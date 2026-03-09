Daniel Briceño reaccionó a los resultados de las elecciones de 2026 y celebró su votación histórica: “Soy el más votado de Colombia”

Daniel Briceño, congresista electo, resaltó que "logramos desde la Cámara de Representantes ser el congresista más votado de Colombia en toda la elección" - crédito crédito @Danielbricen/X

En la jornada electoral del 8 de marzo de Colombia, el abogado Daniel Briceño obtuvo la mayor votación individual registrada en la Cámara de Representantes, consolidándose como una figura central en la política de Bogotá al superar a todos los candidatos al Senado y marcar un hito en el Congreso.

La elección de Briceño es considerada histórica porque alcanzó 257.863 votos al cierre del conteo, convirtiéndose en el congresista con mayor respaldo individual en toda Colombia. Esa cifra se obtuvo solo en la circunscripción de Bogotá y superó con amplitud la del senador más votado a nivel nacional (Lidio García, con 174.841, con el 99,02% del escrutinio), lo que resalta la magnitud de su respaldo ciudadano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desempeño electoral del exoconcejal de Bogotá representó un punto de inflexión en el panorama político de Bogotá y del país. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 92,85% del escrutinio, sumaba 230.787 votos, cifra que ascendió más tarde a 257.863 votos, lo que estableció un récord sin precedentes entre los representantes a la Cámara por Bogotá.

Más de 40 millones de colombianos estaban avalados para votar el 8 de marzo - crédito @Registraduria/X

Este número ubicó a Briceño por encima de todos los candidatos al Senado, incluyendo a Lidio García, el senador liberal más votado, que logró 165.520 votos. Por su parte, la lista cerrada del Pacto Histórico, asociada con el partido de Gobierno, alcanzó 855.920 votos, aunque estos quedaron distribuidos entre todos sus candidatos y no de manera individual.

La normativa de la circunscripción de Bogotá determina que sus representantes solo puedan recibir votos en la capital. Esto contrasta con la campaña de los senadores y otros legisladores, cuyos votos se contabilizan a nivel nacional. Así, el resultado de Briceño, logrado exclusivamente en Bogotá, acentúa el carácter excepcional de su votación.

La reacción de Daniel Briceño tras la votación histórica

Tras conocerse los resultados iniciales y con el escrutinio avanzado, Daniel Briceño manifestó: “En realidad no lo puedo creer. Son las 10:25 de la noche, 257.863 llevamos hasta el momento. Es impresionante lo que ocurrió. Soy el congresista más votado de Colombia en este momento, por encima de senadores y solo obteniendo votos en Bogotá”.

Con las elecciones del 8 de marzo se generaron cambios importantes para la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

En una segunda declaración, Briceño recalcó el compromiso adquirido: “En realidad, estoy muy feliz, pero entiendo el compromiso que tengo con los bogotanos. Más de 250.000 personas que creyeron en un proyecto, que cree en la austeridad, que cree en el control, que cree en un Estado pequeño, que cree en que hay que transformar la educación, en que hay que ampliar los colegios en concesión, que creen en un proyecto serio y coherente”.

Asimismo, expresó su agradecimiento: “Yo en realidad solo tengo agradecimientos para ustedes. Yo solo les quiero dar las gracias de corazón, mi familia y todos les agradecen. Y en serio, yo todavía voy a durar un tiempo procesando esto, porque en realidad nunca me imaginé que pudiera pasar una cosa de estas y que tanta gente en Bogotá creyera en este proyecto. Dios los bendiga y los quiero mucho, en serio. Gracias”.

Reacciones del entorno político y social ante el triunfo

El resultado alcanzado por Daniel Briceño motivó reacciones de diversas figuras del entorno político y mediático. La periodista Carolina Gómez destacó: “Gente como Daniel Briceño, Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández están reescribiendo la forma de hacer política en Colombia”.

El experto Fabián Mendoza compartió: “Grande Daniel Briceño. Grande. Tu amigo Miguel (Uribe) estaría muy orgulloso”.

El Centro Democrático celebró la victoria mediante un pronunciamiento oficial: “Felicitamos a nuestro Representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño, por alcanzar una votación histórica”.

Centro Democrático cree que Daniel Briceño ayudará a combatir la corrupción - crédito @CeDemocratico/X

Implicaciones políticas tras la elección en Bogotá

La llegada de Briceño a la Cámara de Representantes supone la aparición de un nuevo contrapeso en el Congreso en el periodo legislativo 2026-2030. Abogado y veedor ciudadano, renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para competir por una curul en la corporación, lo que impulsa propuestas de austeridad y control, así como el fortalecimiento de la educación mediante colegios en concesión.