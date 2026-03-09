Problemas con los corresponsales bancarios en Colombia: Asobancaria explicó por qué casi la mitad están inactivos

Casi la mitad de los 706.000 corresponsales bancarios en Colombia se mantiene inactiva en 2025, reduciendo el impacto en la inclusión financiera, según informe de Asobancaria - crédito @JoMalagon/X

El sector bancario colombiano enfrenta un escenario inesperado: el 46% de los corresponsales bancarios del país se encuentra inactivo, según el más reciente informe de Asobancaria.

Pese a que existen 706.000 corresponsales distribuidos en el 100% de los municipios, la expansión del canal no ha logrado traducirse en una mayor inclusión financiera, pues casi la mitad de estos puntos no realiza operaciones actualmente.

De acuerdo con datos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la presencia de corresponsales bancarios ha crecido de manera notable desde 2006, año en el que se implementó este canal para acercar los servicios financieros a la población.

El número de corresponsales pasó de 1,7 por cada 10.000 adultos en 2008 a 167 en 2024. La organización señala que, entre 2015 y 2025, los corresponsales activos aumentaron de 93.000 a 380.000, mientras que las transacciones superan hoy los $1.000 millones anuales. A pesar de estos avances, el canal enfrenta obstáculos estructurales que limitan su impacto.

El 71,5% de los corresponsales bancarios se concentra en ciudades y aglomeraciones, generando una brecha de acceso en zonas rurales colombianas - crédito Banco de Bogotá

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, indicó que el porcentaje de corresponsales inactivos creció del 20% en 2018 al 46% en 2025.

Esta tendencia se atribuye a varios factores, entre ellos la concentración geográfica, dificultades de conectividad en zonas apartadas, retos operativos y una diversificación de servicios todavía insuficiente. “El aumento en cobertura no se traduce necesariamente en más inclusión”, advirtió la entidad en su análisis.

El informe destaca que el 71,5% de los corresponsales se ubica en ciudades y grandes aglomeraciones, es decir, más de 504.000 puntos, frente a 114.000 en municipios intermedios, 58.700 en áreas rurales y 28.500 en zonas rurales dispersas.

Esta distribución revela una brecha persistente entre los centros urbanos y las regiones rurales. La expansión en territorios rurales, que llegó a crecer cerca del 60% en 2021, cayó a 6,8% en el caso de zonas rurales y a 3,4% en rural disperso en el primer trimestre de 2025.

Adicionalmente, Asobancaria advierte que la red podría estar acercándose a un punto de saturación. El crecimiento acelerado entre 2013 y 2014, seguido por una contracción en 2015 y una recuperación hasta 2021, dio paso a una desaceleración sostenida en los últimos años.

Esta situación genera preocupación sobre la sostenibilidad y la efectividad de la corresponsalía como herramienta de inclusión financiera.

El canal de corresponsales bancarios evidencia una saturación sostenida desde 2021, lo que plantea dudas sobre su sostenibilidad y eficacia, según un informe de Asobancaria - crédito Asobancaria

El análisis señaló que la concentración por cada 10.000 adultos evidencia diferencias regionales marcadas: las ciudades y aglomeraciones registran 104,1 corresponsales, frente a 88,9 en zonas intermedias, 83,9 en rurales y 69 en rurales dispersas.

A nivel departamental, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico reúnen el mayor número de puntos, mientras que Vaupés, Guainía y Amazonas muestran los niveles más bajos.

Por regiones, el Llano registra la mayor tasa de corresponsales por adulto (130,6), seguido del Centro Oriente (124,0) y el Centro Sur (115,1). El Pacífico (91,0), el Caribe (81,7) y el Eje Cafetero (61,5) presentan las menores cifras.

El informe de Asobancaria sostiene que, además de la desaceleración y la inactividad, los servicios ofrecidos por los corresponsales resultan determinantes para evaluar su alcance real y su aporte en materia de cobertura y equidad territorial.

La entidad considera necesario revisar la distribución territorial, los incentivos y los esquemas operativos del canal para fortalecer su sostenibilidad y su papel como mecanismo de inclusión financiera.

Imagen de referencia. Colombia busca alcanzar un 75% de inclusión crediticia para 2030 mediante mayores facilidades de acceso al crédito formal - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El acceso al crédito formal en Colombia enfrenta barreras que dificultan alcanzar la meta del 75% de inclusión para 2030. Según Asobancaria, reincorporar a 4 millones de personas al sistema sumaría 12 puntos porcentuales al indicador actual, que se ubica en 51%.

El sistema financiero colombiano vivió una transformación digital en los últimos años: en 2010, el 40% de las operaciones eran digitales y en 2025 la proporción llegó al 83%, impulsada por el uso extendido de aplicaciones móviles. El país pasó de seis métodos de pago tradicionales a opciones como billeteras digitales, pagos sin contacto y códigos QR.

A pesar del avance tecnológico, el acceso al crédito no logra despegar al ritmo esperado. El promedio de países desarrollados está en 71%.

El presidente de Asobancaria, señaló tres riesgos recientes: la eliminación del historial crediticio (“borrón y cuenta nueva”) que, según sus palabras, “puede terminar alejando aún más a quienes se busca integrar”; los impuestos a medios digitales como el 4x1000, que desincentivan la digitalización y aumentan la informalidad; y las inversiones forzosas, que podrían elevar las tasas de interés y encarecer los créditos, con un posible aumento de hasta 37 millones de pesos en intereses para un crédito de vivienda social.

Como alternativa, Malagón propuso el uso de métodos de evaluación crediticia alternativos, basados en comportamientos de pago y análisis de redes sociales; ya el 37% de las entidades asociadas a Asobancaria utiliza estas herramientas para ampliar el acceso al crédito y reducir la brecha con los países de mayores estándares de inclusión.