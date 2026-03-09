Colombia

Daniel Briceño reaccionó a los resultados de las elecciones de 2026 y celebró su votación histórica: “Soy el más votado de Colombia”

El récord individual alcanzado plantea escenarios inéditos para la representación política en la capital y abre la puerta a nuevos equilibrios en el Congreso

Guardar

Daniel Briceño, congresista electo, resaltó que "logramos desde la Cámara de Representantes ser el congresista más votado de Colombia en toda la elección" - crédito crédito @Danielbricen/X

En la jornada electoral del 8 de marzo de Colombia, el abogado Daniel Briceño obtuvo la mayor votación individual registrada en la Cámara de Representantes, consolidándose como una figura central en la política de Bogotá al superar a todos los candidatos al Senado y marcar un hito en el Congreso.

La elección de Briceño es considerada histórica porque alcanzó 257.863 votos al cierre del conteo, convirtiéndose en el congresista con mayor respaldo individual en toda Colombia. Esa cifra se obtuvo solo en la circunscripción de Bogotá y superó con amplitud la del senador más votado a nivel nacional (Lidio García, con 174.841, con el 99,02% del escrutinio), lo que resalta la magnitud de su respaldo ciudadano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desempeño electoral del exoconcejal de Bogotá representó un punto de inflexión en el panorama político de Bogotá y del país. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 92,85% del escrutinio, sumaba 230.787 votos, cifra que ascendió más tarde a 257.863 votos, lo que estableció un récord sin precedentes entre los representantes a la Cámara por Bogotá.

Más de 40 millones de
Más de 40 millones de colombianos estaban avalados para votar el 8 de marzo - crédito @Registraduria/X

Este número ubicó a Briceño por encima de todos los candidatos al Senado, incluyendo a Lidio García, el senador liberal más votado, que logró 165.520 votos. Por su parte, la lista cerrada del Pacto Histórico, asociada con el partido de Gobierno, alcanzó 855.920 votos, aunque estos quedaron distribuidos entre todos sus candidatos y no de manera individual.

La normativa de la circunscripción de Bogotá determina que sus representantes solo puedan recibir votos en la capital. Esto contrasta con la campaña de los senadores y otros legisladores, cuyos votos se contabilizan a nivel nacional. Así, el resultado de Briceño, logrado exclusivamente en Bogotá, acentúa el carácter excepcional de su votación.

La reacción de Daniel Briceño tras la votación histórica

Tras conocerse los resultados iniciales y con el escrutinio avanzado, Daniel Briceño manifestó: “En realidad no lo puedo creer. Son las 10:25 de la noche, 257.863 llevamos hasta el momento. Es impresionante lo que ocurrió. Soy el congresista más votado de Colombia en este momento, por encima de senadores y solo obteniendo votos en Bogotá”.

Con las elecciones del 8
Con las elecciones del 8 de marzo se generaron cambios importantes para la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

En una segunda declaración, Briceño recalcó el compromiso adquirido: “En realidad, estoy muy feliz, pero entiendo el compromiso que tengo con los bogotanos. Más de 250.000 personas que creyeron en un proyecto, que cree en la austeridad, que cree en el control, que cree en un Estado pequeño, que cree en que hay que transformar la educación, en que hay que ampliar los colegios en concesión, que creen en un proyecto serio y coherente”.

Asimismo, expresó su agradecimiento: “Yo en realidad solo tengo agradecimientos para ustedes. Yo solo les quiero dar las gracias de corazón, mi familia y todos les agradecen. Y en serio, yo todavía voy a durar un tiempo procesando esto, porque en realidad nunca me imaginé que pudiera pasar una cosa de estas y que tanta gente en Bogotá creyera en este proyecto. Dios los bendiga y los quiero mucho, en serio. Gracias”.

Reacciones del entorno político y social ante el triunfo

El resultado alcanzado por Daniel Briceño motivó reacciones de diversas figuras del entorno político y mediático. La periodista Carolina Gómez destacó: “Gente como Daniel Briceño, Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández están reescribiendo la forma de hacer política en Colombia”.

El experto Fabián Mendoza compartió: “Grande Daniel Briceño. Grande. Tu amigo Miguel (Uribe) estaría muy orgulloso”.

El Centro Democrático celebró la victoria mediante un pronunciamiento oficial: “Felicitamos a nuestro Representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño, por alcanzar una votación histórica”.

Centro Democrático cree que Daniel
Centro Democrático cree que Daniel Briceño ayudará a combatir la corrupción - crédito @CeDemocratico/X

Implicaciones políticas tras la elección en Bogotá

La llegada de Briceño a la Cámara de Representantes supone la aparición de un nuevo contrapeso en el Congreso en el periodo legislativo 2026-2030. Abogado y veedor ciudadano, renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para competir por una curul en la corporación, lo que impulsa propuestas de austeridad y control, así como el fortalecimiento de la educación mediante colegios en concesión.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoCámara de RepresentantesBogotáElecciones 8 de marzo 2026Elecciones marzo 2026Candidatos elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal felicitó a Juan Daniel Oviedo tras obtener el segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia: “Dedicación y entrega”

El exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá superó el millón de votos en La Gran Consulta por Colombia, superando a Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, entre otros

María Fernanda Cabal felicitó a

Elecciones Senado 2026: Nadia Blel, Lidio García y Jota Pe Hernández fueron los senadores más votados de Colombia

La congresista del Partido Conservador obtuvo más de 170.000 apoyos ciudadanos, aunque no alcanzó lo obtenido por el fallecido senador Miguel Uribe Turbay en 2022, que alcanzó 225.000 sufragios en ese entonces

Elecciones Senado 2026: Nadia Blel,

La influencer Lalis pasó de Youtube al Senado, gracias al Pacto Histórico: ahora hace parte de la Cámara por Bogotá

Tras años de activismo y labor digital, la comunicadora se posicionó en el segundo lugar de la lista cerrada

La influencer Lalis pasó de

Así quedaría el Senado de Colombia: el Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrían mayorías

Las listas cerradas y los ajustes internos proyectan cambios mínimos al cierre del escrutinio, de acuerdo con analistas y la normativa electoral vigente

Así quedaría el Senado de

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron el cierre de la jornada electoral en Colombia

El despliegue militar más grande de la década permitió que las elecciones transcurrieran con normalidad en la mayor parte del país, mientras se incautaron $3.600 millones y se realizaron capturas por delitos electorales

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Felipe Saruma y Pechy Players

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Deportes

Jorge Carrascal, José Enamorado y

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026