pesados de la política como Álvaro Uribe Vélez e Ingrid Betancourt, generando reacciones inesperadas en las plataformas digitales

De Polo Polo a Vicky

El conflicto entre grupos armados deja víctimas y desaparecidos en zona rural de Aracataca: la Defensoría del Pueblo solicitó un corredor humanitario para atender la emergencia

La mayoría de todas las actividades se encuentran suspendidas y la comunidad padece restricciones a la movilidad, exposición a material bélico y amenazas de confinamiento o desplazamiento forzado

El conflicto entre grupos armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos