Juan Carlos Pinzón reconoció derrota en la consulta presidencial y anunció su retiro de la política: “Pongo fin”

El exministro de Defensa felicitó a Paloma Valencia por ganar la Gran Consulta por Colombia y anunció su final en la vida política - crédito prensa Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón reconoció su derrota tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia y anunció públicamente el cierre de su carrera política con la frase: “Pongo fin”.

La jornada electoral se realizó el domingo 8 de marzo de 2026, fecha en la que los colombianos acudieron a las urnas para elegir el nuevo Congreso y participar en las consultas interpartidistas presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la Gran Consulta por Colombia, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, logró la mayoría de votos y superó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas. Valencia obtuvo más de tres millones de votos, mientras que Pinzón superó los 300 mil respaldos.

Paloma Valencia obtuvo más de tres millones de votos, mientras que Pinzón superó los 300 mil respaldos - crédito Colprensa

Durante su declaración, Pinzón agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso electoral.

“Quiero agradecer a cada persona que nos ayudó y nos apoyó de distintas maneras: amigos, familia, equipo de campaña y quienes conocí en este proceso”, afirmó el exministro. Calificó como un privilegio haber contado con el respaldo de su equipo y de quienes confiaron en su propuesta.

Juan Carlos Pinzón resaltó el trabajo de su equipo durante la campaña. “El equipo de campaña merece toda mi gratitud y aprecio”, sostuvo, y dedicó un mensaje de reconocimiento a quienes integraron su núcleo cercano y contribuyeron a lo largo de la contienda.

El exministro de Defensa expresó su agradecimiento a los colombianos que le brindaron su apoyo en las urnas. “A cada persona que votó, mi cariño, afecto y agradecimiento. Gracias por creer, por recibirnos y por darnos la oportunidad de contar con ustedes”. Subrayó la importancia del respaldo recibido y la confianza que depositaron en su candidatura.

Juan Carlos Pinzón expresó su agradecimiento a los colombianos que le brindaron su apoyo en las urnas - crédito Infobae Colombia

En su intervención, Pinzón dirigió un mensaje a la senadora Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

“Le envío mi aprecio y deseo que Dios la ilumine y la cuide, que le permita contribuir para que Colombia sea un país mejor, que avance, que progrese y que logre seguridad”, indicó

Reiteró el compromiso adquirido antes de la consulta. “Me comprometí a apoyar a la senadora Paloma Valencia si era la ganadora de esta consulta, y así lo haré”.

Invitó a quienes formaron parte de su equipo a respaldar a Valencia si así lo consideraban.

“El país necesita tener un presidente, ojalá en primera vuelta. Esta consulta superará los siete millones de votos, una cifra histórica y positiva para Colombia”, aseveró.

En su exposición, Pinzón explicó que su regreso al escenario político respondió a un compromiso familiar y personal.

“Yo también hice un compromiso con mi familia hace unos ocho o nueve meses: vine a Colombia dispuesto a darlo todo”, expresó.

Recordó su recorrido por distintos departamentos y municipios, mencionando el Guaviare, Amazonas, la Macarena, Ocaña y Villa del Rosario. “No quedó lugar sin visitar. Estoy en paz conmigo mismo. Cuando Colombia necesitó un guerrero, estuve dispuesto a serlo”.

El exministro Juan Carlos Pinzón señaló que acepta la voluntad de la ciudadanía y deseó éxito a quienes fueron elegidos.

“El país ha tomado otras decisiones, ha elegido otros caminos y otras personas. Les deseo éxito por el bien de todos los colombianos”, aseveró.

Al anunciar su retiro de la política, Pinzón repasó los cargos que ocupó a lo largo de su carrera.

“Ya tuve el honor de ser ministro de Defensa muy joven, de lograr grandes resultados, de ser dos veces embajador en Estados Unidos, de ejercer como secretario de la Presidencia, de conocer el Estado en profundidad y de ser candidato presidencial. Incluso fui ministro delegatario en funciones presidenciales más días que cualquier otro colombiano”, señaló.

Aseguró que concluye su vida pública sin cuentas pendientes. “Así concluyo mi vida pública, con la tranquilidad de no haber tenido investigaciones, hechos de corrupción ni procesos judiciales en mi historia”.

En la parte final de su discurso, Pinzón envió un mensaje a quienes se interesan por el servicio público. “Se puede servir con dignidad, amor y obtener resultados”. Advirtió que las reglas electorales tienen sus propias dinámicas y definió que su recorrido político termina.

Juan Carlos Pinzón explicó que su regreso al escenario político respondió a un compromiso familiar y personal - crédito Colprensa

Antes de finalizar su intervención, Pinzón anunció que llamaría personalmente a la senadora Paloma Valencia para reiterar su respaldo y dar cierre a esta etapa. “Ahora disfrutemos, celebremos y relajémonos, porque este proceso ha sido muy intenso”.