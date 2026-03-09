Colombia

Cómo les fue a las encuestas sobre las consultas interpartidistas: atinaron ‘a medias’ con los resultados del 8 marzo

El balance oficial del preconteo de las consultas del 8 de marzo en Colombia reveló que, aunque los estudios de opinión anticiparon a las ganadoras en dos escenarios, presentaron errores en la más reñida de las tres contiendas

Luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil entregara el balance oficial del preconteo de las consultas interpardistas del domingo 8 de marzo, la discusión sobre la capacidad de las encuestas para anticipar los resultados en Colombia volvió a ser objeto de debate.

Aunque los sondeos acertaron al identificar a las candidatas ganadoras en dos de las tres contiendas, cometieron un error relevante en la consulta más disputada.

Las encuestas lograron predecir de manera correcta a las ganadoras en dos de las tres consultas celebradas en Colombia el 8 de marzo. Sin embargo, fallaron en la disputa entre los integrantes del progresismo, que sufrió un revés tras el rechazo del presidente Gustavo Petro a la consulta por el Frente por la Vida.

La proyección daba vencedor a Daniel Quintero, pero finalmente fue Roy Barreras quien obtuvo el triunfo. Este contraste puso en evidencia tanto la utilidad como las limitaciones de los estudios de opinión en procesos electorales nacionales.

Según un análisis adelantado por el portal KienyKe, antes de evaluar el rendimiento de las firmas encuestadoras, conviene describir el marco de comparación.

No todas las empresas aplicaron filtros metodológicos idénticos ni publicaron resultados equivalentes para las tres consultas. Adicionalmente, los resultados utilizados corresponden al preconteo informativo publicado por la Registraduría, sin valor jurídico, ya que el escrutinio legal podría arrojar diferencias.

Con 5.857.395 votos válidos en La Gran Consulta por Colombia, 618.705 en la Consulta de las Soluciones y 595.978 en Frente por la Vida, los datos de participación aportan un contexto clave para dimensionar la precisión de los sondeos.

Precisión de las encuestas en las consultas de centroderecha y centro

En la consulta de centroderecha, las principales encuestas ubicaron a Paloma Valencia como favorita, de acuerdo con mediciones de GAD3, Guarumo, Invamer y AtlasIntel. Valencia lideró el resultado final con 55,25 % de los votos válidos, mientras Juan Daniel Oviedo obtuvo 21,43 %.

Los sondeos acertaron en la tendencia general: Invamer proyectó 41,6 % para Valencia y AtlasIntel 44,4 %. No obstante, subestimaron la ventaja de Valencia y el respaldo a Oviedo, que superó 1,25 millones de votos, más de lo anticipado por las mediciones.

En la Consulta de las Soluciones, la predicción resultó especialmente certera. Claudia López fue favorecida con 92,88 % de los votos, y Leonardo Huerta obtuvo 7,12 %. El sondeo de Invamer ofreció prácticamente idénticas proporciones, con 92,9 % frente a 7,1 %.

AtlasIntel no difundió datos comparables por candidatos en este caso, pues solo recolectó 118 respuestas y la muestra no cumplía el margen de error exigido por ley.

Sin embargo, la firma sí anticipó la baja participación: calculó que el total de votos sería inferior a 720.000, una estimación que se cumplió al registrarse menos votos en el resultado final.

El error clave en Frente por la Vida

El mayor desacierto de las encuestas apareció en la consulta de centroizquierda. Los sondeos relevantes posicionaron a Daniel Quintero por encima de Roy Barreras. Invamer asignó a Quintero 68,1 % y a Barreras 23 %; AtlasIntel proyectó 48,5 % para Quintero y 37,3 % para Barreras.

El resultado oficial fue opuesto: Barreras ganó con 43,13 % y Quintero quedó en segundo lugar con 38,15 %. El error no estuvo solo en el margen de diferencia, sino en el orden de llegada. Las mediciones anteriores al evento no previeron correctamente la victoria de Barreras en la consulta más competida.

Aciertos y límites de los sondeos previos

El análisis comparativo entre consultas realizado por KienyKe evidenció que la confiabilidad de las encuestas depende de factores como la transparencia metodológica y la conformación de los cuestionarios.

La publicación de resultados no comparables en ciertos casos y la diferencia entre el preconteo informativo y el escrutinio con validez legal limitan el alcance inmediato de los estudios de opinión.

Pese a estos factores, las encuestas demostraron capacidad para identificar correctamente a las candidatas vencedoras en dos consultas, aunque no anticiparon el desenlace en la contienda más disputada.

Esto confirmaría que, aunque constituyen una herramienta relevante, los sondeos electorales presentan limitaciones notables en escenarios de alta volatilidad y competencia cerrada.

