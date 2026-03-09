Creadora de contenido contó cómo terminó en la clínica por quitarse los cueritos de los dedos: “No se los jodan”

EstefiBeauty contó cómo contrajo una infección por quitarse los cueritos de los dedos - crédito EstefiBeauty / TikTok

Una simple acción cotidiana se transformó en una experiencia médica inesperada para la usuaria EstefiBeauty, quien relató a sus seguidores en TikTok cómo retirar un “cuerito” de la uña terminó por llevarla a la clínica. Las complicaciones incluyeron dolor, inflamación y un proceso de recuperación que alteró su rutina diaria.

Ella narró: “Todo empezó por un cuerito y terminé en la clínica”, compartió la creadora de contenido, advirtiendo a quienes la siguen que eviten arrancarse los pellejitos de los dedos.

El incidente ocurrió un mes atrás: “Un día simplemente me arranqué un cuerito como cualquier persona lo ha hecho… sale un poquito de sangre, crece y ya, pasa, ¿no? Pues no”. Su testimonio detalla cómo, lejos de cicatrizar, el dedo se inflamó hasta impedirle dormir por la incomodidad.

Tras consultar al médico y recibir un tratamiento de antibióticos junto con medicamentos para el dolor, la situación no mejoró. La primera indicación médica fue observar el avance y acudir a urgencias en caso de fiebre o malestar, una recomendación que resulta clave para quienes atraviesan procesos infecciosos similares en las manos.

La doctora que la atendió inicialmente no identificó la causa del daño solo con la inspección visual. “Me dijo: ‘Mejor hagamos una ecografía, porque visualmente no hay nada que drenar’”.

La ecografía mostró inflamación y vasos sanguíneos afectados, pero no había pus ni materia acumulada. El tratamiento se amplió con antibióticos adicionales y spray antiinflamatorio, aunque los medicamentos no estaban disponibles en la EPS y tuvo que comprarlos por cuenta propia.

Durante los días de reposo, EstefiBeauty se vio obligada a suspender actividades cotidianas y la grabación de nuevos contenidos. “He tenido reposo total, no puedo hacer oficio, no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer muchas cosas. Por eso no he grabado casi, porque pues me da pena grabarles con ese dedo todo feo”.

La experiencia la llevó a enfatizar el cuidado preventivo: “No se arranquen los cueritos de los dedos, no se jodan los deditos ni los dedos de los pies. Tengan mucho cuidado con eso, no se confíen”. Además, transmitió un consejo que le dio la profesional de salud: “Cuando se arreglen las uñas, metan sus manitos en agua caliente o tibia y con sulfato de magnesio o Domeboro”.