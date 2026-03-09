Colombia

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

Tras los comicios legislativos, la reconocida actriz colombiana destacó la importancia del triunfo del Pacto Histórico en Senado y Cámara y reforzó su llamado a buscar la Presidencia de la República en primera vuelta

Diana Ángel celebra el avance
Diana Ángel celebra el avance del Pacto Histórico en el Congreso colombiano tras la jornada electoral del 8 de marzo - crédito dianangel01 / Instagram

La jornada electoral del 8 de marzo marcó un nuevo capítulo en la política colombiana con el avance significativo del Pacto Histórico en el Congreso, un hecho que fue celebrado con entusiasmo por la actriz Diana Ángel.

La artista, conocida por su trayectoria en la televisión, utilizó sus redes sociales para expresar el impacto de los resultados y para afirmar que el nuevo escenario legislativo representa un paso decisivo para el movimiento progresista.

En un mensaje publicado en X, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia escribió: “Presidente sin Congreso no vale un peso. Lo logramos!… tenemos Congreso, Cámara y vamos por el Presidente en Primera vuelta”.

De este modo, la también cantante resaltó la relevancia de contar con mayorías legislativas antes de pensar en la elección presidencial, un mensaje que rápidamente generó conversación entre sus seguidores y en el entorno digital colombiano.

La actriz Diana Ángel destaca
La actriz Diana Ángel destaca la importancia de las mayorías legislativas progresistas antes de enfrentar la elección presidencial - crédito @DianAngel01 / X

Triunfo legislativo y aspiraciones presidenciales

Con base en datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 98,17% de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico aseguró 25 curules en el Senado, lo que corresponde a un 22,79% del total de votos, equivalente a 4.370.105 sufragios.

En la Cámara de Representantes, el movimiento superó los 30 escaños, considerando a los candidatos vinculados directamente con la coalición y aquellos que recibieron su respaldo, aunque no presentaron una lista unificada en esa instancia.

La victoria legislativa del Pacto Histórico fue interpretada por figuras públicas y militantes como un respaldo a las propuestas de cambio impulsadas por el sector de izquierda. En este contexto, Diana Ángel reiteró su optimismo y lanzó una advertencia: “Por fin!… somos mayoría en Senado y Cámara”, subrayando el carácter mayoritario que, según la artista, ahora ostenta la coalición progresista.

Con el 98,17% de las
Con el 98,17% de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico obtiene 25 curules en el Senado, consolidando su peso político - crédito Infobae Colombia

Una figura del entretenimiento con voz política

El posicionamiento político de Diana Ángel no es nuevo. Durante los últimos años, la actriz ha utilizado su visibilidad en la televisión y las redes sociales para respaldar abiertamente a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, y al proyecto político del Pacto Histórico. Su participación en debates públicos y su constante interacción digital la convierten en una referente de opinión para un sector de la ciudadanía.

Diana Ángel mantiene una postura crítica respecto a los sectores de oposición y expresó su deseo de que un candidato de la izquierda llegue a la presidencia. En su más reciente intervención digital, la actriz insistió: “Vamos por el Presidente en Primera vuelta. Iván Cepeda”, alineando sus expectativas con las aspiraciones del movimiento.

Diana Ángel festejó la derrota de Miguel Polo Polo

La jornada del 8 de marzo también dejó otras reacciones relevantes. Durante el escrutinio, se conoció la pérdida de la curul de Miguel Polo Polo, que hasta la fecha había sido una de las voces más visibles de la oposición al gobierno de Petro.

La derrota de Miguel Polo
La derrota de Miguel Polo Polo en las urnas es vista por Diana Ángel como una victoria significativa para las víctimas de los falsos positivos - crédito @DianAngel01 / X

Sobre este resultado, la actriz manifestó: “Qué alegría saber que no sabremos de Polo Polo por un buen rato. Las acciones pasan factura. Esta es una victoria para todos, en especial para las madres de los falsos positivos de Colombia”.

Las declaraciones de la actriz coinciden con un ambiente de polarización en la esfera política y mediática de Colombia, donde figuras del espectáculo han asumido un rol cada vez más activo en la discusión pública.

Con los resultados de las elecciones legislativas, el Pacto Histórico consolida un espacio relevante en el Congreso y la Cámara de Representantes, lo que podría facilitar la gobernabilidad en caso de asegurar la presidencia en la próxima contienda electoral.

