El senador estadounidense Bernie Moreno solicitó al Gobierno Petro agilizar la extradición de ‘Calarcá’: la carta llegó a la embajada de Colombia en Washington

Una carta enviada por el senador estadounidense Bernie Moreno a la embajada de Colombia en Washington DC instó al gobierno del presidente Gustavo Petro a acelerar la extradición de Alexander Díaz, alias Calarcá, señalado como líder de la organización criminal Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La carta resaltó la urgencia de extraditar a Alexander Díaz, que es requerido por la justicia estadounidense y es acusado de liderar redes narcotraficantes vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frentes.

Moreno vinculó a Díaz con el atentado ocurrido en agosto de 2025 en Antioquia, en el que fue destruido un helicóptero Black Hawk y murieron 13 miembros de la Policía Nacional de Colombia.

Al mismo tiempo, Moreno advirtió sobre la importancia de fortalecer la seguridad electoral y resolver una deuda de casi USD 100 millones frente a una compañía energética estadounidense.

En la carta, el senador Bernie Moreno reclamó directamente que un organismo controlado por el Gobierno colombiano mantiene una deuda próxima a 100 millones de dólares con la empresa energética Glenfarne Group de Estados Unidos. El legislador pidió resolver ese asunto para proteger la confianza de los inversores en el país.

Los detalles de la misiva revelados por Caracol Radio se dió luego de acceder a fuentes cercanas a la representación diplomática en Estados Unidos, que le confirmaron a dicho medio el contenido del documento.

En relación con ese ataque, el senador recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de los responsables. Esta cifra pone de manifiesto el interés de la administración estadounidense en lograr resultados concretos y en la colaboración bilateral contra el crimen transnacional.

Bernie Moreno reconoció avances recientes en materia de extradiciones a Estados Unidos, citando el caso del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, que fue extraditado el 3 de febrero por el Gobierno nacional. El senador sostiene que el incremento de extradiciones fortalece la coordinación binacional contra redes de narcotráfico y crimen organizado.

El congresista Moreno manifestó su deseo de que estos avances permitan a Colombia ingresar en la cumbre Escudo de las Américas, una iniciativa internacional contra el narco que este año reunió a más de doce países en Florida bajo la convocatoria del expresidente Donald Trump. Colombia, junto con México y Brasil, no fue invitada a esa edición del encuentro.

El senador republicano expresó su preocupación por la seguridad en el proceso electoral colombiano. Si bien celebró la invitación a observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, alertó sobre la permanencia de riesgos como la violencia contra candidatos, líderes políticos y periodistas, además de remarcar la carencia de observadores en regiones rurales donde se mantiene una situación vulnerable.

En la misiva, el senador Bernie Moreno envió un mensaje al Gobierno de Gustavo Petro enfatizando la trascendencia de responder con celeridad tanto a los reclamos judiciales internacionales como a los compromisos financieros pendientes con empresas estadounidenses.

Ejército Nacional ejecutó bombardeo contra disidencias de las Farc en Ituango

Las Fuerzas Militares realizaron un ataque aéreo contra integrantes de las disidencias de las Farc identificadas como frente 18, al mando de alias Calarcá, en una zona rural de Ituango (Antioquia).

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército informó que esta acción constituye el primer bombardeo contra este grupo armado bajo el Gobierno de Gustavo Petro. Actualmente, el grupo disidente, llamado Estado Mayor de Bloques y Frente, mantiene una mesa de diálogo abierta con el Ejecutivo.

El gobernador Andrés Julián Rendón indicó a través de su cuenta en X que, durante el operativo militar, podrían haber resultado abatidos miembros de la facción liderada por alias Ramiro, aunque las autoridades trabajan en la verificación de las bajas.

Acerca de “Ramiro”, el mandatario departamental puntualizó: “Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro”.

Las operaciones se desarrollan tras una serie de enfrentamientos recientes en la región. El 2 de marzo, la rueda de prensa programada por la alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en el área de Hidroituango debió ser suspendida debido a la detección de drones de gran tamaño, presuntamente asociados al frente 36 de las Farc. Las autoridades explicaron que la presencia de estos dispositivos llevó a recomendar la postergación de la visita oficial.

Pese a estos hechos, Royer Gómez, comandante del Ejército Nacional, afirmó que la institución no emitió alertas formales sobre amenazas concretas contra funcionarios o la infraestructura del proyecto.

“Es una realidad que el Gaor estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33 y el 37, que también delinquen en esa área, tienen la capacidad de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de explosivos con drones (...). Nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, precisó el alto oficial.